Mona Martínez: "Sería un sueño trabajar con Sorrentino"

Mona Martínez ganó el Goya como mejor actriz de reparto por Adiós (2020) y es una de las actrices que mejor encarna el cine español. La malagueña se ha hecho notar en los últimos años con papeles muy puros y queridos que han dejado un buen sabor de boca en el mundo de la actuación. Ha participado en series tan populares como Vis a Vis, Paquita Salas, Veneno y Deudas interpretando a mujeres fuertes y sinceras que el público termina valorando de forma muy positiva.

Pero todo eso es pasado y en esta ocasión la traemos a infoLibre para protagonizar El papel de mi vida, en el que conocidos rostros de la actuación nos confiesan cuáles son esos personajes que les hubiera gustado interpretar, o proyectos en los que hubieran querido participar.

Así las cosas, revela que uno de sus grandes sueños siempre ha sido trabajar en el teatro clásico. Un sueño que todavía no ha podido cumplir: “Trabajar en el Teatro de la Comedia y en el Teatro de Mérida haciendo una función de teatro clásico griego. Ese sería el gran sueño. Medea es el el principio de los principios y siempre es el sueño". Además, añade que siempre sueña con trabajar con compañeros que le gusten, “con directores que tengan pasión, con actores que también la tengan y, sobre todo, personajes que sean hermosos a la hora de realizarlos”.

Mona nos sorprende, además, saltando hasta una profesión bien diferente: “Si pudiera elegir sin ningún tipo de límite, me hubiese encantado ser una estrella de rock y cantante… o una directora de orquesta. Bueno, supongo que son sueños que uno no ha realizado en su vida, deseos que no han realizado o profesiones que se quedan un poco entre tu vocación frustrada. Que te encantaría poder darles vida y expresión en el cine o en el teatro. Pero sí, sobre todo una directora de orquesta y una estrella de rock, eso sería el ideal para mí”.

“Siempre me ha llamado la atención que no hubiese mujeres al frente de la dirección de orquestas. Ahora empieza a haber, pero todos tenemos en la cabeza caras… e infinidad de directores que han hecho historia, pero nunca tenemos el de una mujer. Y no porque sea de una mujer, sino porque es verdad que cuando yo anhelé ser directora o empecé a estudiar música, no era una profesión que estuviese instaurada para las mujeres”, añade.

Más allá de estas profesiones musicales, la actriz admite que tiene una espinita cinematográfica que no se ha sacado, que sería haber trabajado con el cineasta italiano Paolo Sorrentino: “No llegué a hacer el casting con él. Sí me solicitó para hacer un casting, pero no pude hacerlo porque era en inglés y era bastante complicado. Y es que yo inglés no sé… francés sí. Pero siempre lo cuento porque me hubiese encantado. Sería un sueño trabajar con Sorrentino. Además, me recomendó Javier Cámara, que es uno de los mejores actores que tenemos en este país a nivel actoral y humano. Y bueno, no pude... No pude ni siquiera intentarlo porque mi inglés no es de nivel alto".

La indecisión o querer abarcar a tantos personajes hace que la malagueña no pueda elegir un personaje en concreto. “Es que sabes que pasa, que eso es como elegir una película. Tienes tantas y siempre quieres una diferente”, asegura. Además, prefiere que los misterios de la vida sean los que decidan sus próximas interpretaciones: “Que los personajes lleguen a ti y tú no vayas en busca de ellos. Que sean los que te lleguen porque si te los ofrecen es porque estás preparada para hacerlo”.

La indecisión o querer abarcar a tantos personajes hacen que la malagueña no pueda elegir un personaje en concreto al que le hubiera gustado o le gustaría dar vida. “Es que sabes qué pasa, que eso es como elegir una película. Tienes tantas y siempre quieres una diferente”, asegura. Además, prefiere que los misterios de la vida sean los que decidan sus próximas interpretaciones: “Que los personajes lleguen a ti y tú no vayas en busca de ellos. Que sean los que te lleguen porque si te los ofrecen es porque estás preparada para hacerlo”.

Cambiando de tercio, para terminar nos recomienda ver Hacks (HBO) para evadir situaciones críticas o abstraernos de esta incertidumbre social en la que nos encontramos. "Va sobre una estrella de la comedia en Estados Unidos, en Las Vegas, que se empieza a relacionar con una guionista mucho más joven porque sus chistes se han quedado obsoletos", resume, para luego apuntar: "Me ha parecido una genialidad y la actriz, Jean Smart, me parece descomunal, con un dominio y una maestría al interpretar que es delicioso de ver. Esta serie me ha parecido muy inteligente y divertida”.

A partir del 15 de septiembre podremos ver a Mona Martínez estrenando en el Teatro Español nada más y nada menos que Queen Lear, dirigida por Juan Carlos Rubio con la colaboración de Natalia Menéndez. Aquí interpretará a la reina Lear. Además también estrenará una serie en el Festival de San Sebastián, La Novia Gitana, dirigida por Paco Cabeza.