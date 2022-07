Joaquín Reixa: “Tengo el verano más estresante de mi vida, la generación de contenido siempre está ahí"

Joaquín Reixa es un joven madrileño influencer de 23 años que comenzó su carrera como creador de contenido en YouTube a través de su canal Omglobalnews. Lo que empezó como una forma de ocio hoy se ha convertido en su trabajo y forma de vida, colaborando con varias marcas y campañas publicitarias en el área del periodismo, la comunicación audiovisual y la publicidad. El paso definitivo lo dio en 2017 con la creación de su propia agencia de comunicación, que lleva el nombre de su canal, y acumula actualmente 159.000 suscriptores en YouTube y más de 49.000 seguidores en Instagram.

Con una importante actividad que prácticamente nunca cesa en las redes sociales, afronta el verano básicamente haciendo el mismo tipo de trabajos, aunque lógicamente cambiando de escenarios, pues incluye viajes y algún que otro festival, por lo que suele ser, en última instancia, algo más dinámico de lo habitual. Así las cosas, Reixa explica a infoLibre que al haber más viajes el escenario cambio, por lo que, lógicamente, "es más fácil encontrar contenido de turismo en las redes" cuando llegan los meses estivales.

Desde hace unos años no llego a desconectar del todo nunca

En lo que se refiere a las relaciones con las empresas y marcas sí que se nota cierta diferencia, pues de algún modo los tienen su propia temporada alta. "En general, el sector se paraliza bastante en agosto (especialmente en la segunda mitad del mes) y, por tanto, todos los clientes quieren dejar producido, entregado y publicado el contenido antes de irse de vacaciones; lo que implica una presión adicional sobre nosotros en cuanto a timings", comenta Reixa. Aún así, el enfoque cambia, se vuelve más veraniego y acorde al momento, pero eso es algo que se ve a lo largo de todo el año, ya que como bien recalca, “el contenido se adapta al momento”.

Reconoce, asimismo, que la desconexión completa no suele existir para él, principalmente por tratarse de un trabajo digital y que exige alimentación continua para no sufrir de inanición. Joaquín habla entonces de la paz mental, un factor que suele ir de la mano de la salud mental, pues por lo general los trabajos que requieren de una atención tan constante y repetitiva suelen generar este tipo de conflictos.

“Suele haber una semana en agosto que consigo algo más de paz mental, pero al llevar las riendas de mi propio estudio tengo que estar siempre pendiente de una forma u otra de los clientes o de proyectos que estén en marcha”, destaca. Y por eso confiesa que nunca llega a desconectar porque siempre está buscando una manera de conectar con la audiencia.

Aún así, y sin menospreciar el trabajo que conlleva el mundo de las redes sociales, a su juicio, crear contenido puede llegar a hacerse más ameno que otros trabajos, ya que al menos es parte de su hobby: “Lo que quiero decir es que llevo once años creando contenido para plataformas y a estas alturas ya lo tengo tan interiorizado que el no desconectar de ello no me supone tanta carga como el trabajo con el estudio”.

He aprendido a vivir con ello y a disfrutarlo

Esa alimentación continua de las redes sociales para estar siempre en contacto con sus seguidores puede llegar a producir miedo durante un período de desconexión. "Ser consciente de que los creadores de contenido son absolutamente caducos fue precisamente lo que me hizo ir trabajando paralelamente en mi estudio creativo”, destaca.

Así las cosas, se muestra consciente de que las modas van y vienen y de que “llegará un día" en el que su contenido "no interese". "Nos pasará a todos los creadores, a algunos más tarde y a otros más temprano, pero para mí esto es un camino a disfrutar, a exprimir trabajando y a saber aprovechar dure lo que dure”, apunta.

En cualquier caso, opina que la obsesión por el número de seguidores se ha perdido frente a la situación reinante hace unos pocos años, principalmente debido a que de un tiempo a esta parte los clientes valoran más el contenido y el engagement con la audiencia: "Saber jugar esas cartas en el mundo del branded content con influencers es mucho más rentable que buscar el mayor número de seguidores posibles”.

La generación de contenido siempre está ahí, inclusive en mis momentos de relax

El placer de poder trabajar en lo que uno ha estudiado o en lo que a uno le gusta es, indudablemente, un sueño hecho realidad. Es por ello que comenta que “al final la fotografía y el vídeo" son dos de sus , por lo que disfruta haciéndolos. "Las redes sociales son simplemente el lugar donde lo comparto", apunta para luego, aún así, agregar: "De momento tengo el verano más estresante de mi vida”.

No es extraña esa afirmación, pues estos días están hasta arriba de trabajo en su estudio y no dejan de crecer cada semana. Trabajan con clientes importantes que les permiten varios viajes a lo largo del año para crear contenido, “así que pinta que será un verano movidito”. Esta corriente extrema de trabajo le genera serias dificultades para poder desconectar de las redes, pero en su caso Joaquín sabe dividirlo, ya que desconecta como consumidor, aunque menos de lo que le gustaría. Pero no como generador de contenido.

“Soy hiperconsciente de que tengo una adicción real a las redes sociales, al teléfono, y estoy lentamente trabajando en controlarlo”, confiesa, añadiendo que justo por eso se fuerza a tener un momento de desconexión. Aún así, expresa que como creador de contenido no llega a desconectar nunca porque cada situación es potencialmente una historia para contar a su audiencia, y eso le obliga a estar pendiente.

Esa es la parte más agotadora de ser creador de contenido y la que más tiende a olvidarse desde el otro lado de las pantallas de nuestros teléfonos móviles. Por eso, aunque es cierto que es un trabajo que ofrece oportunidades muy interesantes, también es muy esclavo y obliga a renunciar a algunos aspectos de la vida de estos influencers. Y no poder desconectar provoca un desgasto considerable, como él mismo reconoce, sin duda sin dejar de pensar en su siguiente publicación.