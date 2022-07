'Destripando la Historia' da el salto de YouTube a los colegios: "Hemos llegado a la divulgación por casualidad"

El mundo está plagado de monstruos, y la nueva misión de Destripando la Historia es hablarnos de los más raros, los más alucinantes y también los que han acompañado a héroes y dioses de todas las mitologías del planeta. Desde el famosísimo Chupacabras hasta el colosal Yeti, pasando por el Minotauro, la Esfinge o los kappas.

De eso nos hablan en esta ocasión Álvaro Pascual y Rodrigo Septién en Los monstruos más chungos (Alfaguara, 2022). Su quinto libro ya, complemento a la labor que llevan alrededor de un lustro desarrollando en YouTube, donde cuentan con cinco millones de seguidores totalmente atrapados por sus vídeos y sus adictivas canciones, tan divertidas como divulgadoras. Que llevan incluso a los escenarios con conciertos en grandes recintos de todo el país para contar las historias reales de los cuentos de hadas, películas, cómics e incluso festividades como San Valentín o Navidad.

Todo un fenómeno transversal que no interesa únicamente a los más pequeños, pues la Historia, bien contada, nos puede interesar a todos a cualquier edad. Y ese es su caso, pues han llegado incluso a las aulas: "Nos hemos dado cuenta de que lo que hacemos se toma en serio cuando nos han venido a decir 'hola, soy profesor y utilizo esto en clase' o 'soy alumno y he hecho un trabajo con vosotros'".

Lo buscaran o no, los números y el interés del público les avalan porque, en definitiva, Los monstruos más chungos siempre llamarán nuestra atención. Una excusa tan buena como otra cualquiera para encontrarnos con Álvaro Pascual (Pascu), dibujante, y Rodrigo Septién (Rodri), productor musical, técnico de sonido y músico.

Hola, Pascu y Rodri, aquí tenemos ya vuestro quinto libro.

RODRI: Así es. Como sabes, empezamos en YouTube y, con el tiempo, vimos la posibilidad de adaptar los vídeos de nuestro canal al sector editorial para crear un producto diferente. Algo independiente a lo que estábamos haciendo en esa plataforma.

PASCU: Lo que nosotros hacemos es destripar la Historia, y tenemos todo tipo de historias para destripar. Tardamos alrededor de dos meses en hacer cada vídeo por la producción de dibujos animados y música que tenemos, lo cual significa que hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Descubrimos así que los libros eran el vehículo adecuado para seguir destripando la Historia. Habíamos hecho ya de villanos, princesas, los dioses más locos y los héroes más épicos, así que ahora nos adentramos en los monstruos, que es un nicho muy guay.

RODRI: Hay personajes de los que a veces no hay tanta información como para hacerle una canción y dedicarle esos dos meses de trabajo, pero a veces es todo lo contrario y tienes que resumir mucho en un par de frasecitas y poco más. En los libros podemos contar más en detalle lo que queremos.

La audiovisual y la editorial son disciplinas bien diferentes, pero vosotros sois los mismos y mantenéis el estilo.

RODRI: Efectivamente. El medio es distinto, pero el fin es el mismo, esto es, destriparte la historia de algo.

Está claro que uno de vuestros objetivos es entretener, que la gente lo pase bien, pero de alguna manera también sois ya divulgadores de Historia.

RODRI: Sí. Y eso ha venido por sorpresa. Pascu tiene afición por la historia, a mí no me gusta tanto, así que yo disfruto más haciendo las canciones, viendo a la gente pasarlo bien en esa parte un poco del artisteo, que es más mi pasión. Eso me llena y por eso lo que más disfruto son los conciertos, que son un pinchazo de adrenalina increíble. A través de todo lo que hacemos, al final hemos llegado a la divulgación un poco de casualidad, si bien es cierto que intentamos siempre contar las cosas con todo el rigor posible.

PASCU: A mí me gusta ser muy riguroso. A partir de ahí nos hemos dado cuenta de que cumplimos ese papel más allá de que sea interesante o no lo que contamos. Realmente es un contenido divulgativo y nos hemos dado cuenta de que lo que hacemos se toma en serio cuando nos han venido a decir 'hola, soy profesor y utilizo esto en clase' o 'soy alumno y he hecho un trabajo con vosotros'.

Debe de impresionar que te empiecen a decir esas cosas y darse cuenta de que lo que hacéis va calando.

PASCU: A mí me parece muy fuerte.

RODRI: También es cierto que si a la hora de hacer la letra de una canción tuviéramos que elegir entre tirar por la divulgación o por el humor, vamos al cachondeo (risas).

PASCU: Es que hemos encontrado la manera de poder contarlo todo desde un punto de vista muy humorístico y manteniendo el rigor. Porque, además, los dibujos complementan las letras. Aunque digamos una cosa de coña, vas a verlo en los dibujos, y también al revés.

Además de conseguir que la gente se interese por la Historia, estás consiguiendo que los más pequeños se interesen por la lectura en general. También tenéis ese poder.

PASCU: Hay padres que nos dicen que los nuestros son los únicos libros que leen sus hijos, es verdad.

RODRI: Desde que empezamos, nuestros vídeos han estado dirigidos hacia un público joven, siempre lo tenemos en cuenta y cuidamos mucho la forma de contar las cosas. Con los libros es cierto que el público infantil ha crecido mucho más, es más típico que nos encontremos más niños en las firmas de libros que en los conciertos o en otro tipo de eventos.

Los padres os ven como una entrada a la lectura para sus hijos, como decís.

RODRI: Ocurre que se está corriendo mucho la voz como entre los grupos de WhatsApp de padres y madres de los colegios porque, claro, el niño llega diciendo que le gusta un libro nuestro y los mayores lo ven como bueno. Los padres y las madres hablan con otros y se crea un ecosistema. También pasa que muchos padres nos ven como algo completamente para niños porque en su entorno lo han vendido niños, e igual llegan a un concierto nuestro pensando que es para niños, cuando en realidad es para todo el mundo. En los conciertos tenemos un público muy variado y muy sano.

PASCU: Lo bueno es que hacemos es un producto muy blanco para todos los públicos. Pero eso no quita que el mundo de los padres es como es y tú lo recomiendas o se lo das a tu hijo sin enterarte bien de cómo es y luego te puedes encontrar una sorpresa (risas).

Baile sensual 😏



Si aún no has visto el nuevo DLH de RA, te está espeRAndo aquí: https://t.co/eqGeT1ZiHz pic.twitter.com/2WgM5KHedm — Destripando la Historia (@pascuyrodri) 1 de julio de 2022

¿Sentís más responsabilidad al destripar la Historia cuantos más seguidores seguís acumulando?

RODRI: Nosotros tenemos el mismo cuidado desde siempre a la hora de decir ciertas cosas, siempre hemos sido conscientes de que hacemos los vídeos para gente joven pero, de hecho, en Youtube tienes que marcar una casilla donde pone que no es un contenido creado para niños. Si estás creando contenido para niños tienes que remarcarlo específicamente y nosotros le decimos que no es para niños, aunque sabemos que lo ven muchos.

PASCU: En lo único que me influye que cada vez haya más seguidores es en la calidad. Pero tampoco voy a adaptar de repente mi contenido, que ha funcionado, está bien y la gente se fía.

Desde vuestra experiencia, ¿diríais que a los niños les gusta la Historia? ¿Nos gusta la Historia?

PASCU: En eso tiene que ver cómo te la cuentan. Cien por cien es así.

RODRI: Como niño al que no le gustaba la Historia, te puedo decir que me gustaban más otras cosas como Matemáticas o Física. Si me la hubieran contado de forma divertida, me habría ayudado a que se me quedaran ciertas cosas, pero siempre me costó porque tenía que aprender textos muy largos, que no eran lo mío. Si se lo cuentas mejor, les podrás llevar más allá y se podrán interesar tanto por la Historia como por la lectura, como dices.

PASCU: Al final, te aprendes algo cuando te lo quieres aprender. A mí me gusta mucho la Historia, pero por decir algo, el trienio liberal no me entraba porque no le veía interés. Por eso es tan importante captar la atención de los niños porque, una vez que la has captado de la manera que sea, se va a interesar en aprender y se le van a quedar cosas grabadas. Yo creo que nosotros tenemos un poco los ingredientes para que haya mucha facilidad para que a los chavales y a todo el mundo le interese la Historia.

Contáis la Historia de una manera muy amena y didáctica. Pero tengo una curiosidad: ¿alguna vez os han descubierto algún error importante?

PASCU: Sí, y nosotros mismos además a veces (risas).

RODRI: Bueno, hay cosas de interpretación, pero considero que solo hemos tenido un gambazo. A lo mejor tú en un dibujo has hecho una interpretación concreta porque hay varias versiones o no está claro o no se sabe y siempre hay gente muy radical que dice que eso no fue así. Pero gambazo importante creo que solo hemos tenido uno, en la canción de Zeus, donde decimos es padre y abuelo de Perséfone, pero es su hija, y no su nieta. En la misma canción decimos que es su hija o que es su nieta depende del momento, un lapsus que no sé por qué pasó. Pero el hecho de que una vez lo dijéramos bien nos salvó para decir que fue un lapsus y no un fallo de documentación, porque lo sabíamos. En los conciertos, yo siempre digo hija, remarcándolo y mirando al público, para que quede claro que lo sabemos (risas).

Teniendo en cuenta que no soy historiadores, doy por hecho que también estáis aprendiendo mucho con todos estos proyectos que estáis desarrollando.

RODRI: Sí, sí. Según vamos haciendo las canciones o escribiendo los libros vamos cada vez conociendo más detalles.

PASCU: Me enorgullezco un montón de haber podido ir aprendiendo y no tener que ofrecerle al mundo un producto ya terminado de profesional increíble. Vamos aprendiendo para mejorar todo lo que hacemos y eso para mí es un proceso súper gustoso.

¿Estáis contentos con el salto a los libros? Es un formato con mucho éxito entre los YouTubers y los influencers, aunque vosotros en realidad no soy ninguna de esas dos cosas estrictamente.

RODRI: Tenemos un perfil muy distinto a lo típico de YouTuber o Influencer. Estamos más cerca del medio tradicional. Con los libros, desde el principio sabíamos que no queríamos hacer un libro de YouTubers, sino adaptar el formato para que pudiese ser totalmente independiente. Que cualquiera en una librería pudiera conocernos y tardar un año en descubrir que tenemos unos vídeos que llevan seis años haciéndose. También hay mucha gente que evidentemente llega al revés, a través de los vídeos y luego conoce los libros. Entonces eso ya no era para nosotros dar un salto, sino ir a otro sitio donde crear un producto adaptado e independiente. Y resulta que funciona.