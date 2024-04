"No nos da la gana": el mundo de la cultura denuncia la "cacería inhumana" de las derechas

Figuras de la cultura y el periodismo, como la actriz Marisa Paredes, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, el escritor Benjamín Prado, el cantante Miguel Ríos, el actor Juan Diego Botto, el músico Alejo Stivel, la cineasta y exministra de Cultura Ángeles González Sinde, el profesor de la Universidad Complutense y Fundador de Podemos Juan Carlos Monedero o el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, han acudido junto con los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, al acto en el que han reivindicado la "decencia" en la democracia porque "el país está en un momento peligroso", como ha dicho la actriz, y se han posicionado "contra la cultura del odio".

"Es emocionante ver por fin que la gente sale a la calle y que hacemos actos de apoyo a Pedro y a la democracia. Era terrible esa sensación de soledad, de impotencia, de dolor, de desesperación de ver que no se hacía nada. El país está en un momento peligroso de verdad y hay que salir a la calle y gritar que no queremos volver a atrás", ha pronunciado Marisa Paredes, en un acto convocado por CCOO y UGT, además de personas de la cultura y profesionales de la comunicación, en apoyo a la legitimidad democrática, la convivencia y el respeto, en el que el lema ha sido "No nos da la gana".

El encuentro, que ha tenido lugar en el auditorio Marcelino Camacho, ha tenido el respaldo del mundo de la cultura, como por ejemplo Pedro Almodóvar, que no ha podido acudir, pero que ha enviado una carta que ha leído Marisa Paredes. "No nos merecemos a Pedro Sánchez como tampoco nos merecimos a Manuela Carmena en la alcaldía de Madrid", ha escrito el cineasta manchego.

En el acto, Luis García Montero ha sido el encargado de leer el texto de la convocatoria. "El uso de la cultura del odio degrada la convivencia y rompe los mejores deseos sociales de la libertad y el funcionamiento institucional. El fanatismo invade las calles y provoca que las instituciones y los poderes del Estado pierdan las razones de su legitimidad, asumiendo una muy peligrosa deriva partidista. Sufrimos una interesada política de la crispación por sectores políticos que no aceptan los resultados electorales y que se niegan a estar fuera del gobierno, y que debido a su rabia asumen poco a poco unos comportamientos que los dejan también fuera de los usos democráticos", ha comentado el director del Cervantes.

En este sentido, Montero ha hecho referencia a la carta de Pedro Sánchez, y ha afirmado que ha abierto "un periodo de meditación y ha comunicado a la gente la necesidad de pensar la democracia, de pensarse en democracia y de meditar lo que está pasando". "Hay dinámicas de contaminación que están deteriorando los ejes fundamentales de la democracia", ha criticado.

"Secuestro del poder judicial"

El acto se ha iniciado con la intervención del secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha apuntado que en España se pretende "normalizar el secuestro de uno de los tres poderes del Estado", aclarando que se refería al poder judicial, y ha alertado que se vive en un momento de "evidente riesgo reaccionario".

"Sustraer uno de los tres poderes del Estado del escrutinio democrático, es lo que subyace tras el planteamiento de que los jueces sean quienes eligen a los jueces. Podría ser si pudiésemos recuperar el voto censitario, o elegir procuraduría, pero no nos da la gana", ha clamado.

Por su parte, el secretario de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que España y la cultura quieren "vivir en libertad", y ha mencionado que así lo planteó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la carta publicada en sus redes sociales en la que anunció que dejaba su agenda pública a un lado para decidir este lunes, 29 de abril, qué camino seguir. "No nos van a doblegar. No van a conseguir que renunciemos a nuestro derecho de voto. No nos da la gana dejarlos pasar", ha subrayado.

Un acto contra la "cacería inhumana" de la derecha

También ha participado en el acto el poeta y novelista Benjamín Prado, que ha empezado su intervención mencionando a Almudena Grandes, y que ha provocado los aplausos del público al preguntar si la derecha "se ha preparado para cuando Sánchez mañana diga que sigue" y se ha dirigido al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, al que ha criticado que dé lecciones cuando "veraneaba con un narcotraficante".

"Esto es un acto de apoyo de apoyo a un presidente cuyo gobierno se ha ocupado precisamente de no decirle que no a quienes tenían una pensión baja, a quienes no tenían respetados sus derechos, a minorías LGTBI, a personas con una paga insoportable, a la sanidad pública, etc. A todas esas personas a las que sí que les dice que no esta derecha opuesta a todos los derechos. Una derecha que lleva cincuenta años gobernando para cuatro amigos y para sus cuentas aquí y en Suiza", ha asegurado.

El escritor ha señalado que a la derecha le da igual la "cacería inhumana" que han llevado a cabo contra Sánchez y ha afirmado que actúan como "maltratadores". "Son inconmovibles. Les da igual que una cacería inhumana como la que llevan a cabo contra el presidente Sánchez termine por afectar su parte humana. Tengo una noticia para ellos, el presidente Sánchez tiene bazo, dedos de los pies, intestino grueso y seguramente corazón. Actuáis como maltratadores, cosificáis a la gente, la convertís en monstruos y después dais el mensaje de que a los monstruos se les puede dar sin ningún problema porque son monstruos. Son políticos maltratadores", ha sostenido.

El periodista Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, ha intervenido "a título exclusivamente personal, como ciudadano, como demócrata y como periodista". Después de comunicar el apoyo de Iñaki Gabilondo, "compañero y referente del buen periodismo en este país", al acto en defensa de la decencia democrática, Maraña ha advertido que, "pase lo que pase con la decisión del presidente Sánchez, es hora ya de abrir un debate profundo y necesario: el de distinguir lo que es el oficio digno del periodismo y lo que es la actuación de mercenarios de la desinformación". Ha defendido que "cualquier ciudadano o ciudadana tiene perfecto derecho a ejercer su libertad de expresión. Si uno es periodista, tiene además la obligación de cumplir unas reglas mínimas deontológicas en este oficio de servicio público, por ejemplo la de contrastar las fuentes o la de corregir y rectificar cuando se equivoca".

"No caigamos en las trampas del lenguaje", ha añadido Jesús Maraña. "No existen las noticias falsas. Si algo es falso, no es noticia. No debe serlo, no caigamos en el señuelo de las 'realidades alternativas' del trumpismo". Ha defendido además que "se pueden y se deben dar pasos: la autorregulación, como existe en otras profesiones, o la exigencia de una transparencia máxima: ¿quiénes son los accionistas de cualquier cabecera que quiera aparecer como medio de información? ¿De dónde vienen sus ingresos? ¿Tiene sede física, plantilla con salarios dignos? ¿Quién se hace responsable ante los tribunales? Hay que establecer criterios objetivos y comprobables antes de que un solo euro público acabe financiando, como está ocurriendo, a esa máquina del fango. Y es posible hacerlo, más allá del manipulable 'clic'. Ya está legislando en este sentido el Parlamento Europeo, se han dado pasos por el Gobierno de coalición en estos últimos dos años y hacen falta muchos pasos más".

Por otro lado, el cantante Miguel Ríos ha señalado que Pedro Sánchez no puede dejar la presidencia porque "tiene que firmar el decreto por el que se reconozca al Estado Palestino". "Pedro Sánchez ha sido el político que ha puesto en el frontispicio de su pensamiento a los ciudadanos de Gaza", ha afirmado.

El artista ha finalizado el acto poniendo melodía a un poema de Luis García Montero, realizado durante la Guerra de Irak. "En ese momento, la sociedad se movilizó contra la barbarie y no pudimos pararla, pero ahora debemos seguir luchando para que esta sí se pare y se reconozca al Estado Palestino ya", ha concluido.