Zaida Cantera ya es afiliada y podrá votar a Pedro Sánchez en las primarias del PSOE.

El carnet no cambia nada

La diputada del PSOE por Madrid Zaida Cantera , que se presentó como independiente en las dos últimas elecciones generales,y, como tal, podrá participar en las elecciones primarias del próximo mes de mayo y apoyar la candidatura del exsecretario general Pedro Sánchez Cantera, comandante en situación de retiro que dejó el Ejército tras denunciar acoso sexual y laboral en las Fuerzas Armadas, fue uno de los fichajes de Sánchez para las elecciones de diciembre de 2015, en las que concurrió como, puesto en el que repitió en los comicios de junio del año pasado.La diputada fue una de los 15 parlamentarios que, en contra del mandato del Comité Federal del PSOE, votó no a la investidura de Mariano Rajoy en la que el PSOE se abstuvo. Fue sancionada, como el resto de disidentes, con unaque la dirección del Grupo Socialista le impuso en diciembre.Y ese mismo mes inició los trámites para afiliarse al partido. Primero lo intentó a través de la página web del PSOE pero no lo logró y por eso decidió acercarse a su agrupación de Mejorada del Campo (Madrid) el 5 de enero paraEl paseo ha dado sus frutos unas semanas después y, según ha explicado ella misma a Europa Press, su nombre ya está en las listas de afiliados y le pasarán la. Eso sí, aún tendrá que esperar un poco más para tener en sus manos el carnet del PSOE.Cuando inició los trámites para ser militante, Cantera ya dejó claro que tener carnet no iba a cambiar su forma de ser ni de pensar. "y, sin ellos, el PSOE no estaría donde está", apostilló la diputada por Madrid, quien en enero denunció que eran "muchos" los simpatizantes que habían tenido dificultades para afiliarse por Internet.La diputada explicó entonces que para ella "lo fácil" habría sido, pero que prefería dar el paso de convertirse en militante para estar "más comprometida" si cabe con la organización y no sólo para poder votar en la elección del nuevo secretario general.De hecho, Cantera empezó las gestiones para afiliarse antes de que Pedro Sánchez oficializara este sábado en Dos Hermanas (Sevilla) sudel PSOE, que tendrán lugar el próximo mes de mayo. De momento su único competidor es el expresidente del Congreso y exlehendakari Patxi López , a la espera de lo que haga la líder del partido en Andalucía y presidenta de esta comunidad, Susana Díaz.