Lleva meses animándola

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios (FEMP), Abel Caballero , está organizando para la próxima semana un acto en Madrid con primeros ediles socialistas de toda España para mostrar sude la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz , a la Secretaría General del PSOE.Según han confirmado a Europa Press fuentes próximas al alcalde, el acto tendrá lugar el sábado día 11 de febrero por la mañana, en el Pabellón de la Fundación ONCE en la capital. El eventoel respaldo que concitaría un paso al frente de Díaz y coincidirá con los congresos que ese fin de semana celebran también en Madrid el PP y Podemos. Mientras, fuentes del PSOE de Andalucía han asegurado a Europa Press que cuando reciba la invitación a este encuentro, la atenderá como hace con las de otros compañeros del partido, por lo queEl espíritu de esta convocatoria no es otro que el depara hacerse con el liderazgo del PSOE , que todavía no se ha confirmado. El presidente de la FEMP, que gobierna en Vigo con mayoría absoluta, es uno de los dirigentes socialistas que más claramente ha expresado su respaldo a Díaz en la carrera por la Secretaría General del PSOE.De hecho,en público que se presente. Ahora, quiere rodearse de otros alcaldes que opinan lo mismo que él para demostrar esa fuerza en un acto en Madrid. Por el momento, desde su entorno no se ofrecen nombres de los asistentes, ni el público que se espera reunir.Desde que el Comité Federal del PSOE pusiera fecha al 39 Congreso, sólo el exlehendakari Patxi López y el exsecretario general del partido Pedro Sánchez han anunciado que se presentarán a las primarias. Y se han lanzado a la carrera conen diferentes federaciones.Sánchez, que dio su paso al frente en Dos Hermanas (Sevilla) estará esta semana en Castellón y Zaragoza, mientras que López, que fue, está también inmerso en una gira por el territorio, que de momento ha tenido paradas en Portugalete y Fuenlabrada (Madrid) y en la que quiere mantener de momento un ritmo no apresurado, dado que todavía quedan cuatro meses por delante.Mientras tanto, Susana Díaz, aunque sin confirmar sus planes, ha protagonizado una, en la que tuvo varios encuentros con militantes.Si confirma su presencia en el acto organizado por Abel Caballero, Susana Díaz se dirigirá al partido desde Madrid, federación a la que pertenece Pedro Sánchez y que, aunque sus cuadros se han decantado públicamente en apoyo de Patxi López.Tanto el presidente del partido, el alcalde de Fuenlabrada Manuel Robles, como la secretaria general, Sara Hernández, que, acudieron el pasado viernes al primer acto de Patxi López en esta federación, al que también fueron cinco alcaldes de la Comunidad.