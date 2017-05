Patxi López advierte que ser "secretario general no es un billete para la Moncloa" porque hay problemas que resolver

"Un militante socialista se queda siempre"

El candidato a las primarias del PSOE Patxi López ha advertido este viernes que elegir al secretario general "no es un billete para La Moncloa" porque,", dará igual a quien pongan porque no les va a "seguir nadie".De hecho, el candidato vasco ha dicho que él es partidario de elegir ahora a un líder socialista que se ocupe al cien por cien de su cargo yY es que, a su juicio, en primer lugar "hay que resolver" los"Si hay quien quiere utilizar la Secretaría General sólo como un trampolín para llegar a Moncloa se equivoca, primero porque hay que hacer otras cosas y segundo porque no lo es".Dos días antes de que el PSOE elija a su secretario general, el también ex presidente del Congreso ha dicho que " el domingo no se elige sólo al secretario , sinoAsí, Patxi López ha insistido en que lo más "importante es el día de después de las primarias".Por otro lado, ha rechazado la actitud de algunos barones territoriales, que condicionan su futuro a quien gane el domingo. "al partido, no se tratar de estar más o menos a gusto, sino de unir al partido", ha añadido.Con todo, López también ha aclarado que no ha recibido ninguna llamada en la que le hayan pedido su retirada de las primarias, pero sí"Me decían que si me retiraba igual me preservaba", ha destacado.