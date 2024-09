La actual RFEF se resiste a morir

Es conocido que algunas bacterias, como las campylobacter y salmonella, causadas por los alimentos contaminados o en mal estado, causantes a su vez de infecciones o enfermedades graves, son resistentes a los antibióticos. Como la alimentación afecta a nuestro sistema inmunitario, tanto a nivel de alimentos como de hábitos, explica la profesora e investigadora del CSIC, Ascensión Marcos, “hay que cocinar los alimentos, tomarlos calientes y despacio”, porque con las “comidas frías puede crecer el cortisol, que es el primer inmunodepresor y, a su vez, el estrés”. Igual que las bacterias, no todas las personas tienen los mismos manuales de resistencia o cumplen con determinadas recomendaciones para mantener su vida personal, familiar o profesional a salvo. Y ocurre también con las instituciones.

Un caso claro de resistencia a morir es el de la actual Real Federación Española de Fútbol. Su manual de resistencia consiste en hacerse inmune a los cambios. Pocos organismos públicos o privados han tenido un año tan hilarante como la Real Federación Española de Fútbol. Ha sido un año de dimes y diretes en su seno, y de este con el Consejo Superior de Deportes, un año del manual de resistencia de Pedro Rocha para dilatar la convocatoria de elecciones para la presidencia de la Federación con el fin de consolidar su candidatura, un año en el que se le ha imputado judicialmente, se le ha elegido como único candidato en mayo de las elecciones convocadas en abril, y le ha inhabilitado también el Tribunal Administrativo del Deporte. Convocadas nuevas elecciones para el siete de octubre, nuevamente el TAD ha intervenido para anularlas, al no haber cesado como Presidente, como obliga la ley. “ Desde que Rubiales abandonara el cargo, Pedro Rocha ha estado involucrado en las decisiones que han provocado todos los retrasos. Rocha ha marcado los tiempos y el proceso se ha ido dilatando, pese a los intentos del CSD por acelerarlo”, escribe Ladislao J. Moñino.

Con todos estos antecedentes y tejemanejes, se han rebasado los cuatro años que establecen los Estatutos de la Federación en su artículo 31. En concreto, el 21 de septiembre se han cumplido los cuatro años desde que fue elegido Luis Rubiales y, en consecuencia, el apartado 8 del artículo 31 ha caducado. Se ha vuelto ineficaz. No pueden convocarse elecciones para elegir Presidente por el plazo que resta para la terminación de su mandato. Y entra en funcionamiento el mismo artículo 31.4, que dice: “El Presidente será elegido cada cuatro años, coincidiendo con los juegos olímpicos de verano, se celebren éstos o no, mediante sufragio libre, directo, igual y secreto, por los miembros de la Asamblea General”.

La consecuencia es clara y no admite interpretaciones erróneas y absurdas. Se ha llegado al final del proceso electoral presidencial y tiene que comenzar el proceso general para la elección de una renovada Asamblea General y que ésta elija al Presidente/a. Considero que estas próximas elecciones, para las que quedan tres preciosos meses de este año olímpico, y no hay motivos para desperdiciarlos, tienen que ser unas elecciones constituyentes amparadas y reguladas por la Ley del Deporte, el Reglamento electoral y los Estatutos. En algunos aspectos de su articulado, la actual Asamblea debía modificarlos, como rebajar los avales para ser candidatos del 15% al 10%. Y a la Presidencia después. Y elevar los miembros de 150 a 160-170, antes de hacerse el harakiri. Para que las elecciones sean más democráticas, más igualitarias, más inclusivas. Que rompan su larga historia momificada estructuralmente. Leo en una información que firma José Félix Díaz en el Marca: “Nuevo proceso electoral de la mano de la UEFA, FIFA Y CSD, cuyo objetivo es evitar bloqueos, denuncias e impugnaciones en el TAD”. José Manuel Rodríguez Uribes no puede arrugarse ante los dos organismos.

Esto solo puede lograrse con la aplicación de las leyes dichas con la mayor extensión y fuerza. Que se logre mayor control legal y democrático por parte de sus electores con respecto a sus candidatos elegibles y luego electos. Solo se logrará si la representación femenina en la Asamblea pasa del 5% actual al 40%. Lograrlo supone una implicación de todos los estamentos del fútbol femenino en las elecciones, a la voz de “Se acabó. Nuestra lucha es global”. Como los presidentes territoriales ya no pueden ser miembros natos y algunos llevan muchos años, la Asamblea tendría que renovarse en un 80% . Todo depende de que la promulgación de las elecciones y su difusión se hagan extensamente y cobre fuerza e interés en todos los estamentos deportivos de su importancia para los próximos años. La actividad deportiva de los niños y jóvenes, del fútbol base, aficionado y semiprofesional dependen mucho del impulso que les ofrezcan los organismos federativos territoriales, con la dirección de la Federación Española y de sus ayudas económicas, cuyos ingresos son cuantiosos.

