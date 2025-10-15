Adolescencia y capitalismo agónico: desafíos y resistencias en la era de la incertidumbre

El artículo 'Adolescence’: el fracaso de la mirada adulta, de Amador Fernández-Savater publicado en Ctxt (contexto y acción) el pasado 13/04/2025, toca puntos importantes sobre la desconexión entre el mundo adulto y los adolescentes, pero se queda corto al no señalar la raíz del problema.

Si bien el análisis del artículo sobre la serie Adolescencia ilumina con precisión los síntomas de una crisis en la relación entre adultos y jóvenes –evidenciada en el fracaso del sistema penal, la escuela y la familia para conectar significativamente con ellos–, considero que su diagnóstico se detiene en la superficie de los efectos, sin profundizar en las causas subyacentes.

La dificultad que señalan para que los adultos escuchen, amen y dediquen tiempo no es un fenómeno aislado sino, en mi opinión, una consecuencia directa de un sistema económico, un 'capitalismo agónico', que prioriza la productividad y la acumulación por encima del bienestar humano y las conexiones significativas. Las exigencias laborales extenuantes, la deshumanización progresiva de las interacciones y la constante presión por la supervivencia económica erosionan la capacidad de los adultos para estar presentes y disponibles emocionalmente para los jóvenes.

Mientras que el artículo critica acertadamente la tendencia adulta a 'explicar sin escuchar' y la rigidez de las instituciones, no establece explícitamente cómo estas dinámicas son alimentadas por un sistema que valora la eficiencia por encima de la comprensión, la gestión del caos por encima de la atención individualizada y la subsistencia económica por encima del tiempo de calidad en familia.

La propuesta final del autor de difundir la serie para fomentar la reflexión es valiosa, pero considero que el mensaje transformador crucial reside en conectar esta problemática con las contradicciones inherentes a un modelo socioeconómico que nos empuja a la deshumanización.

La desconexión generacional no es solo un problema de comunicación o de prioridades individuales, sino un síntoma de una crisis más profunda

Como sugieren teóricos como Wallerstein y diversas corrientes marxistas, las tensiones internas del capitalismo actual están llegando a un punto crítico. En este contexto, la desconexión generacional que retrata Adolescencia no es solo un problema de comunicación o de prioridades individuales, sino un síntoma de una crisis sistemática más profunda.

En lugar de limitarnos a abogar por cambios en la actitud adulta –necesarios, sin duda–, deberíamos impulsar una reflexión más profunda sobre cómo las estructuras económicas y laborales actuales moldean nuestras vidas y nuestras relaciones, dificultando la escucha activa, la expresión de afecto y la dedicación de tiempo genuino. El verdadero cambio transformador implicaría, quizás, cuestionar las bases de este 'capitalismo agónico' en lugar de buscar soluciones paliativas dentro de sus márgenes, evitando así caer en esos 'cambios lampedusianos', donde todo cambia para que nada cambie realmente.

«El cambio es eterno. Nada cambia jamás. Los dos tópicos son "ciertos". Las estructuras son los arrecifes de coral de las relaciones humanas, que tienen una existencia estable durante un período relativamente largo de tiempo. Pero las estructuras también nacen, se desarrollan y mueren». [ Wallerstein, I. - El moderno sistema mundial I.]

_______________________

Rafael Casado Ortíz es socio de infoLibre.