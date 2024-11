El pendejo poder digital y la conspiranoia marcan la pauta. Ni el poder ejecutivo ni el judicial. El estercolero procaz de las redes sociales es el que dirige la política, mintiendo, en este país y en el mundo. Ni mentar a sus protagonistas. No tienen eco en este artículo. Que les den.

El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con sus huevos morenos, se permitió amenazar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con el siguiente mensaje, vía red social: “si me llamas a declarar vas a ir pá'lante”. A este jefe de gabinete, que no es más que un prenda de mucho cuidado, le debería caer una buena sanción económica, 500.000 euros o así, por dar una cifra que moleste, como propuso Rufián. Y otra vez vuelves, si los tienes tan morenos, o si te puede financiar la Comunidad de Madrid tus sandeces. No se puede amenazar ni mentir de un modo tan impúdico, escudándote en las redes. Debería estar penado.

El estercolero procaz de las redes sociales es el que dirige la política, mintiendo, en este país y en el mundo. Ni mentar a sus protagonistas. No tienen eco en este artículo. Que les den

“Stranger things”

“Si algo bueno tiene el cambio climático es la extensión de la temporada turística”. Nuria Montes, responsable de turismo del gobierno de Mazón (declaraciones de marzo en medios), después llegaron las danas.

Y así está la derecha en este país. Mas contentos que un quinqui en domingo.

___________________

Pako Martí es socio de infoLibre.