¿Pero aún existen independentistas?

Viendo y oyendo lo que pasa por este mundo de un único dios llamado mercado o también dinero, o dólar, o euro… es igual su denominación. Pero es el que domina cualquier parte del mundo, cualquier país y cualquier gobierno. Y los dueños de toda esa ingente cantidad de dinero se suele agolpar antes en empresas, pero ahora ya sus mimbres son de grandes fondos, que ya ni se les puede llamar buitre, porque están ahítos de tanto comer y les queda poco por abatir para que acabe en sus fauces. Hay un fondo más conocido que otros que es Black Rock , que parece ya controla la mayoría de las empresas fuertes del orbe y eso sirve para que los verdaderos dueños de la liquidez total, y no solo de dinero sino de instituciones, de construcción, armamento, etc, dependen en parte de esos fondos y así no figuran nombres de personas aunque a muchos les conocemos ya.

Si uno ve y escucha a esa cantidad de gurús actuales que no están vendidos a intereses particulares más que su propio interés o ideología te das cuenta de que todo lo que se mueve en el mundo está controlado desde esos dueños de ese nuevo orden que dirigen guerras, negocios, transportes, etc, etc. con un solo objetivo, ganar mucho más y mantener en forma a esas grandes empresas que construyen un nuevo estatus geofísico en donde los seres humanos y la política que puedan defender no tienen ningún valor. El mundo digital ha hecho posible manejar al mundo desde un servidor tecnológico y manejar personas al gusto de ellos, creando bulos, miedos, amenazas y no digamos a los políticos, que deben hacer lo que se les dicta desde ese servidor. A veces para que todo no sea tan frío se reúnen en algún lugar paradisiaco para hacerlo más entretenido.

Y con todo eso, sale un tal Puigdemont dándoselas de independentista haciendo un show apareciendo y desapareciendo pero que, al final de ese espectáculo circense, se nota que los catalanes ya han comprendido el nuevo mundo y saben que esa independencia de nacionalismo extremo es la misma que pregona Feijoo y Ayuso porque son personajes que nada tienen que ofrecer a la sociedad civil más que el amor a la patria, porque son la misma derecha que trata de gobernar para muy pocos. Y esa patria ellos mismos saben que es el mayor engaño siempre usado por los que nada pueden ofrecer a la sociedad civil media. Algunos aún no se han dado cuenta que políticos de izquierda pueden hacer cosas de la derecha y viceversa, para dar consistencia a las potencias que más les interese para mantener su pequeño estatus. ¿Estamos seguros de que Maduro hace lo que quiere en Venezuela con un país riquísimo en petróleo? O tiene que hacer lo que diga Biden?, que de momento parece que es su jefe. Yo veo en Puigdemont un político de la talla de Trump o Milei. O sea que basa su espectáculo en algo circense porque los “líderes” de la derecha saben que el espectáculo televisivo es lo único que les da votos en el mundo del tik tok y en en el discurso del odio que es lo que mejor se les da. Los de la izquierda se lo tienen que trabajar mucho más.

De lo que estoy seguro es que Puigdemont se dio cuenta de que sus apoyos han fallado porque arrastran ya muy poco sus historietas. Y que Feijoo le ha prometido la amnistía si entre los dos pueden echar a Sánchez. ¿Porque qué pueden prometer si les quitan la Patria a los dos, aunque sea con distinta bandera? Ellos viven del enfrentamiento, pero hoy parece que hay gentes que ya han despertado de ese sueño de independencia. Hasta Otegi ese Bildu etarra tan denostado se ha dado cuenta y a veces sus discursos son mucho más templados e inteligentes que lo que pueda decir Feijoo y su jefa Ayuso, dejando el tema independentista para otro momento. Y quizá esté haciendo más por los españoles normales que la derecha ramplona tan nacionalista como ellos pero que van perdiendo el carro del mundo en el que tienes que apoyarte en USA, en Rusia o en BRICS para conseguir depender de alguien que te ayude a resolver las cosas del comer…..que son las que le importan a la mayoría de la gente

César Moya Villasante es socio de infoLibre.