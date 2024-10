La publicidad que "okupa" nuestras mentes

Cada vez más empresas ocupan más espacio en la publicidad de diversos medios para anunciarse contra la “okupación” de tu vivienda, incluso aquellas que no están relacionadas con las alarmas y la seguridad.

Muchas empresas, como son Securitas Direct (que hizo unas campañas muy agresivas metiendo el miedo en el cuerpo a muchos ciudadanos), Prosegur y otras, han visto un filón para pescar clientes alertando de un peligro que apenas existe en España: la “okupacion” de viviendas. Como ejemplo, y perdonad que utilice el artículo de otro medio, el juez Diego Álvarez lo deja claro: https://www.eldiario.es/catalunya/diego-alvarez-juez-hay-alarma-infundada-torno-ocupaciones_1_9279450.html

Pero también hay otras empresas como Movistar, la Agencia Reguladora del Alquiler, Línea Directa, que han emprendido una carrera de amedrentamiento a la sociedad que no sé si solo obedece a aumentar su cartera de clientes.

Ya sabemos que la mejor forma de que una sociedad permanezca aletargada es inocularle miedo. Un miedo que no es reflejo de la realidad; un miedo generado artificialmente.

Los que intentan resaltar y defender la idea de Thomas Hobbes de que “el hombre es un lobo para el hombre”, siempre he pensado que lo que defienden es la ley de la selva y, por tanto, el que podamos ver a los demás como amenazas y enemigos a los que abatir, o encerrarnos en nuestros círculos más cercanos y aislarnos del resto, es decir: potenciar el individualismo. Parece que lo están consiguiendo.

No dejemos que intereses malintencionados “okupen” nuestras mentes. Esforcémonos en ser críticos en todo momento en no dejarnos embaucar por la publicidad, que en un entorno capitalista sólo busca su beneficio económico

Todos tenemos una responsabilidad en generar una sociedad sana, incluidas las empresas de comunicación que emiten cuñas publicitarias de las empresas que mencioné arriba como forma de sustento económico.

Cada uno de nosotros ha de ser un factor de influencia más en cómo definir lo que es una conducta ética, que el intentar mostrar al otro como un enemigo. Creo que la sociedad saldría ganando mucho.

No dejemos que intereses malintencionados “okupen” nuestras mentes. Esforcémonos en ser críticos en todo momento en no dejarnos embaucar por la publicidad, que en un entorno capitalista sólo busca su beneficio económico, aunque ello suponga la muerte de la civilización humana: las empresas en el modelo capitalista son el alacrán de la fábula El escorpión y la rana. Si tenemos raciocinio y no solo obedecemos a los instintos innatos, actuemos todos en favorecer la salud de esta sociedad, que es la nuestra y de la que depende nuestra propia existencia.

_____________________________

Jesús Abderramán es socio de infoLibre.