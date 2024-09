Kamala Harris nació del matrimonio de una madre bióloga que emigró de la India y llegó a Estados Unidos en 1960, y un padre economista que nació en Jamaica y llegó en 1961. Pero en la escena política americana, y como sin duda hará durante el debate televisado con Donald Trump este martes 10 de septiembre, la candidata demócrata se presenta simplemente como negra.

Para examinar esta identidad negra a la que se refiere Harris, Mediapart ha hablado con Randall Kennedy, historiador y profesor de Derecho en la Universidad de Harvard (Massachusetts) y autor de un libro de referencia sobre la cuestión racial en la política durante los años de la primera presidencia de Obama.

Mediapart: Kamala Harris se describe a sí misma como negra. ¿Ayudará eso al Partido Demócrata a ganar el voto de los hombres negros que podrían sentirse atraídos por Donald Trump?

Randall Kennedy: En términos generales, sí, ayudará. Kamala Harris se identifica como mujer negra y también es percibida como tal. Estudió en una universidad a la que históricamente van los negros [Howard University, en Washington DC -ndr]. Si hablas con un negro cualquiera por la calle, ve a Kamala Harris como una persona negra.

La raza es algo curioso en Estados Unidos. Su padre es un caribeño negro y su madre era india. Pero en Estados Unidos, si eres parcialmente negro, y se te nota, y te comportas como una persona negra, eres negro. Así que para la inmensa mayoría de los negros de Estados Unidos, no hay duda de que Kamala Harris es negra. Hoy, muchos negros se alegran de verla llegar a un nivel tan alto en la política americana. Les reconforta y les anima. Está atenta a las cuestiones de injusticia racial. Habla de ello muy abiertamente.

En la política americana, y especialmente en las elecciones presidenciales, los candidatos del Partido Demócrata siempre han ganado la mayor parte del voto negro, y estoy seguro de que Kamala Harris hará lo mismo. Ahora bien, la América negra no es monolítica. Puede que haya negros que rechacen algunas de sus posturas, por ejemplo sobre el aborto. Es muy posible que no voten, o incluso que voten a Donald Trump. En mi opinión, seguirá siendo un número reducido de personas. Pero como las elecciones se presentan muy reñidas, incluso un número pequeño puede tener grandes consecuencias.

¿Cómo se ve el hecho de que nunca se refiera a sí misma como “indio-americana”, o como mestiza?

Ella se ve a sí misma como una americana negra. La madre de Barack Obama era blanca, ¿no? Pero Barack Obama y la gran mayoría de la gente lo veían como negro. Y fue el primer presidente negro de la historia del país. Podría haber dicho fácilmente: “Bueno, en realidad, soy mulato”. Como el golfista Tiger Woods, que insistió en la naturaleza mestiza de su identidad. Pero al fin y al cabo, la mayoría de los americanos negros son mestizos en cierta medida. Y no hay duda de que Kamala Harris es negra.

Ahora bien, esta negritud atraviesa muchos estratos . Más o menos acomodada, más o menos religiosa, etc. Pero la etiqueta predominante para Kamala Harris es, en términos de raza, que es sin ninguna duda negra.

A menudo oímos la comparación con Barack Obama. En el momento de su elección como vicepresidenta en 2020, a veces se la describía como una “Obama femenina”. ¿Cree que este paralelismo está justificado, por la forma en que ambos exponen su identidad negra?

Creo que podemos ver estos días, con la campaña de Kamala Harris, la evolución provocada por las dos victorias de Obama. No estamos prestando tanta atención a las cuestiones raciales en estas elecciones como cuando Obama se presentó.

¿Por qué?

Las victorias de Obama han cambiado realmente la conciencia americana. Hoy, la gente habla de otra cosa. Estados Unidos, por supuesto, sigue profundamente dividido. Todavía existen todo tipo de prejuicios racistas. Pero la idea de una persona negra en la Casa Blanca ya no es tan extraña como antes. Obama ganó dos veces. Vivió con su familia en la Casa Blanca. Un negro fue Comandante en Jefe. La cuestión de la negritud ya no es tan problemática como antes.

Usted documentó cómo Barack Obama se comportaba de forma diferente cuando hablaba ante un público predominantemente negro que cuando lo hacía ante un público blanco. ¿Se comporta Kamala Harris de la misma manera?

No estoy del todo seguro, pero dudo que sea igual. Hay menos cambios de código con ella que con él. Probablemente esté relacionado con la sensación de que ya no es tan necesario como antes [dar muestras al público blanco, -ndr]. Una vez más, hay menos tensión racial con su candidatura que con la de Obama.

Donald Trump atacó a Kamala Harris el 31 de julio, afirmando que en el pasado había ignorado sus raíces negras, que se había criado como india y que se había identificado como negra más tarde, de forma oportunista. Básicamente, eso es falso. Pero, ¿puede funcionar este tipo de ataque con una parte del electorado no blanco?

Yo creo que Donald Trump no intentó decir nada tan elaborado ese día. Hablaba a un público predominantemente negro, pero en realidad se dirigía a los votantes blancos. En plan: “Despertad, no dejéis entrar a un negro en la Casa Blanca”. Para mí ese episodio no es más que una forma de acoso racial dirigido a Kamala Harris.

En 2008, según usted, la victoria de Barack Obama desencadenó una forma de “euforia racial” en el país, la creencia –ilusoria– de que había resuelto sus problemas raciales. ¿Ocurrirá lo mismo si gana Kamala Harris?

No, no lo creo. No hay tensión, pero la otra cara de la moneda es que no habrá euforia si ella gana. Cuando Obama fue elegido, recuerdo a gente de mi familia llorando y diciendo : “Jamás habría pensado que llegaría a ver este día”. Si Harris es elegida, ya nadie dirá eso. Por otro lado, habrá que mirar a las mujeres: ¿habrá mujeres mayores que digan con emoción “jamás habría pensado que llegaría a ver esto”? es posible. Podría convertirse en la primera mujer presidenta. Y por eso, quizá sea en el terreno del género, más que en el de las cuestiones raciales, donde se sentirá más la victoria.

“El negro de la Casa Blanca” Ver más

Traducción de Miguel López