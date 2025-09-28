El cártel, al descubierto: el Puerto de Valencia al servicio del narco

A lo largo de esta semana, Narcodiario ha dado cuenta de la amplísima acción de la Policía Nacional que ha servido para desarticular una importante organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala en el Puerto de Valencia. El saldo final de la operación, llamada Spider, asciende a la detención de de 81 personas, entre las cuales destacan tres integrantes del cártel de los Balcanes, 17 trabajadores portuarios, nueve camioneros y 17 responsables de cinco empresas relacionadas con la instalación portuaria que, como hemos venido contando, se encontraba completamente infectada por la presencia de narcotraficantes.

El operativo recién concluido contempla 59 entradas y registros en diferentes localidades de la provincia de Valencia y en la isla de Ibiza, donde se han incautado más de 4,56 toneladas de cocaína, 365.000 euros en efectivo, numerosos bienes de lujo y diversas armas de fuego. La organización contaba con 'hombres araña' que se dedicaban a escalar por los contenedores del puerto para acceder hasta la mercancía, empleando además a propietarios de empresas de transporte o concesionarios de vehículos industriales y transitarias, con las que lograban legitimar el acceso al recinto portuario. Parte de estos 'spiderman' ya fueron detenidos en abril en la dársena levantina.

La investigación, que arrancó a principios de 2024, permitió determinar la existencia de una organización criminal que operaba como un auténtico cártel de la droga en el Puerto de Valencia. En el transcurso de la misma, la Policía Nacional ha conseguido frustrar ocho operaciones de extracción de cocaína.

Las indagaciones realizadas permitieron confirmar la implicación de personal del Puerto en dicho entramado criminal, encontrándose entre ellos estibadores, camioneros y empresarios del sector del transporte, los cuales estaban perfectamente coordinados mediante una clara división de tareas.

Además, según las pesquisas, el entramado delictivo utilizaba varios métodos sofisticados para extraer la cocaína del interior del Puerto de Valencia para su posterior distribución a gran escala. La actuación de los 'hombres araña' que escalaban por los contenedores resultaba esencial.

Asimismo, representantes sindicales, un médico y personal relacionado con el centro de empleo portuario colaboraban en el tráfico de drogas, facilitando la incorporación de nuevos miembros a la Estiba Portuaria, crucial para el control del proceso de carga y descarga de contenedores. Todo ello da cuenta del nivel de infiltración en una instalación que se convirtió en un puerto al servicio del narco a lo largo de varios años, hasta la presente actuación de la Policía. No debe olvidarse que el jefe de la Guardia Civil en el lugar, Jesús F.B., también cooperaba con los criminales.

Los 59 registros domiciliarios se realizaron en Valencia ciudad y diversas localidades –Bétera, Alboraia, Picassent, Chiva, Benetússer, el Perellonet, Balcón de Montroy, la Pobla de Vallbona, Canet de Berenguer, Sueca, Godelleta, Albalat dels Tarongers, Mislata, Aldaia, Puçol, Massamagrell, Massalfassar, Sedaví, Algemesí, Quart de Poblet y Sagunto–, y en la isla de Ibiza. Además de la droga y el dinero en efectivo, se incautaron diversas armas de fuego, tales como un rifle, una escopeta, tres revólveres, un arma corta, dos bolígrafos pistola, dos armas simuladas, abundante munición y tres táser.

Además del narcotráfico, la organización dominaba todo un entramado empresarial que permitía introducir los beneficios generados por el tráfico de drogas en el flujo legal de capitales. Se han incautado numerosos bienes de lujo, entre los que destacan 53 vehículos de alta gama, una embarcación valorada en 400.000 euros, 60 relojes de prestigiosas marcas, diversas joyas, diamantes y lingotes de oro.

La operación Spider ha culminado con el despliegue de más de 450 efectivos de diferentes unidades, como las brigadas provinciales de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de Valencia, la Comisaría General de Policía Judicial, así como el Grupo Especial de Operaciones –GEO–, Grupos Operativos Especiales de Seguridad -GOES-, la Unidad Aérea de la Policía Nacional, la Unidad de Intervención Policial -UIP-, la Unidad de Prevención y Reacción -UPR- y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas -GOIT-. En alguna de las incautaciones se ha contado también con la colaboración de otros cuerpos policiales.

La operación policial ha supuesto, como se ha dicho, la detención de un total de 81 personas, incluidos los tres varones pertenecientes al Cártel de los Balcanes, dos más que forman parte de organizaciones criminales colombianas, 17 trabajadores portuarios, nueve camioneros, 17 responsables de cinco mercantiles, así como el citado miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quien actuaba como intermediario entre el cártel y las organizaciones criminales sudamericanas, facilitando la importación de cocaína.

Las investigaciones continúan abiertas al objeto de identificar a otros miembros de la organización y comprobar posibles conexiones con anteriores aprehensiones de droga.