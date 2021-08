Directo | España y EEUU acuerdan usar las bases militares de Rota y Morón para acoger a afganos

Cuando se cumple una semana de la toma de Kabul por parte de los talibanes, la situación en Afganistán continúa tensa, sobre todo en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul. Además, este sábado han llegado a España dos nuevos vuelos procedentes de la capital afgana: uno fletado por Francia con 36 pasajeros, y otro por el Gobierno con 110.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad que llega desde Afganistán:

10.10. Dos aviones del Ejército del Aire evacuan de Kabul a 177 personas durante la madrugada. Dos aviones A400 del Ejército del Aire han evacuado de Kabul a 177 personas esta madrugada, según ha informado el Ministerio de Defensa. De las 177 personas, 110 son cooperantes españoles y el resto cooperantes de Estados Unidos, ha detallado Defensa. Los aviones han salido de Kabul con destino a Dubái, desde donde emprenderán viaje a España. Podrían llegar esta tarde a la base de Torrejón de Ardoz.

09.50. Al menos siete muertos cerca del aeropuerto de Kabul durante los intentos de evacuación de las últimas horas. Al menos siete personas han muerto en las últimas horas en las inmediaciones del aeropuerto de la capital de Afganistán, Kabul, en medio de los intentos de la población afgana para abandonar el país tras la conquista de los talibán, según ha confirmado este domingo el Ministerio de Defensa británico. "Las condiciones sobre el terreno siguen siendo extremadamente difíciles, pero estamos haciendo todo lo posible para gestionar la situación de la forma más segura posible", ha añadido el Ministerio en un comunicado recogido por Sky News. El Ministerio de Defensa no proporciona más información sobre las circunstancias de estos fallecimientos. La Embajada de Estados Unidos en Afganistán aconsejó este pasado asábado a los ciudadanos estadounidenses que evitaran viajar al aeropuerto debido a "posibles amenazas a la seguridad".

