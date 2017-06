"Trabaja sin descanso"

El presidente del Gobierno,, hizo este lunes un llamamiento a "dejar a un lado el extremismo" y "el griterío" porque, a su juicio, "la falta de moderación y de concordia y la crispación no sirven para nada". Así se pronunció en un desayuno informativo en el que presentó aen el segundo aniversario de su llegada al Gobierno de laEl jefe del Ejecutivo no citó expresamente a nadie. Pero entre los presentes no cupo la menor duda de que se estaba refiriendo a la situación en el PSOE después de que este fin de semana celebrara su 39 Congreso . En la clausura de este cónclave el líder del principal partido de la oposición fue muy duro en susPreviamente, a su llegada al acto protagonizado por Cifuentes, el número tres del PP, Fernando Martínez-Maillo, había dejado claro que el argumentario del día estaba dedicado a Pedro Sánchez . Para el coordinador general de los conservadores este fin de semana ha quedado claro el "complejo podemita" del líder del PSOE . Y, en la línea de lo que diría después su jefe, consideró que hay una "oportunidad para la moderación".y buenas formas y no generar problemas donde no los hay", sostuvo Rajoy. Y volvió a insistir: "Concordia, tranquilidad, mesura y moderación. Lo demás es una forma de perder el tiempo que no sirve para ningún efecto positivo".El jefe del Ejecutivo pronunció estas palabras en presencia de la plana mayor del PP y representantes del PSOE, Ciudadanos y Podemos de la Comunidad de Madrid.El presidente del Gobierno sostuvo que Cifuentes "trabaja sin descanso" y que su vida está "marcada por la vocación de servicio". Hace un par de semanas, la presidenta de la Comunidad de Madrid superó una moción de censura de Podemos, lo mismo que le ocurrió al propio Rajoy la semana pasada en el Congreso de los Diputados Tras recordar que sus años al frente de la Delegación de Gobierno no fueron fáciles, alabó su gestión el el Gobierno regional. "Ha sabido pactar, acordar", añadió destacando que Madrid