Sánchez pedirá a Rajoy que haga una propuesta concreta a Puigdemont para hablar sin condiciones previas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pedirá esta tarde al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que traslade al jefe del Govern catalán, Carles Puigdemont,. Así lo explicó en rueda de prensa en nombre de la dirección del partido su responsable de política federal, Patxi López.“Vamos a sentarnos para hablar del encaje de Cataluña en España”, demandó López. Sobre “cómo restablecemos la convivencia y la concordia, sin exclusiones ni apriorismos”. “Y frente a eso”, subrayó,nos sentamos a hablar”. El diálogo, subrayó,“Lo importante del diálogo es cómo concluye; ponerse de acuerdo entre quienes estamos de acuerdo no tiene valor político”, razonó.“Hay que demostrar a Cataluña que hay un país que da acomodo a la diversidad”, argumentó. Y para hacerlo, aseguró, no es imprescindible exigir a Puigdemont que renuncie previamente a su punto de vista; se puedeEn esa negociación el PSOE, dijo, defenderáel que debería aprobar en toda España una reforma constitucional y el que votaría los catalanes para suscribir un nuevo encaje de Cataluña en en Estado federal.¿Y si los independentistas declaran la independencia? El PSOE estará “con elconstitucional”, aseguró.Más allá de esa generalidad, López se negó repetidamente a anticipar la posición del PSOE. Ni siquiera quiso dar una opinión acerca de la declaración del líder del PSC, Miquel Iceta, que el domingo emplazó a la celebración deen España y en Cataluña en el caso de que Rajoy y Puigdemont no se sienten a negociar una salida política pactada al conflicto.El responsable de política federal de los socialistas insistió en que la solución a esta crisis exigey escondiéndose “detrás de jueces policías”, como hizo el Gobierno este domingo. “Y así no se resuelve absolutamente nada”, criticó.López admitió que Mariano“El Gobierno ha manejado mal esta situación. Nos había dicho permanentemente que no se iba a votar, que no iba a haber urnas ni censo. pero vimos gente votando en la inmensa mayoría de los colegios. Se han utilizado mal las herramientas del Estado de Derecho”, concluyó. En vez de impedir la votación, como se había comprometido a hacer,para participar en el referéndum como consecuencia de la actuación policial.Ni siquiera quiso pronunciarse sobre la propuesta concreta del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para que el presidente invoqueTampoco aceptó que la respuesta a una declaración de independencia deba venir de la mano delcomo le sugirieron algunos periodistas, aunque tampoco descartó ninguna de estas opciones, enrocado en la idea de que no tiene sentido opinar sobre hipótesis. El 155, que nunca se la aplicado y que facultaría al Gobierno a tomar cualquier medida destinada a hacer cumplir la Constitución en Cataluña. no es “ni el bálsamo de Fierabrás” ni la “bestia parda” que va a acabar con todo, proclamó López.La dirección del PSOE sigue insistiendo en que su apoyo es al Estado de Derecho y no a Rajoy. Las cargas policiales del domingo, subrayó, fueron la imagen “de la impotencia delen La Moncloa.