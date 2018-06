Directo | El PSOE asegura que creará un Ministerio de Igualdad y un alto comisionado contra la pobreza infantil

info Libre

.@andoniortuzar en @EuskadiHoy: "Que el PP tratase de cargarse las enmiendas que pactamos para #Euskadi sería una muestra más de lo mal y de lo paralizado que está este partido". pic.twitter.com/s5wZFWs1fv — EAJ-PNV (@eajpnv) 4 de junio de 2018

El secretario general del PSOE,, se convirtió el pasado viernes en el nuevo presidente del Gobierno después de que triunfara la moción de censura presentada por su partido contra Mariano Rajoy. Una de las principales decisiones que anunció fue que mantendría losque había elaborado el PP y que contaban con el apoyo del PNV, partido clave en el éxito de la moción. Este, por tanto, es el principal reto al que se enfrenta el nuevo Ejecutivo, que todavía no se ha formado.Sigue en, minuto a minuto, la actualidad sobre el nuevo Gobierno socialista:El secretario de Organización del PSOE,, ha afirmado este lunes que, aunque ha abierto la puerta a levantar esta medida "si avanza la normalización" política de la situación. "Todo el mundo ha dicho que lo que quiere es volver a la normalidad, que volvamos a la legalidad recuperemos la institucionalidad. Si todo esto es así, habrá que ir pensando que determinadas medidas que se tomaron se tendrán que ir acompasando a los ritmos de esa normalización", ha dicho en una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press.El PP está dispuesto aa los Presupuestos del Estado, que concluía este lunes a las 18 horas y que se prolongará así varios días, cinco más como máximo, según informaron fuentes del partido a Europa Press.El presidente del PP-A,, ha considerado que la nueva situación que se ha generado para el PP tras la pérdida del Gobierno central va a conllevar "probablemente" y ha defendido la "autoridad política y moral" de Mariano Rajoy.Además,que ultima Pedro Sánchez, mientras el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha confirmado que entre sus miembros habrá representantes del socialismo catalán. La vicesecretaria general, Adriana Lastra, ha asegurado que se conocerá el miércoles.El secretario general del PSC,, confía en que "después de seis años sin diálogo" entre el Gobierno central y Cataluña, el nuevo presidente, Pedro Sánchez; y el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra,cuando llegue el primer contacto porque ahí "están en las antípodas".El portavoz del PNV en el Congreso,, ha descartado la posibilidad que haya ministros del PNV en el Gabinete que nombre el socialista Pedro Sánchez, y ha confiado en que los designadosEl secretario de Organización del PSOE,, ha dicho este lunes que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez recuperará ely daráen los órganos constitucionales y no constitucionales pendientes de renovación.La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso,, ha vaticinado unaen la oposición hacia el nuevo Gobierno y considera que una suma con Podemos en el nuevo Ejecutivo daría "estabilidad" a España.El presidente del EBB del PNV,, espera que el PP no haga cambios en los Presupuestos Generales del Estado pactados con la formación jeltzale como "venganza" porque. "Entiendo que el PP pueda estar disgustado, irritado, contrariado con nosotros. No tendría ningún inconveniente en charlar con alguno de ellos porque también tienen que hacer autocrítica de por qué se ha llegado a esta situación, pero la realidad es que, en política, la venganza y revancha no suelen ser una buena herramienta", ha asegurado.El secretario de Organización del PSOE,, considera que "ni desde el punto de vista político ni desde el compromiso" que el Partido Popular enmendase sus propios Presupuestos Generales del Estado en el trámite en el Senado, algo que de ocurrir, el Congreso "remediaría". "Si aquellos eran los mejores presupuestos para España, se entiende que seríaa ese sentido. No sería admisible desde le punto de vista político o de compromiso eso de 'como yo no gobierno todo se va por el desagüe', pero si el Senado hace eso, como la última palabra la tiene el Congreso habrá que remediarlo en el Congreso", ha apuntado en declaraciones a COPE recogidas por Europa Press.El secretario de Organización del PSOE,, ha afirmado este lunes que la Presidencia del Gobierno albergará unque dependerá así de forma directa de Pedro Sánchez. [Ampliación] El portavoz del PP en el Congreso,, ha confirmado que su partido incluirá en el Senado enmiendas a los presupuestos sobre cuestiones que antes no podía abordar por su pacto con el PNV. Ahora, explica, los conservadores tieneny para incluir algunas enmiendas que se dejaron "en la cartera" porque sabían que con el PNV no podrían salir adelante.