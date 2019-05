Directo | Lastra avisa de que el PSOE "no mercadeará" para que Cs respalde a Gabilondo a cambio de hacer alcaldesa a Villacís

Publicada el 28/05/2019 a las 09:31 Actualizada el 28/05/2019 a las 11:12

info Libre

11.10.

10.54.

Sería ilógico votar a partidos que están a favor de bajar impuestos y acabemos haciendo presidente a Gabilondo, el mismo que quiere subir impuestos, recuperar el de sucesiones y donaciones y limitar la educación concertada.#26MAhoraQuéAR pic.twitter.com/MkPfXwTvUn — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 28 de mayo de 2019

10.40.

10.36.

10.30.

Em sembla q “Junquerisme” és també desitjar q @ernestmaragall i @AdaColau sàpiguen sumar i transformar els terrenys compartits en complicitat política x pactar en clau social, progressista i amb el dret a decidir a través del referèndum reclamat x la gran majoria d ciutadans. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 28 de mayo de 2019

10.27.

09.30.

08.50.

8.30.

Buenos días y bienvenidos a estaque realizamos encon todas las reacciones este martes de los diferentes partidos tras la triple cita electoral del pasado domingo.El responsable de Política Institucional del, Koldo Mediavilla, ha afirmado que "el ciclo electoral ha acabado", pero ha indicado que si se continúa obstaculizando la gestión del Gobierno se verá "qué horizonte se abre". Mediavilla ha realizado estas manifestaciones en una entrevista a Radio Euskadi.El secretario general del PP,, ha asegurado este martes que sería "ilógico" que Ciudadanos apoyara al socialista Ángel Gabilondo para presidir la Comunidad de Madrid cuando, según ha dicho, apuesta por subir impuestos y rechaza la Operación Madrid Nuevo Norte. Por eso, ha pedido centrarse en los programas y evitar el "mercadeo" relativo al intercambio de gobiernos, ya que, a su juicio, la gobernabilidad en Madrid debe resolverse con un "programa atractivo" y "ambicioso" que "respete" lo que los ciudadanos han decidido en las urnas. Así lo ha manifestado en una entrevista en Telecinco.La número dos de la lista de JxCat a la Alcaldía de Barcelona,, ha explicado este martes que planea junto al ganador de las elecciones municipales en Barcelona por ERC, Ernest Maragall, visitar al número uno de JxCat en la capital catalana, Joaquim Forn, en la prisión de Soto del Real para abordar un hipotético pacto electoral. En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha dicho que apuesta por un"que haga todo lo que no se ha hecho en los últimos cuatro años",La candidata del PP a la Comunidad de Madrid,, ha sostenido que si es presidenta gracias a Ciudadanos y Vox, de una u otra manera tiene que "recompensar a ese votante". No obstante, ha reconocido que hay temas que este último partido ha puesto sobre la mesa y que rechaza "de plano", como el debate de las autonomías, las armas o el adoctrinamiento en los colegios de la región. En una entrevista concedida a Onda Madrid, recogida por Europa Press, la popular ha manifestado que quiere que el votante de estas formaciones "sienta que es escuchado" y, en este sentido, ha hecho hincapié en que muchas de las políticas que defiende el PP son "perfectamente compatibles" con las de ellos.El exdiputado de ERC en el Congresoha apostado este martes por un acto entre el ganador de las elecciones a la Alcaldía de Barcelona, el republicano Ernest Maragall, y la candidata de BComú y alcaldesa en funciones, Ada Colau.La portavoz de Ciudadanos en el Congreso,, ha insistido este martes en que veen las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tras las elecciones del domingo. Así, ha reiterado que la tendencia para acordar gobiernos será pactar con el PP. "Es muy difícil pactar con unos señores que nos llaman fachas, perros o provocadores por ir al País Vasco", ha declarado Arrimadas en una entrevista en COPE, recogida por Europa PressLa portavoz del PSOE en el Congreso,, ha rechazado un escenario de "intercambio de cromos" en Madrid con Ciudadanos para que la formación naranja apoye al candidato socialista Ángel Gabilondo, a cambio de que Begoña Villacís sea alcaldesa de Madrid apoyada por el PSOE. "Esto no es mercado persa, no mercadeamos con el voto de la gente. Quien quiera eso no ha entendido nada", ha afirmado la portavoz socialista en la Cámara Baja. Con todo, ha señalado que el PSOE "no da por perdida la batalla" por la Comunidad de Madrid y ha reclamado a Ciudadanos que apoye la investidura de Gabilondo para "frenar a la ultraderecha". Lastra ha indicado que su partido quiere "afianzar" los resultados obtenidos en las elecciones municipales y autonómicas de este domingo, dado que el PSOE ganó en varios territorios pero no tiene asegurado gobernar.El portavoz del PP en el Senado,, ha defendido pactar con Vox en comunidades autónomas y ayuntamientos, aduciendo que su partido tiene "la obligación" de articular mayorías de derechas en "buenos gobiernos". En declaraciones a RNE, Cosidó ha recalcado el "buen clima" que se vivió en el Comité Nacional Ejecutivo conservador, que se reunió este lunes tras las elecciones locales, autonómicas y europeas, dados los "buenos resultados" en los comicios. Así ha dicho que el líder del PP, Pablo Casado, expresó "con claridad" que el espacio de centroderecha se tiene que reagrupar.Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea escenificarán este martes en Bruselas el inicio de la batalla para decidir quién presidirá los próximos años; un reparto que en la época más reciente han copado políticos conservadores y que ahora socialistas y liberales aspiran a reequilibrar. El presidente del Consejo, Donald Tusk, convocó esta cena extraordinaria con el objetivo de conocer las aspiraciones de los socios e iniciar un periodo de consultas que le permita configurar un modelo de consenso que respalden los líderes en el Consejo europeo de junio. Para ello, Tusk tendrá que tener en cuenta para su diseñoa la hora de encajar los nombres para los próximos presidentes de la Comisión Europea, del Consejo europeo, del Banco Central Europeo, del Parlamento Europeo y de Alto Representante de Política Exterior.