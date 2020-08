Las comunidades anuncian 27.000 profesores de refuerzo mientras los sindicatos dicen que se necesitan seis veces más

Publicada el 21/08/2020 a las 06:00

La cuenta atrás llega a su fin. La vuelta al cole más complicada que se recuerda está a la vuelta de la esquina y la incertidumbre todavía no se ha disipado. Algunas comunidades esperan reabrir las aulas, obligadas a cerrar en marzo tras el avance del covid-19, el 4 de septiembre. Es en apenas dos semanas. Cada una tiene su propio plan —excepto Madrid, que aún no ha presentado el protocolo que deberán seguir sus centros—, pero ninguna garantiza que el requisito más importante para frenar la pandemia vaya a cumplirse. La necesaria distancia social obliga a que las aulas tengan menos alumnos y a que estos no se relacionen entre sí en zonas comunes. Y para eso hace falta, no se cansan de repetir los sindicatos, personal.

Muchos gobiernos regionales ya han anunciado contrataciones, pero ni se han concretado, ni los nuevos profesores han llegado, ni son suficientes, a juicio de las organizaciones profesionales. Y así, critican, no se puede garantizar nada. "Si empezamos como estamos ahora las clases no van a empezar de forma normal y muchos colegios tendrán que cerrar porque no hay seguridad ninguna", anticipa Mario Gutiérrez, presidente del sector nacional de educación de CSIF.

A finales de marzo, cuando la pandemia azotaba con toda su fuerza, la ministra de Educación, Isabel Celaá, aseguró que el Gobierno tenía "la confianza de poder atender alumnos de manera presencial a final de curso", aunque fueran "15 días". La evolución epidemiológica lo impidió y obligó a dejar la asignatura de la reapertura para el mes de septiembre, ya directamente en el curso 2020-2021. A primeros de junio ya se empezó a preparar ese regreso a las aulas. Los ministerios de Sanidad y Educación elaboraron un documento en el que indicaron que lo "ideal" sería que las clases no superaran los 15 escolares por aula. Permitía que hubiera 20, eso sí. Y hablaba de grupos "estables de convivencia" para referirse a los alumnos que compartirían pupitre, entre los que las medidas de distancia se relajarían. En cualquier caso, garantizar esas ratios obliga a contratar personal. Y a habilitar espacios nuevos. CCOO hizo el cálculo: se necesitarían 187.000 profesores y 87.500 aulas nuevas, según especifica Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato. "Hacen falta medios y recursos, más profesores y desdoblar grupos. Los expertos dicen que esto solo se arregla con distancia y reduciendo el número de personas que están en contacto", señala, desde el otro lado del teléfono.

Pero no se han hecho los deberes. A juicio de Gutiérrez, ni por parte del Ministerio ni por parte de las autonomías. "Es vergonzosa su actitud. Del Ministerio por no liderar ni proponer medidas concretas a las comunidades y de las comunidades por no hacer nada. La dejación de funciones es absoluta", critica. No disimila su "más absoluta indignación". Y es que, recuerda, su organización ya avisó de que esto podría ocurrir. "CSIF lleva denunciando y exigiendo que se empezara a trabajar sobre el comienzo de cómo afrontar las clases en septiembre desde abril. Se ha perdido un montón de tiempo con planes sin sentido. A falta de 15 días ya podíamos tener ciertas certidumbres o medidas concretas para poder dar cierta seguridad", denuncia.

Este miércoles, los ministerios de Sanidad y Educación anunciaron que convocan a las comunidades a una Conferencia Sectorial para tratar el asunto. Se espera que de ella salgan unos criterios mínimos para terminar de cerrar los 17 protocolos autonómicos, algo similar a lo que hizo el Ministerio de Sanidad hace casi una semana, cuando el Ejecutivo fijó unas bases para frenar los contagios que pasaban por la prohibición de fumar en la calle cuando no se garantizara la distancia social o por cerrar el ocio nocturno. El problema es la fecha: la reunión se celebrará el 27 de agosto, apenas una semana antes de que empiecen a abrir las primeras aulas. Y la situación epidemiológica como telón de fondo, que parece empeorar por días.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 22 de julio la orden ministerial de Hacienda que determina el reparto del primer tramo de 6.000 millones del Fondo covid-19, dotado con un total de 16.000 millones de euros para que las comunidades autónomas financien el impacto de la pandemia y se compense la reducción de los ingresos autonómicos por la menor actividad económica. Formado por cuatro tramos, cada uno de ellos tiene en cuenta las necesidades de financiación en materia de sanidad, educación y de merma de ingresos de las regiones. En este sentido, las comunidades autónomas recibirán en septiembre un tramo asociado a la educación con 2.000 millones de euros. El criterio de reparto de estos recursos es en base a la población de 0 a 16 años (80%) y a la población de 17 a 24 años (20%).

De la falta de concreción de Canarias a los 200 profesores de Cantabria

Las comunidades han hecho anuncios, en cualquier caso. El problema, señala Maribel Loranca, responsable de Enseñanza de FeSP-UGT, es que no se han concretado en nada. Y también, añade, Ramón Izquierdo, secretario estatal de acción sindical de Anpe, que cada autonomía ha prometido un número muy dispar de nuevas contrataciones para garantizar la seguridad en la vuelta al cole. "Se anuncian profesores nuevos, pero no es anuncio que dé tranquilidad. Lo que hay que hacer es garantizar que se contratará a las personas necesarias para que haya distancia de seguridad. Nos da igual el número, tiene que ser lo que haga falta", señala. Y añade que el Ministerio no puede lavarse las manos en este asunto. "Tiene que haber unos mínimos comunes a todo el Estado porque si una contrata y otra no, habrá discriminación. El Gobierno es el máximo responsable de que estas cosas estén claras", afirma.

Es cierto que las cifras que se manejan desde los distintos Ejecutivos regionales son muy diversas. Y que hay algunas que ni siquiera manejan números concretos. Es el caso del País Vasco, cuyo Departamento de Educación señala a infoLibre que en estos momentos están "analizando qué centros tienen un nivel de ratio superior a la media" para ver qué necesidades, de docentes o de espacio, tienen. Por ahora han identificado 50 centros con una presencia de alumnos mayor a la recomendable. O el de Canarias, que argumenta que todavía está "ultimando" la cifra de docentes que harán falta para este curso, que en su caso comenzará el 15 de septiembre. O el de Navarra, que todavía no ha concretado un posible aumento de profesores en los centros educativos. Fuentes de su Departamento de Educación informaron, no obstante, que este viernes se celebrará una rueda de prensa en la que "se dará habida cuenta de la actualidad para el inicio de curso".

Otras manejan una horquilla. La Consejería de Educación de La Rioja, por ejemplo, explica a este diario que los centros de su comunidad han elaborado planes de contingencia en los que exponen las necesidades que ellos anticipan que podrán tener. "La Consejería las está recopilando y ahora a finales de este mes o principios de septiembre se hará una convocatoria para llevar a cabo las contrataciones que solicitan", señalan fuentes del departamento, que aseguran que "la idea" es que todo esté listo para la apertura de las clases, el próximo día 7. Se estima que la horquilla esté entre los 200 y 220 nuevos docentes.

Cantabria maneja un número similar. Su consejera de Educación, Marina Lombó, anunció que el curso 2020-2021 contará con 201 docentes nuevos: 86 en educación infantil y 115 en formación secundaria, bachiller y FP. La Xunta de Galicia aseguró que planea unas pocas más contrataciones. Su Consellería de Educación aseguró a preguntas de infoLibre que se reforzarán las etapas de Educación Infantil y Primaria "con la puesta en marcha de 158 unidades más (grupos de clase), lo que conlleva la incorporación de 240 nuevos profesores en la enseñanza pública que se están contratando". "En el caso de la etapa de Secundaria", añaden "el refuerzo se concretará en septiembre, teniendo en cuenta que es en ese momento cuando se dispone de los datos definitivos después del cierre de matrícula en la totalidad de los centros, una vez finalizadas las pruebas de recuperación".

Aragón, por su parte, quiere unos pocos más. De momento, 250, aunque no descartan ampliar esa dotación "en los próximos días". "El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha planteado este año la contratación de más profesorado, lo que ha permitido generar grupos con menos ratio. También se van a reforzar las sustituciones en caso de que se produzcan aislamiento de alumnos o profesores", señalan fuentes de la institución, que detallan que, en este sentido, elaborarán un "plan de sustituciones" por si se produce una "contingencia". "Si hay que aislar a un grupo de alumnos y profesores, ese grupo de profesores también imparte clase a otros grupos, y tenemos que agilizar esa sustitución para que no colapse el sistema", explican.

Baleares ha anunciado que reforzará sus escuelas con 387 docentes, de los cuales 270 serán para la pública y 117 para la concertada. Una cifra similar es la manejada por Asturias, que ha asegurado que contratará a 400 nuevos profesores.

De 600 contratos en Madrid a más de 4.000 en la Comunitat Valenciana

La Comunidad de Madrid, por su parte, aspira a un número algo mayor de docentes para este curso. Según su Consejería de Sanidad, las escuelas de la región tendrán "un total de 6.342 profesionales en colegios e institutos, disponibles en el caso de que sean necesarios en función de cómo evolucione la pandemia". "De ellos", especifica el departamento de Enrique Ossorio, "600 son nuevos docentes contratados": 191 para Primaria, 406 para Secundaria, Música, Artes Escénicas y Formación Profesional, y tres inspectores de Educación.

Por otro lado, añaden las mismas fuentes, se pondrá en marcha un "plan de refuerzo destinado a aquellos alumnos en los que el Gobierno regional ha detectado dificultades para el desarrollo de su proceso de aprendizaje a distancia durante el confinamiento. Esas medidas extraordinarias de refuerzo conllevarán la contratación de hasta 500 maestros más en Educación Primaria y otros 617 profesores de Secundaria". Pero todavía no están. Tal y como aclaran desde la Consejería, las contrataciones "se realizarán próximamente en función de la evolución del covid-19 y en el mes de septiembre, ya que durante el mes de agosto no hay actividad lectiva y los centros educativos están cerrados".

En cualquier caso, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, dijo este jueves que en actual escenario de crecimiento de casos y con el número de contagios que se vienen produciendo no se plantearía "un inicio al 100%" del curso escolar. Los profesores de la región, por su parte, están llamados a una huelga ante la "inacción" del Gobierno regional y la Consejería de Educación frente al inicio de curso para el que "no han previsto ni las medidas adecuadas ni el imprescindible incremento de recursos". De hecho, es la única comunidad que aún no ha presentado el protocolo que deberán seguir sus centros. Y va con bastante retraso. Según publicó El País, el resto de ejecutivos regionales lo hicieron en junio, en julio o, como tarde, a principios de agosto. Los paros serán el 4 de septiembre en las escuelas infantiles, el 8 en Educación Infantil y Primaria y centros de Educación Especial; el 9 en Institutos de Educación Secundaria y Formación Profesional; y el 10 de forma conjunta en todos los niveles y enseñanzas de la Educación Pública.

Extremadura maneja unas cifras similares. Según informa su Consejería de Educación, el Gobierno ya anunció "un aumento inicial de plantilla docente de 614 docentes para garantizar la máxima presencia en las aulas, con medidas de seguridad, salud e higiene", una medida acordada con los sindicatos en Mesa Sectorial y destinada solo a los centros públicos, no concertados. La autonomía, además, da una fecha. Adjudicará las plazas, asegura, el 24 de agosto, y garantizará los contratos durante todo el curso, "con independencia de la evolución de la pandemia".

Tras estas dos comunidades se encuentran Murcia y Castilla y León, que hablan de 800 nuevos profesores. La primera lo anunció este mismo jueves, cuando hizo público su plan para la reapertura de las aulas. Sin embargo, según la propia nota de prensa del Gobierno de la Región, esas contrataciones todavía no se harán efectivas. Y es que los 800 nuevos docentes están enmarcados como "medidas adicionales de apoyo a los centros educativos". Castilla y León, en cambio, ya habría contratado a esos 800 docentes, tal y como publicó El diario de Castilla y León.

En el resto de comunidades, las nuevas contrataciones ya superarían el millar de personas. En la Comunitat Valenciana, la única autonomía con un plan de vuelta al cole consensuado con profesores y sindicatos, según publicó este diario, la Conselleria movilizará unos fondos extraordinarios de 207 millones de euros para los centros públicos y concertados, que podrán contar con el refuerzo de 4.374 maestros más. Así lo anunciaron el conseller de Educación, Vicent Marzà, y el secretario autonómico del ramo, Miguel Soler. Unos pocos más anunció Cataluña. Su conseller, Josep Bargalló, informó en rueda de prensa de que el Govern hará hará 8.258 contrataciones, 5.417 de personal docente.

Andalucía, por su parte, responde a infoLibre que "el Plan de inicio de curso contempla la contratación adicional de 6.260 profesores". Pero hasta ahora es eso, una idea que, por otro lado, supondría una inversión aproximada de 240 millones de euros, presupuesto en el que también entrarían 152 personas para personal técnico de integración social y 1.600 para realizar labores de limpieza. Por último, la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha detalla que hace una semana adjudicó "un total de 6.382 plazas de interinos, casi 1.500 más que las adjudicadas en agosto de 2019". "El próximo mes de septiembre se realizarán varias adjudicaciones de plazas tanto para facilitar los desdobles de aulas como para los planes de refuerzo que se van a poner en marcha", añaden sus fuentes.

Lejos de lo necesario para recuperar la presencialidad

Los sindicatos, no obstante, no están conformes. "Los números de los que se habla son insuficientes y además todavía no han llegado", denuncia Loranca, que critica que la situación entre autonomías sea "bastante desigual". "Si se reforzaran un 10% las plantillas docentes, en los centros sostenidos con centros públicos harían falta 70.000 profesores nuevos. Ni de lejos se va a llegar a esas cifras", lamenta.

Y es imprescindible, señalan las organizaciones consultadas, si se quiere mantener la distancia social necesaria para volver a la educación presencial, lo que desean desde CCOO. "Nosotros queremos recuperar la presencialidad, pero con seguridad. Creemos que el escenario a distancia no es bueno porque hace aflorar diferentes brechas, como la digital", señala García. Lo que quieren, reconoce, parece una utopía. Al menos a día de hoy. "Creo que las comunidades autónomas están jugando a iniciar el curso a coste cero y que muchas acariciarán la idea de que el confinamiento les sale más barato que contratar más profesores y poner más medios", denuncia. "Me preocuparía y me parecería profundamente imprudente que algunas comunidades estuvieran jugando a eso", añade.

Por ahora, ni Loranca, ni García ni Izquierdo creen que se llegue a las ratios planteadas en junio por el Ministerio de Educación para crear los llamados grupos burbuja, definidos por la propia Celaá como "grupos pequeños de alumnos que solo se relacionan con uno o dos docentes y se mueven a modo de familia". Y aunque se consiguiera, advierte García, el necesario uso de zonas comunes como el comedor impediría que las diferentes burbujas no se interrelacionaran entre sí.

En todo caso, el Ministerio de Educación expresó este jueves que sigue vigente lo que se acordó con las comunidades el pasado mes de junio: priorizar la enseñanza presencial. "El cierre de los centros educativos en marzo ha demostrado una vez más que la escuela es insustituible y que es determinante para los más vulnerables", dijo el organismo a través de su perfil de Twitter. Poco antes, la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) criticó la demora. "Todo se ha organizado no tarde, ni tardísimo, sino extremadamente tarde", lamentó la organización en un comunicado firmado por su presidente, Jesús Marrodán, que calificó de "decepcionante la falta de realismo y compromiso con la educación y la carencia de liderazgo del Ministerio de Educación".

Lo que habrá que ver ahora es si, a pesar de que sea tarde, se está a tiempo de garantizar la reapertura de las aulas de manera segura. El día 27 de agosto se celebrará la Conferencia Sectorial a fin de tratar con las comunidades autónomas el asunto. Previamente, el martes 25 de agosto se celebrará la Comisión General de Educación, a la que acudirán el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y los viceconsejeros autonómicos. Sin embargo, todavía está pendiente fijar la Conferencia de Presidentes monográfica sobre la vuelta al cole, una tarea que llevará a cabo Moncloa, según señalaron este jueves fuentes gubernamentales a Europa Press. Este encuentro estaba previsto para finales de agosto, aunque la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, avanzó esta misma semana que también podría tener lugar a principios de septiembre. Pero entonces la cuenta atrás estará a punto de llegar a su fin.

