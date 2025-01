Efeméride de interés nacional

«El generalísimo Francisco Franco aún sigue muerto». Chevy Chase, legendario cómico norteamericano, estiró el chiste durante dos temporadas del Saturday Night Live. El 22 de noviembre de 1975, en el jocoso informativo del programa, el presentador daba la noticia leyendo las condolencias de Richard Nixon («el general ha sido un fiel amigo y aliado de los Estados Unidos») convenientemente ilustradas con las mejores instantáneas de nuestro caudillín charlando con Adolfito en Hendaya.

El tozudo parte médico les dio para veintiún episodios. «Nos llega una noticia de España: Franco sigue valientemente empecinado en su lucha por permanecer muerto». Cincuenta años después, nuestros mandamases han decidido retomar el chascarrillo. Por lo visto, lo único que necesitaba este país era que el dictador estirase la tromboflebitis y ¡plaf!, sobrevino la libertad. Esta semana, en el auditorio del Reina Sofía, el Gobierno en pleno asistió a los moderadísimos fastos que inauguran las celebraciones por el medio siglo cadavérico. En la «gala» de la que usted me habla (a la altura de las más excelentes presentaciones de la concejalía de festejos de Villa Arriba de Abajo en un rinconcito de Fitur) hubo baile, cante, Soledad Gallego Díaz y la enumeración de las numerosísimas actividades programadas para explicar el advenimiento de la democracia por óbito del tirano. ¡Fancines! ¡Escape rooms! ¡Mesas redondas! Nunca se celebró tanto con tan poco.

Conste: cualquier excusa me parece buena para ciscarse en los muertos de la Martínez Bordiú, y si me hubiesen encargado el comisariado de la efeméride hubiese propuesto un concurso de caganers en Mingorrubio. Pero chico, da un poco de vergüencita que en la pertinencia del celebratorio haya que mencionar las maquinaciones de Elon Musk. El fascismo se para con fancines y saliéndose de Twitter, mira qué cosa.

Por lo visto, lo único que necesitaba este país era que el dictador estirase la tromboflebitis y ¡plaf!, sobrevino la libertad

Qué penica que todo un país se ponga a festejar que su más reciente tiranía acabó porque un viejales espichó en la cama y no boca abajo en una gasolinera. Le quita épica, qué quieren que les diga. Para darnos lustre, vamos a tener que escribir canciones a la gesta antifascista del encarnizamiento terapéutico. «Murió en la cama, ¡pero qué mal lo pasó!». Puestos a festejar, confío en que se hagan octavillas con aquellas fotos que el yernísimo le hizo cubierto de sondas y cables.

Tendré que repasar mis libritos de historia, pero hasta donde me contaron, en 1975 las libertades desfilaban con disimulo. Tras el solemne enterramiento, don Juan Carlos (viva mi dueño) nos heredó tras jurar solemnemente los principios del Movimiento y el Fuero de los Españoles. El compungido Arias Navarro no soltó la presidencia hasta julio del año siguiente y hasta 1977 no se convocaron elecciones generales libres.

«Puede volver a pasar», decía el presidente en el sainete del otro día. Y si pasa, bastará con esperar a que el nuevo dictadorzuelo muera por complicaciones propias de la edad. He ido a la web del evento a repasar la trepidante yincana memorialística, porque no me fiaba de lo que leía en la prensa nacionalconservadora, que está que trina. Haciendo scroll, encontré una tablita que compara «las grandes transformaciones del país en diez datos». Ahí se leen cosas tan admirables como el aumento en la frecuencia de las duchas diarias, los viajes al extranjero (ese mérito convendría reconocérselo a las aerolíneas low cost) y el creciente aumento del parque de renovables. Malditos fascistas, mira que no inventar las placas fotovoltaicas.

La risueña presentadora del evento de marras dijo, en cierto momento de su intervención, que «es fácil olvidar lo que no se ha vivido». Mira, toda la razón: hay días en los que no recuerdo qué hice en las Guerras Púnicas.