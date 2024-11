"De Mazón a Mazoff': el president se convierte en un meme

La misteriosa "comida de trabajo" en la que se encontraba el president de la Generalitat. Carlos Mazón, el 29 de octubre cuando su comunidad autónoma se estaba inundando por una dana ha dominado parte de la conversación en redes sociales durante los últimos días. Este viernes se ha sabido que el político estuvo en un "establecimiento hostelero de València", pero se sigue desconociendo la compañía. Las especulaciones de los usuarios de X sobre con quién estaba y especialmente los motivos por los que lo oculta a esa (o esas) persona(s), están derivando en multitud de memes con el barón del PP en el centro de la diana. "Que Mazón diga con quién estaba y añada 'Otros estarían con Otegi', eso siempre funciona", se mofa @DonMitxel_I; "De Mazon a Mazoff", escribe @primaderisk; "Perdona, no me enteré que me llamaste porque tenía el móvil en "modo Mazón", tuitea @Tyrexito.

Además, no han pasado desapercibidos los post del ministro de Transportes, Óscar Puente, con información sobre los avances en la recuperación de las infraestructuras de transportes afectadas por la dana: "Necesitando urgentemente que Oscar Puente tome las riendas de mi vida", se ríe @olaladefua, "Dios tuvo que descansar al séptimo día porque no aguantaba el ritmo de Óscar Puente", dice @elosqar.

Por último, las elecciones en Estados Unidos con la victoria de Donald Trump también han tenido su ración de ironía en X: "Que tiempos cuando X se llamaba Twitter y no era una maquinaría de propaganda de Donald Trump", postea nostálgico @Fumatron_N

