Ayuso subvencionó al foro que lidera la marcha antigobierno mientras se saltaba la ley de fundaciones

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso otorgó 8.000 euros de subvención en diciembre de 2021 a Foro Libertad y Alternativa, que lidera la convocatoria de la manifestación antigobierno en la que se darán cita en Madrid el próximo sábado dirigentes del PP y de Vox. En aquella fecha, la entidad que preside Alejo Vidal-Quadras, entonces aún denominada Fundación Concordia, llevaba ya cuatro años incumpliendo la Ley de Fundaciones al no presentar cuentas anuales desde 2017.

A preguntas de infoLibre sobre por qué la Consejería de Economía de Madrid subvencionó a una entidad que estaba incumpliendo la Ley de Fundaciones, portavoces del departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty respondieron así: "La normativa que rige la concesión de este tipo de ayudas no es la Ley de Fundaciones, sino la de Subvenciones, que establece las causas de exclusión para ser beneficiario y entre las que no se encuentra esta. La Comunidad de Madrid, por tanto, ha cumplido de forma escrupulosa la Ley, y dicha subvención ha cumplido tanto los requisitos específicos de la convocatoria de ayudas como lo que marca la normativa estatal al respecto".

Este miércoles y a través de un mensaje de Whatsapp, Vidal-Quadras aseguró a infoLibre que las cuentas de 2021 están "preparadas" pero que "por una negligencia no se han presentado" aún. Para la manifestación que el sábado finalizará en Cibeles buscando reeditar la ya célebre foto de Colón de 2019, en la que posaron juntos Pablo Casado, Santiago Abascal y Albert Rivera, los convocantes están recaudando fondos con el Bizum personal de Vidal-Quadras. En este caso, la aplicación está conectada a una cuenta abierta en Caixabank por él mismo y por Mariano Gomá, también miembro de Libertad y Alternativa y presidente de otra de las organizaciones convocantes, Foro España Cívica. Según Vidal-Quadras, el martes ya habían recibido algo más de 20.000 euros. En una conversación telefónica distinta, Gomá rehusó facilitar cifras e invocó de inmediato el derecho a la protección de datos. La sede de España Cívica se localiza en un despacho de abogados del barrio de Salamanca que llegó a ostentar la titularidad de su web.

Según Vidal-Quadras, antiguo eurodiputado del PP y luego cofundador de Vox, aquella ayuda de 8.000 euros adjudicada se solicitó por el siguiente motivo: "Se pidió para una persona contratada por la fundación". La concedió la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. A su frente se sitúa Javier Fernández Lasquetty, artífice de la política de privatización sanitaria del Gobierno de Madrid que fracasó en 2014.

Incentivos para contratos indefinidos

La ayuda del Ejecutivo madrileño –la única que muestra la base nacional de datos con esta fundación como destinataria– fue concedida en aplicación de un programa de incentivos para contratos indefinidos. La base oficial de subvenciones contabiliza 1.816 beneficiarios en aquella convocatoria. De ellos, solo 225 obtuvieron cantidades iguales o superiores a 8.000 euros con un límite máximo de 25.500 euros. Los otros 1.592 subvencionados quedaron por debajo. En la lista solo aparecen 15 entidades sin actividad económica: nueve fundaciones y seis asociaciones.

A día de hoy, el Registro de Fundaciones continúa sin tener depositadas las memorias financieras del Foro Libertad y Alternativa correspondientes al periodo 2017 y 2021. Así lo confirma un certificado expedido por el Registro el pasado día 1. La fundación no presentó cuentas –alega su presidente– porque permaneció varios años inactiva. Pero la ley no exime a ninguna fundación de someterse al control financiero de las administraciones públicas con independencia de cuál sea su grado de actividad. Y para ello deben aprobar y entregar cada año al Protectorado –adscrito al Ministerio de Cultura– los documentos que reflejan sus ingresos, gastos, patrimonio y toda clase de datos contables. Una vez examinadas las cuentas, "y comprobada su adecuación formal a la normativa vigente", el Protectorado las depositará en el Registro de Fundaciones.

Estas entidades deben también –avisan fuentes tributarias– realizar los trámites relativos al impuesto de sociedades, tanto si han de pagar como si no. En el caso de Foro Libertad y Alternativa, el certificado del Registro de Fundaciones afirma lo siguiente: "Las cuentas anuales de esta fundación correspondientes a los ejercicios 2017-2022 no constan depositadas por el Protectorado de Fundaciones".

Este medio informó a Vidal-Quadras de lo que establece la Ley de Fundaciones sobre las cuentas anuales y le preguntó martes y miércoles por qué Foro Libertad y Alternativa ha incumplido durante cinco años lo que preceptúa el artículo 25 de tal norma [pincha aquí para acceder a ella] respecto a las cuentas anuales. El político que encabeza la convocatoria de la manifestación contra el Gobierno por parte de casi un centenar de organizaciones conservadoras o ultraconservadores respondió que aún carece de información. También carece de ella en lo relativo a la subvención de diciembre de 2021.Y no tiene datos "por la ausencia de la tesorera y porque el secretario [de Foro Libertad y Alternativa] se encuentra de baja por enfermedad". Vidal-Quadras expuso que la tesorera de la fundación estaba participando en un congreso fuera de Madrid.

¿Puede una administración pública reforzar con fondos públicos a una entidad que incumple la Ley de Fundaciones en lo que respecta a la presentación de cuentas anuales? Isabel Peñalosa, directora jurídica de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), respondió así a la pregunta: "La Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre) no incluye entre los requisitos para ser beneficiario de una subvención la presentación de las cuentas anuales pero sí estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social". La falta de cuentas anuales convierte en imposible la tarea de averiguar ese extremo, máxime porque ni Hacienda ni la Seguridad Social ofrecen información sobre contribuyentes concretos.

"No obstante –agregó Peñalosa en relación a si se puede subvencionar a quien no presenta cuentas– los requisitos que tenga que cumplir el beneficiario de una subvención los establece la administración convocante en las correspondientes convocatorias y bases reguladoras". La jurista señala que "entre los requisitos que se incluyen en las convocatorias, bien para acceder a la condición de beneficiario, bien entre los necesarios para realizar la justificación de la subvención, puede encontrarse la presentación de las cuentas anuales, no ya al Protectorado, sino a la propia administración que subvencione, junto con la restante justificación que acredite los gastos subvencionables".