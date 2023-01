Un grupo encabezado por Vidal-Quadras empuja a Feijóo y Abascal a una foto juntos al estilo Colón

Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior con el PP y referente del conservadurismo católico español, lleva años reiterando una idea: la "unidad del centroderecha", donde ubica a PP, Vox y Cs, sólo será posible si la sociedad civil se moviliza para forzarla. De lo contrario, añade, no habrá una "alternativa cultural" a lo que él denomina "Frente Popular". Por eso promueve multitud de iniciativas que, desde fuera de los partidos, intentan influir en sus direcciones: Valores y Sociedad y NEOS en España; One of Us y Political Network of Values a nivel internacional. Desde ahí lanza convocatorias, organiza actos, publica comunicados y campañas. La convocatoria del sábado 21 de enero en Madrid de una manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que pretende reunir a los líderes del PP, Vox y Cs en el arranque del año electoral, parece inspirada de la A a la Z por la tesis de la presión permanente, sólo que esta vez el grupo que se ha colocado al frente no está liderado por Mayor Oreja ni por su mano derecha, María San Gil, otra habitual de la agitación social contra la izquierda, sino por un viejo aliado de ambos: Alejo Vidal-Quadras.

La organización que preside el veterano político catalán, el Foro Libertad & Alternativa (L&A), se ha colocado en cabeza de otras muchas para convertir la protesta en la capital de España, especialmente centrada en el rechazo a las cesiones a las fuerzas independentistas, en todo un acontecimiento político. Esta vez, lo que allí se puede dar no sería una "foto de Colón", sino de Cibeles, dado que la Delegación del Gobierno en Madrid no ha autorizado la manifestación en la primera plaza, por haber convocada una concentración previa, decisión en la que el Foro L&A ve una intención política.

En cualquier caso, el significado de que hubiera una foto conjunta –o no lo hubiera– sería parecido. Y no es poco, teniendo en cuenta que el grado de proximidad del PP con Vox es desde la irrupción de la ultraderecha en 2018 un elemento fundamental del debate político español. Es más, la "foto de Colón", en febrero de 2019, fue como mínimo una de las causas de mayor peso para el adelanto electoral de Sánchez a abril de 2019, cuando el PSOE utilizó la instantánea para presentar al "trío de Colón" como una sola fuerza conservadora, o incluso reaccionaria, a la que él se oponía, reivindicando el espacio progresista. Era un esquema que PP y Cs trataban de evitar. Hoy, aunque el PP sigue tratando de marcar distancias, ya es obvio que PP, Vox y lo que queda de Cs cooperan allí donde los números lo permiten. PP y Vox incluso gobiernan juntos en Castilla y León. No obstante, una fotografía de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal juntos en enero de un año de alto voltaje electoral seguiría siendo un acontecimiento de importancia política.

L&A asegura a infoLibre que PP, Vox y Cs ya han confirmado su asistencia, pero todavía no la de sus líderes. La organización estaría encantada con una foto conjunta de los líderes. "Nos encantaría porque sería una inyección intravenosa de esperanza para millones de españoles, pero no sé si lo podremos conseguir", señala su vicepresidenta, Inma Castillo de Cortázar.

PP, Vox y Libertad & Alternativa

Vidal-Quadras, que fue vicepresidente del Parlamento europeo y presidente del PP en Cataluña, acabó dejando el partido en 2014. Los motivos de fondo de su salida eran los mismos que llevaron a Mayor Oreja y a San Gil a apartarse de la primera línea: una discrepancia profunda con la línea, a su juicio carente de vigor político, con la que actuaba Mariano Rajoy, sobre todo en temas como el combate contra el nacionalismo en el País Vasco y Cataluña. El fracaso de la reforma del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón, que acabó dimitiendo como ministro septiembre de 2014, se sumó a este malestar previo, alentado por el propio José María Aznar, y acabó precipitando toda una escisión por la derecha del partido en 2015. Vidal-Quadras había sido el primero en dar el paso. A diferencia de Mayor Oreja y San Gil, el político catalán se pasó a Vox. Es más, estuvo vinculado al partido desde su mismísimo origen y llegó a presidirlo.

Todo fue muy rápido y breve para Vidal-Quadras en las filas de Vox. En el mismo año, 2014, se convirtió en el primer presidente del partido y fue candidato a las elecciones europeas. También en 2014 dio el portazo tras enfrentarse con Santiago Abascal. No obstante, nunca ha abandonado el activismo. Con un historial que incluye responsabilidades en organizaciones como FAES y Convivencia Cívica Catalana, el también exsenador y exconcejal en Barcelona es presidente del Foro L&A, nacido en mayo de 2021 para corregir el "rumbo que ha emprendido España en manos de sus peores enemigos".

En la estela de Colón

La organización presidida por Vidal-Quadras ha convocado la manifestación del 21 de enero "por España, la democracia y la Constitución", explica su vicepresidenta, Inma Castilla de Cortázar, que fue presidenta del Foro Ermua. Al llamamiento se han sumado más de cien organizaciones, asegura. El membrete de la convocatoria en Cibeles sitúa en primer lugar al Foro Libertad & Alternativa. Junto a su nombre figuran los de otras tres organizaciones del mismo espectro ideológico, Unión 78, España Cívica y Convivencia Cívica Catalana, que ocupan un lugar destacado. A ellos se suman múltiples grupos más: NEOS, Libres e Iguales, Resiste España, Foramontanos, Plataforma Bolivarianos por la Democracia, Venezuela Libre... También está Pie en Pared, la entidad de Juan Carlos Girauta y Marcos de Quinto contra el "izquierdismo woke".

Un habitual de las movilizaciones de grupos de derecha católica contra el Gobierno de Sánchez descarta de plano la posibilidad de un pinchazo de la convocatoria del 21 de enero, afirma que los preparativos de la manifestación y la cantidad de grupos implicados hacen evidente que será "ruidosa" y la sitúan en la estela de otras de fuerte calado como la de febrero de 2019, que dio lugar a la "foto de Colón" de Pablo Casado, Albert Rivera y Abascal, y la de junio de 2021, también en Colón, donde coincidieron Casado, Abascal e Inés Arrimadas aunque no hubo fotografía conjunta y la asistencia fue menor.

Mayor Oreja, San Gil, Savater, Camuñas y opositores venezolanos

La manifestación de febrero de 2019 fue convocada por los propios partidos. La de 2021, por Unión 78, organización a la que ponen rostro Rosa Díez, María San Gil y Fernando Savater. La de 2023 cuenta con el impulso de Libertad & Alternativa. ¿Quién hay detrás? Entre los miembros del foro están, además del presidente Vidal-Quadras y la vicepresidenta Castilla de Cortázar, algunos nombres clásicos del avispero organizativo de la derecha más movilizada, como Mayor Oreja y María San Gil, junto a Fernando Savater, el exalcalde de A Coruña y exembajador en la Santa Sede por el PSOE Francisco Vázquez y el exministro con UCD en la Transición y exvicepresidente de Vox Ignacio Camuñas. La vicepresidenta del foro, Castilla de Cortázar, destaca la "amistad enorme" con la expresidenta de UPyD, Rosa Díez, y con la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo.

La organización cuenta con un significativo apoyo venezolano. De los 91 miembros que el foro identifica en su web, once son del país con capital en Caracas, con la destacada presencia de Miguel Henrique Otero, presidente del periódico El Nacional. Castilla de Cortázar señala que son venezolanos y colombianos que "han huido de los regímenes comunistas" de sus países "buscando la democracia en España" y aquí "se están encontrando algo muy sorprendente", en referencia al –a su juicio– deterioro democrático que sufre España por culpa del Gobierno de PSOE y UP y sus acuerdos con ERC y Bildu.

Invitación a los "cabezas" de partido

La vicepresidenta de Foro Libertad & Alternativa asegura que PP, Vox y Cs han recibido ya invitaciones a la manifestación, que también deben llegar al Grupo Mixto, por el interés que suscita la presencia de UPN. afirma además que tanto ella misma como Alejo Vidal-Quadras, Fernando García-Capelo, coordinador de la comisión jurídica del foro, y Rosa Díez han mantenido encuentros con estos partidos, entre otros, para trasladarles los porqués de la convocatoria y animarlos a participar. Los tres partidos conservadores de ámbito estatal, señala Castilla de Cortázar, están "de acuerdo en todo" y han garantizado su asistencia, aunque todavía no hay confirmación oficial de que sean los líderes los que acudan. "Agradeceremos mucho que estén ellos, que son la cabeza del partido", dice. infoLibre preguntó a PP, Vox y Cs, sin respuesta.

Los promotores de la manifestación han pedido también a estos tres partidos reuniones en sus respectivas sedes antes del 21 de enero para publicar fotos que escenifiquen su apoyo. El objetivo es que se vea la unidad de "todas las personas que respetamos la Constitución que tendríamos que tener vigente si no hubiera un gobierno de delincuentes", señala Castilla de Cortázar. Los convocantes harán llegar a los partidos el manifiesto al que se dará lectura, aunque la vicepresidenta del Foro L&A se mostró convencida de que no habrá disconformidad sobre su contenido: "Estarán muy cómodos, saben qué defendemos y lo comparten todo".