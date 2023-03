Los bonos sociales remueven la política nacional: el PP no asume culpas mientras el Gobierno reforma el sistema

“El vicepresidente de Ayuso recibe de su Gobierno el bono de calefacción para consumidores vulnerables”. Esta noticia se publicaba el martes por la noche en la newsletter que reciben cada día las socias y socios de infoLibre. Y desde ese momento el panorama político se ha visto zarandeado ante el escándalo de ese cobro, que ha llevado a moverse a todos los partidos durante las últimas 48 horas.

Una ayuda, destinada a los más vulnerables, que recaía en el diputado más rico de la Asamblea de Madrid. Pero no sólo afectaba al número dos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, sino también a su secretario general en el PP madrileño, Alfonso Serrano, que percibe otro bono social todavía más alto: el de “vulnerables severos”. Entre los receptores de este tipo de subvenciones está también, según se conoció más tarde, la líder de Más Madrid en el Parlamento regional, Mónica García.

Los cobros de ayudas destapados por infoLibre han marcado el frenético ritmo político en Madrid estos dos días, pero también a nivel nacional. El propio Gobierno central, a raíz de estas informaciones, ha decidido mover ficha para retocar el propio sistema y que no las puedan recibir personas con altos ingresos ni con “ausencia de ética”, como remarcó la portavoz del Ejecutivo de coalición, Isabel Rodríguez.

Mónica García, que ha defendido que no conocía que su familia numerosa percibía esa ayuda, ha reconocido el “error”, ha pedido disculpas a los ciudadanos y ha avanzado que intentará devolver, si existe forma, esa cuantía. Ha querido diferenciar su caso con el de Ossorio, que tiene responsabilidades ejecutivas y que ha llegado a dudar de que hubiera pobres en la Comunidad de Madrid. Ella misma exigió al popular que dimitiera.

Mientras el Gobierno central se mueve para cambiar el sistema de los bonos sociales y en Más Madrid se piden disculpas, el Partido Popular no asume ninguna responsabilidad, pese al cobro de los dos hombres fuertes de Ayuso, que perciben unos altísimos sueldos (Enrique Ossorio percibe casi 105.000 euros de retribución y Alfonso Serrano declaró en 2001 unos 83.420 euros).

Ninguno de los dos ha pedido perdón ni ha mostrado la intención de devolver las ayudas. Su actitud ha sido la de cargar contra la oposición y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La propia dirección nacional ha evitado tomar algún tipo de medida y se ha intentado poner de perfil, apuntando también contra La Moncloa.

Ayuso defiende a los suyos y Génova dice que es algo "personal"

El número tres del PP, Elías Bendodo, dejó a los beneficiados por el bono térmico para personas vulnerables la opción de renunciar o no a esa ayuda: “Es una decisión personal”. Génova 13 intenta capear esta polémica poniendo el foco en el Gobierno central, al tildar de “chapuza” el sistema de ayudas” y excusándose en que si se “hubieran limitado mejoras las personas que tienen acceso a estas ayudas, no se habrían solicitado”. No se ha censurado en ningún momento que los dos altos cargos hayan solicitado voluntariamente esta ayuda cuando estaba destinada a familias vulnerables. Los dos populares trasladan que podían optar al ser familia numerosa.

Fuentes del Gobierno central recuerdan que el bono social eléctrico no se otorga por defecto, sino que hay que solicitarlo y justificar que se cumplen los criterios. En el caso de las familias numerosas, se tiene que presentar el libro de familia. El bono social térmico, añaden, sí se otorga por defecto, pero sólo si está concedido el eléctrico. Por lo tanto, remarcan en el Ejecutivo central que “nadie puede decir que lo ha obtenido sin pedir nada”. De esta manera señalan: “El bono no llueve del cielo”.

El mecanismo, recuerdan las fuentes, es que las compañías eléctricas identifican qué clientes tienen el bono eléctrico y comunican estos datos a las comunidades autónomas. Las regiones hacen el pago a los consumidores, con fondos del Gobierno central que les han sido transferidos.

El vicepresidente madrileño Ossorio volvió este jueves, durante el Pleno de la Asamblea, a defender que reciba esta ayuda, diciendo que él no ha perjudicado a nadie recibiendo 192 euros. No se ha arrepentido estos dos días y no tiene intención de devolver la ayuda. Todo ello con el respaldo absoluto de Díaz Ayuso, quien dijo: “Tiene derecho a cobrar ese bono”. Llegando a exigirle la presidenta regional a García que le pida perdón a su ‘número dos’. Las explicaciones de Alfonso Serrano también han ido en la misma dirección, sin pedir perdón ni asumir ninguna responsabilidad, diciendo que puede ser una “anomalía”: “No sé si será un error o no”.

El Gobierno limitará "lo antes posible" la ayuda

Ante estos casos revelados por infoLibre, el Gobierno central ha decidido revisar el sistema para evitar este tipo de ayudas ante la falta de ética de algunas de las personas solicitantes que no son vulnerables. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, especificó que los cambios implicarán introducir “lo antes posible” un criterio de renta y un límite “máximo” de renta familiar. La dirigente socialista remarcó este jueves que “lo doloroso para la opinión pública es el hecho de que ‘este señor’ no ve pobres, pero se considere a sí mismo vulnerable”. No se ve igual el caso de Mónica García porque, indicó, le honra que haya pedido disculpas y haya dicho que quiere devolverlo.

Después del Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez, además, afeó que soliciten estas ayudas dirigentes que critican el Estado del Bienestar pero que luego se aprovechan de medidas destinadas a los más vulnerables. También quiso mandar un mensaje de la “sensibilidad” del Gobierno con la familias numerosas, un tema sobre el que el PP quiere hacer bandera electoral y en el que se escuda ante las ayudas a sus dirigentes.

De manera paralela se ha producido un debate en el Congreso sobre una proposición no de ley del PSOE, que se aprobó este jueves, para revisar el alcance y la eficacia de los bonos eléctricos y térmicos, que han apoyado en mitad de la polémica el PP, UP, Más País, Compromís, BNG, PNV, CC y Bildu.

Quien no va a atacar sobre este tema al PP es Vox, con Rocío Monasterio defendiendo que Ossorio lo haya recibido al cumplir la ley: “Las familias numerosas recibimos muy poco, deberíamos tener bonificaciones en absolutamente todo: agua, gas, luz, IVA…”. “Tengo cuatro hijos y no he tenido la suerte de que me ingresen el bono social térmico. El eléctrico lo tengo y el del Canal de Isabel II. El del térmico, la carta esa famosa, a mí no me ha llegado. No sé si será por facha”, ironizó.