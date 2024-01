Quién está detrás de El Jacobino: la derecha ya tiene un partido de izquierdas al que hacer la ola

Solo han pasado tres días desde que comenzó 2024 y ya ha nacido un nuevo partido de izquierdas. Bajo el nombre de Izquierda Española, la candidatura impulsada por el abogado y director del think tank El Jacobino, Guillermo del Valle, se presentará a las elecciones europeas del próximo junio. La noticia ha generado un gran eco alimentado por figuras de relevancia como el ministro Óscar Puente o el diputado de Sumar Íñigo Errejón, e incluso ha sido trending topic en X —antes Twitter— . Pero este eco ha sido especialmente sonoro en los medios conservadores, algunos de los cuales llevan meses promocionando a esta formación y alertando del peligro que puede suponer para los partidos ubicados en el espectro progresista, desde el PSOE a Sumar.

"Nace Izquierda Española, un partido que busca ser la alternativa al PSOE", se lee en el periódico La Razón. "El Jacobino acudirá a las europeas con la marca Izquierda Española en busca de votos del PSOE", remarca The Objective. "Los críticos con la deriva separatista del PSOE impulsan el partido Izquierda Española", lanza Libertad Digital. "Los impulsores de 'El Jacobino' registran el partido Izquierda Española como alternativa al PSOE para las europeas", titula El Debate. "Izquierda Española ya preocupa en La Moncloa: evidencia la deriva de Sánchez", sentencia Esdiario. Los titulares del Abc, El Español, Okdiario y El Confidencial son similares. E incluso los diarios deportivos Marca y As se han apuntado a esta cascada de titulares encantados con el nacimiento de este nuevo partido.

Del Valle ha sido entrevistado este miércoles por Carlos Alsina, el director de Más de Uno (Onda Cero), que le ha dedicado un espacio de media hora. Esta promoción contrasta con el espacio asignado desde los medios progresistas a la candidatura, que nace para "defender la igualdad en todos los planos" en el social, económico y el territorial, según explica el propio Del Valle a infoLibre. El abogado resta importancia al extraño éxito que está teniendo en medios conservadores un partido de izquierdas y asegura que la recepción ha sido en general "positiva".

"Siempre he estado agradecido con el trato que nos han dado los medios de comunicación, algunos más y otros menos, cada uno tiene sus razones e intereses y hay que respetarlo", admite el abogado. En esa línea, asegura que entiende que haya "cadenas muy de derechas" que "en su día auparon a Podemos" que actúen ahora de la misma manera, pero subraya que Izquierda España no cuenta con "grandes patrocinadores" y que se trata de un proyecto "que tiene mucho que ver con el trabajo de nuestros militantes y afiliados" y con el compromiso de quiénes "se han implicado más en estos meses".

Del Valle, en todo caso, agradece a los medios de comunicación que den a conocer su proyecto pero niega que a la derecha le convenga la candidatura que presentará en las europeas. "A la derecha neoliberal, la que defiende el sálvese quien pueda más individualista, lo que le viene bien es una izquierda una izquierda identitaria, una izquierda que abandone los ejes clásicos y ponga más el foco en las cuestiones posmateriales que en las de renta o igualdad", sintetiza. Así, asegura que a la derecha le "debería preocupar" una izquierda que les dispute sus propias banderas, empezando por la de España. Desde las formaciones progresistas rechazan esta visión centralista que, afirman, coincide con la que tiene el nacionalismo español de derechas, pero éste asegura que no es "nacionalista de ningún perímetro ni de ninguna frontera"

¿Quién forma Izquierda Española? Ex de UPyD, Ciudadanos, IU e históricos del PSOE

Guillermo del Valle es la cara visible del nuevo partido, aunque por el momento no desvela si será él quién concurra como número uno en la lista de las europeas —al ser circunscripción única es más sencillo conseguir el acta— pero sí anticipa que ejercerá como secretario general de la formación. No es la primera vez que participa en política, llegó a formar parte del consejo de dirección de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en el año 2016, en la etapa final de la formación. También probó suerte con la Plataforma Ahora, en la que ejerció como portavoz adjunto y responsable de ideas políticas, pero se disolvió en 2019 al no lograr alcanzar acuerdos con otras asociaciones y partidos para las generales de ese año.

Algunas de las figuras que apoyan a El Jacobino son exdirigentes de Ciudadanos como el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Paco Igea, la eurodiputada socialista Soraya Rodríguez, que concurrió como independiente en las europeas de 2019, o el filósofo y escritor Félix Ovejero, uno de los impulsores de Ciutadans. A Del Valle no le preocupa que se les asocie con esas marcas y asegura que Izquierda Española no va a cometer sus mismos errores. "Entiendo que la gente que creyera en una vocación más socialdemócrata de Ciudadanos y UPyD nos apoye, pero esto es una cosa muy distinta", afirma. "Somos una formación profundamente laicista, en lo religioso y en lo identitario, progresistas en lo moral y en lo económico", prosigue. "Tenemos una vocación profundamente redistributiva que nada tiene que ver con lo que acabó defendiendo Ciudadanos, que acabó compitiendo con la derecha más neoliberal". Con todo, sí que coincide con los naranjas en su propuesta para eliminar los requisitos lingüísticos de cara a acceder a un cargo público en las comunidades bilingües.

El abogado se muestra orgulloso del apoyo que le están dando figuras como la de Nicolás Redondo Terreros, histórico dirigente del PSOE vasco, que fue expulsado de la formación hace unos meses por sus discrepancias con la dirección nacional. "Tenemos mucho respeto y admiración hacia su figura, además de una muy buena relación —estuvo durante la presentación oficial de la candidatura—. Cita también a su padre, como una de las "grandes referencias" para El Jacobino, al igual que Marcelino Camacho, y lamenta su expulsión del PSOE. A su modo de ver, criticar "privilegios" como la amnistía "no es hacerle el juego a la derecha": "La amnistía es un privilegio casi feudal, es el trato privilegiado para unos pocos", señala.

Entre los integrantes de Izquierda Española también está el economista Juan Francisco Martín Seco, secretario general de Hacienda durante el Gobierno de Felipe González, cargo que abandonó para adherirse a IU y convertirse en la mano derecha económica de Julio Anguita. Así como otros dirigentes que militaron en la formación como Ángel Pérez, coordinador general del partido en Madrid entre 1993 y 2000 y exdiputado por IU en el Congreso. Sobre cuál será la función de cada uno de ellos dentro de la organización, afirma que "hay que respetar los plazos de las personas" y que serán ellos los que decidan qué quieren hacer.

El proyecto nace del trabajo que ha desarrollado en los últimos tres años El Jacobino y su líder asegura que la organización tendrá una estructura que se dará a conocer en las próximas semanas formada provisionalmente por un Comité Ejecutivo Nacional, que ejercerá como órgano de dirección, y un Consejo nacional que tendrá, según Del Valle, una función de fiscalización. En ese sentido plantea que los mecanismos de control y fiscalización vayan más allá de las primarias que, a su juicio, eliminan los contrapesos dentro de los partidos.

El objetivo de Izquierda Española: convencer a los votantes "huérfanos" del PSOE y Sumar

El líder de la Izquierda Española ya avanza que, si consigue un acta, su familia política sería The Left, la misma que la de Podemos o Izquierda Unida. Sin embargo, no ahorra en críticas hacia estas formaciones, a las que acusa de haber dejado huérfanos a muchos votantes, al igual que el PSOE, por su pactos con las formaciones nacionalistas e independentistas. "La izquierda oficial ha sufrido una deriva hacia posiciones identitarias, de exaltación del particularismo y de complicidad con los nacionalismos fragmentarios", señala el abogado. A su modo de ver, todo nacionalismo fragmentario "es de derechas o de extrema derecha" y, si se depende de ello,s se acaban aplicando "políticas lesivas para la igualdad" a modo de beneficios fiscales.

Sobre el modelo de Estado actual, Del Valle asegura que él es una persona "de vocación republicana" porque "está en contra de todos los privilegios" pero evita marcar una posición definitiva y admite que se pueden garantizar "algunos principios republicanos" con la monarquía parlamentaria y prioriza "la organización territorial igualitaria" del Estado. A su juicio, el "principal problema" del PSOE y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es haber "abandonado" las ideas "de igualdad" para "mantener el poder de cualquier forma".

Pese a sus numerosos reproches hacia estas formaciones, reconoce que el PSOE y Sumar serían sus aliados naturales en caso de conseguir representación en el Congreso. "Hay muchas cuestiones en las que podemos estar de acuerdo con la izquierda oficial. Por ejemplo, cuando se ponga encima de la mesa la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la recuperación de la negociación colectiva del despido", ahonda. Es más, Del Valle afirma que él comparte la admiración que tiene Sumar hacia el economista francés Thomas Piketty y se muestra contrario a cualquier pacto con la derecha que implique recortes o privilegios para los más ricos.

Sobre las previsiones que ya están realizando algunos politólogos, que subrayan las dificultades que tendrá esta candidatura para hacerse un hueco en España por ser centralista y mostrarse en contra de las políticas identitarias como la teoría queer o el lenguaje inclusivo, Del Valle opina que "cada vez más gente" comparte que la igualdad comienza desde el propio Estado. "Esto tiene mucho futuro porque hay gente que empieza a darse cuenta de que el elefante está en la habitación, de que los pactos fiscales y la secesión de las regiones más ricas no es progresista".