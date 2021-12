La España Vaciada acelera en Castilla y León y busca presentarse en las nueve provincias

El adelanto electoral en Castilla y León ha complicado su esperado estreno autonómico a La España Vaciada, que se ve privada de un tiempo precioso para preparar sus candidaturas. No obstante, el nuevo movimiento político se presentará. ¿En cuántas circunscripciones? Esa es la gran pregunta. Tras la confirmación de una candidatura de Soria ¡Ya!, una histórica organización que dará al salto al ruedo electoral, miembros de plataformas de otras cuatro provincias –Burgos, León, Palencia y Zamora– confirman a infoLibre que están debatiendo si dar el paso. La balanza está especialmente inclinada hacia el sí en Burgos. La decisión final está pendiente, tanto en estas tres como en el resto de provincias, salvo en Soria. Antonio Saz, coordinador de La España Vaciada, aun consciente de las dificultades por falta de tiempo, afirma que el objetivo es que haya candidaturas en las nueve provincias. "Hasta el 29 [miércoles de la semana que viene] no descartamos ninguna", añade Saz, que reconoce mayores dificultades en Salamanca y Valladolid, aunque también allí podrían acudir a las urnas "por responsabilidad".

La mayor dificultad en todos los casos es la presión de los plazos, que obligan a correr a unas plataformas cogidas con el pie cambiado por el adelanto al 13 de febrero. Las listas donde haya candidaturas se elaborarán sin primarias. Además de las listas de La España Vaciada, se presentarán los partidos Por Ávila y Unión del Pueblo Leonés, ajenos a este movimiento y que ya cuentan con representación en las Cortes autonómicas.

En función de los resultados del movimiento provincialista, el 13F podría suponer un hito en la política española.

Soria abre camino

La primera plataforma en dar el paso ha sido Soria ¡Ya!, que anunció que se presentará a las elecciones en una rueda de prensa el lunes, mismo día en que el presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP) sacudió la política española con el adelanto. Soria ¡Ya! tuvo el don de la oportunidad. No sabía que el lunes iba a ser el día D. La comparecencia, en la que tomaron la palabra hasta siete portavoces, estaba convocada con antelación para anunciar la candidatura, si bien el adelanto obliga ahora a acelerar los tiempos.

Soria ¡Ya! es caso aparte dentro del movimiento en Castilla y León. Antonio Saz, coordinador de La España Vaciada, explica que se trata de una de las pocas plataformas en todo el país con la entidad suficiente para presentarse a las elecciones por sí mismas, es decir, con el respaldo de La España Vaciada pero utilizando su propio nombre. Las otras, según Saz, podrían ser Teruel Existe –que de hecho ya tiene escaño en el Congreso–, Jaén Merece Más y Cuenca Ahora.

El resto es un conglomerado de plataformas más pequeñas. Eso no significa que no vayan a salir más candidaturas de la España Vaciada para el 13F. Al contrario, la pretensión es que haya listas "en todas aquellas provincias en que sea posible", sin descartar las nueve, explica Saz. Se verá en los próximas días, dice. Pero las que anuncien su candidatura a partir de ahora se presentarían ya totalmente bajo la marca de La España Vaciada, con papeletas que podrían ser del tipo Burgos-La España Vaciada, León-La España Vaciada, Palencia-La España Vaciada o Segovia-La España Vaciada. De momento, son posibilidades.

Ninguna provincia descartada

"Cuando en Priego [donde se celebró la última Asamblea Nacional de la España Vaciada] decidimos crear una herramienta electoral era porque sabíamos que pocas plataformas podrían dar [como Soria ¡Ya!] ese salto a la política. Al final, en el resto de provincias no van va ser los colectivos los que den el paso como tales, sino personas de esos colectivos", explica Saz. Las candidaturas, añade, se podrán articular como agrupación electoral o como partido político ad hoc.

"La posibilidad la van a tener las nueve", dice. No oculta que en Valladolid y en Salamanca es donde no están "tan fuertes", pero ni siquiera ahí descarta papeleta de La España Vaciada "por responsabilidad con la gente que nos está animando".

No todo es España Vaciada

Saz aclara que serán estas –todavía no confirmadas– candidaturas las que podrán utilizar su nombre y su logo. El coordinador explica que están surgiendo plataformas que, por su nombre, podrían parecer integradas en La España Vaciada, pero no lo están. De este modo, niega cualquier vinculación de su coordinadora con Palencia Existe y Segovia Existe.

Tampoco forman parte de la coordinadora ni tienen ninguna relación con La España Vaciada los partidos Por Ávila y Unión del Pueblo Leonés, que ya tienen representación en las Cortes de Castilla y León y volverán a presentarse el 13F. Por Ávila es una escisión del PP y Unión del Pueblo Leonés es un partido que defiende la autonomía de la "Región Leonesa", del mismo modo que hace con Granada el partido Juntos por Granada, que tampoco está dentro de La España Vaciada.

A contrarreloj

El anuncio de Mañueco fuerza a La España Vaciada a moverse a contrarreloj. Los partidos y coaliciones están obligados por ley a designar un representante antes del noveno día posterior a la convocatoria, que fue el lunes 20. Por eso Saz pronostica que antes del 29 se sabrán más candidaturas. Las agrupaciones de electores tendrán unos días más para designar a su representante, entre el 4 y el 9 de enero, mismo plazo que para la presentación de todas las candidaturas. La participación exige además el 1% de las firmas de los inscritos en el censo en el caso de las agrupaciones de electores (como Soria ¡Ya!) y del 0,1% en el caso de los partidos sin representación.

"Creíamos que el anuncio [de convocatoria] iba a ser tras la Navidad. Nos va a tocar trabajar con más intensidad en Navidad", señala Saz, que afirma que el proyecto está "maduro" y "consolidado" para adaptarse al cambio. Fernando Árevalo, uno de los portavoces de Soria ¡Ya!, afirma que la decisión de presentarse estaba tomada antes del adelanto, pero ahora "los plazos se nos han echado encima". Ahora, explica Arévalo, toca recoger unas 700 firmas y armar una candidatura "por consenso" y sin primarias. "Y todo mientras seguimos en nuestros trabajos", recalca Arévalo, perito de seguros.

Hay decisiones pendientes aún de tomar en Soria ¡Ya!, como los nombres de los candidatos y si en la papeleta aparecerá o no "La España Vaciada" junto a "Soria ¡Ya!". Lo que sí tiene claro Arévalo es que quiere formar grupo con otros diputados del mismo movimiento.

Pendientes de decisión

"Soria ¡Ya! lleva veinte años funcionando, sólo necesitaban este pistoletazo de salida. Al resto de provincias nos ha pillado a desmano. La idea era tener la herramienta electoral a finales de enero para un adelanto en Andalucía y en Castilla y León. Pero Mañueco ha hecho un adelanto al modelo Ayuso y nos ha pillado sin estar preparados al 100%", expone Juanjo Asensio, portavoz de Burgos Enraíza, que coordina en torno a 45 organizaciones de La España Vaciada. La coordinadora de Burgos Enraíza, reunida en la tarde de este martes, aprobó en torno a las 20.00 horas dar el paso y participar en la vía electoral. No obstante, Asensio explica que la decisión "definitiva" aún deberá esperar hasta este miércoles, cuando sea presentada y debatida con el resto de organizaciones de la España Vaciada.

En León hay tres colectivos– León Ruge, Ciudadanos de la Región Leonesa y Nos Terra Maire– que trabajan a contrarreloj para decidir si presentan o no una candidatura con sus integrantes. "No sabemos si vamos a llegar a tiempo o nos toca esperar a las siguientes [a las generales]. Vamos a intentar pisar el acelerador, pero no garantiza que lleguemos a concurrir", señala Sergio Díez, portavoz de León Ruge.

Nieves Trigueros, portavoz de la plataforma Meseta Limpia, en Palencia, afirma que aún no hay una decisión. "Ni negativa, ni positiva", dice Trigueros, que sospechaba del adelanto pero para marzo, no para febrero. Aún deben decidir si dar el salto electoral o esperar a próximas citas con las urnas. Si la decisión es afirmativa, no está claro si irán como agrupación de electores o como partido. "Trabajaremos con la herramienta que nos diga La España Vaciada", explica Trigueros.

En una línea parecida se expresa Chema Mezquita, portavoz de la España Vaciada en Zamora, que admite que la convocatoria ha pillado al movimiento en la provincia "un poco por sorpresa". "No está claro qué haremos", afirma Mezquita, miembro de la Coordinadora Rural de Zamora.

Carlos Merino, portavoz de Segovia Viva, se inclina por esperar y afirma que, si se mantiene lo acordado antes del adelanto electoral, ningún miembro de dicha plataforma formará parte de una candidatura. "Ahora mismo no tenemos el bagaje de las plataformas de otras provincias, lo cual no quita que podamos presentarnos en próximas elecciones", afirma. Merino no descarta que pueda animarse algún miembro de otra plataforma, con el aval de La España Vaciada. "Todos nos conocemos. Si alguien saliese, lo apoyaríamos, le desearíamos mucha suerte, porque luchamos por los mismos objetivos, pero ahora mismo nosotros queremos seguir trabajando en el ámbito civil", añade Merino.