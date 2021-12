Granada sigue a Jaén y tendrá partido de la "España abandonada" en las elecciones andaluzas

El boom de los partidos provinciales llega a Granada, que sigue la estela de Jaén a las puertas de las elecciones andaluzas con una nueva formación que evidencia que no todo ese movimiento está capitalizado por la España Vaciada. Un nuevo proyecto se estrenará en los comicios autonómicos de 2022 enarbolando el discurso del agravio y reivindicando una autonomía propia para Granada. La asociación Juntos por Granada, que se opone a la pertenencia a Andalucía y denuncia trato de favor a Sevilla y Málaga, ha decidido dar el salto electoral en medio de un creciente protagonismo del movimiento político de la España Vaciada. No obstante, Juntos por Granada, a diferencia de las plataformas de Jaén, lanza su proyecto al margen de la coordinadora la España Vaciada, con la que ha establecido contacto pero a la que no pertenece. El plan de los partidarios del "granadexit", liderados por un ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, es utilizar para las elecciones el partido político ya existente Granadinos por Granada.

Andalucía lleva desde 2015 deparando novedades políticas. Fue la primera autonomía en la que entraron Podemos, Ciudadanos (2015) y Vox (2018). Ahora está por ver si será la primera en la que entren los partidos de la nueva hornada del movimiento provincialista. Así lo pretende Juntos por Granada, una asociación que reclama una "personalidad propia" para Granada, es decir, fuera de Andalucía como una autonomía aparte. Nació en 2017, con la finalidad de defender que Granada siga siendo sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). A raíz de la defensa de la llamada "capitalidad judicial" se produjeron una serie de movilizaciones que aportaron vigor a un movimiento antiautonomista ya existente pero con débil traducción organizativa.

Desde su origen Juntos por Granada ha estado rodeada de especulaciones sobre una posible participación en procesos electorales. Finalmente, no dio el paso ni en las autonómicas de 2018, ni en las municipales y generales de 2019. Ahora ha decidido dar el salto. Juntos por Granada prevé utilizar para ello la marca del partido político Granadinos por Granada, registrado desde 1989. El movimiento, que celebró su puesta de largo el lunes en un hotel de la capital provincial, se presentará a las elecciones autonómicas, generales y municipales, confirma a infoLibre su líder, el funcionario autonómico y exconcejal socialista César Girón, autor de varios libros sobre Granada.

El presidente de Juntos por Granada afirma que la "oportunidad" para su proyecto se deriva de la "pérdida de hegemonía" del PSOE en Andalucía y de que "se vislumbra" una reorganización del modelo de Estado en la que cabe introducir su reclamación de una comunidad autónoma propia.

Fuera de Andalucía

Juntos por Granada reivindica la españolidad de la provincia y rechaza de plano su pertenencia a la comunidad de Andalucía. Dado el carácter del autonomismo blanquiverde, que tiene entre sus hitos fundamentales las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977, de carácter popular y progresista, el movimiento contra la pertenencia a Andalucía de Granada ha estado desde la Transición teñido de connotaciones conservadoras. No obstante, Juntos por Granada elude esa etiqueta y se presenta como defensor de valores como "constitucionalismo", "españolidad", "transversalidad ideológica", "progreso" y "regeneración".

A todo ello se suma la "aspiración legítima de que Granada se constituya en comunidad autónoma", señala la asociación. Es lo que se ha dado en llamar "granadexit": la salida ("exit") de Andalucía. Lo harían, insisten sus promotores, utilizando el cauce de la Constitución, que prevé esta posibilidad aunque con exigentes requisitos.

Juntos por Granada denuncia "la deriva institucional y el demérito en todo orden" que sufre Granada, que suma en torno a 920.000 habitantes, con datos del INE. Este es el diagnóstico de la asociación: "Sólo una deplorable descentralización política [...], en la que Granada [...] ha ido perdiendo uno tras otro sus legados y que ha visto cómo ha sido abandonada institucional y económicamente, han determinado que decidamos encabezar el movimiento necesario que [...] trate de poner fin a esta senda ominosa y [...] corrija nuestra suerte, porfiando en que Granada sea lo que por derecho propio le correspondió siempre". Girón niega que se trate de un proyecto "identitario".

Un exconcejal del PSOE

El presidente de Juntos por Granada es César Girón (Granada, 1963), que fue concejal del PSOE entre 2007 y 2008, cuando dejó su acta para incorporarse a la consultora PwC. Con posterioridad, Girón, letrado de la Junta de Andalucía, ha aspirado a ser candidato socialista a alcalde, sin éxito. En 2017 se dio de baja del partido, tras 34 años de militancia. "No me encontraba ya ideológicamente en el partido", explica en conversación con infoLibre Girón, que se lamenta de que su antiguo partido jamás haya querido debatir sobre una autonomía granadina: "Tú puedes hablar en el Partido Socialista de lo que quieras. De la España plurinivel, de la España plurinacional, de la España LGTBI. ¡De lo que tú quieras! Menos de Andalucía, de eso no puedes hablar, eso es un tema tabú".

Fuera de la España Vaciada

Girón afirma que tanto PSOE como PP han contribuido al "abandono institucional" de Granada. "40 años después de la integración en Andalucía es momento de hacer evaluación no sólo de lo que no hemos recibido, sino de lo que se nos ha ido quitando", señala Girón, que apunta a un trato de favor a Sevilla y Málaga y reivindica proyectos como el desarrollo del Corredor Mediterráneo.

El movimiento granadinista aúna factores históricos, con anclaje en el Reino de Granada, con un discurso de denuncia de agravio, que comparte con Jaén. Precisamente el movimiento provincialista en Jaén ha sido el primero en anunciar su participación en las elecciones autonómicas. Pero son casos distintos. En el caso de Jaén, las plataformas Jaén Merece Más y Levanta Jaén, protagonistas del movimiento, están integradas en la coordinadora la España Vaciada, bajo cuyo paraguas se presentarán a las elecciones. En cambio, Juntos por Granada no está dentro. Y no está claro que vaya a estarlo.

Girón ha contactado con el coordinador de la España Vaciada Antonio Saz, pero no han llegado a ningún acuerdo concreto, confirman ambos a este periódico sin cerrar la puerta a que pueda producirse en el futuro. "Hemos hablado, tenemos puntos de coincidencia y hemos quedado en volver a hablar. Cuando lo definan [su herramienta electoral, previsiblemente en enero], decidiremos", explica Saz, que marca distancias: "Esto no es España vaciada, es España abandonada. Granada puede tener zonas de despoblamiento, pero el área metropolitana [de la capital] está próxima a los 600.000 habitantes. La costa está bastante poblada". Y añade: "Que el señor de Teruel Existe esté impulsando una plataforma nacional para tener representación en las provincias contrariadas me parece muy bien, pero nosotros no compartimos su situación. Respondemos a otros razonamientos distintos. No es vaciamiento, sino abandono".

Antonio Saz, de la España Vaciada, afirma con respecto a una posible colaboración con el movimiento granadino: "Hasta que la herramienta esté cerrada no daremos ningún paso". ¿Y por qué en Jaén sí hay ya colaboración explícita? "Levanta Jaén y Jaén Merece más son plataformas de la España Vaciada", explica Saz.

Autonómicas, municipales y generales

Lo que sí tiene claro Girón es que el movimiento que lidera se presentará a las elecciones autonómicas (2022), municipales (2023) y generales (¿2023?). Las más próximas son las autonómicas, previsiblemente entre junio y octubre del año próximo, según afirmó este mismo martes el presidente Juan Manuel Moreno (PP).

"Vamos a ir a las elecciones autonómicas, por supuesto. En la medida en que sean más lejanas [en el tiempo], mejor para nuestras posibilidades", señala Girón, que no responde si él pretende ser o no candidato y afirma que se presentará en aquellos comicios que sean "más difíciles", considerando que los más fáciles, a priori, son los municipales.

