El Gobierno descarta iniciar las gestiones para reclamar a los Franco la Casa Cornide

El Gobierno central no prevé iniciar gestiones para despojar a los herederos del dictador Francisco Franco de la denominada Casa Cornide, un inmueble situado en el centro de A Coruña, dado que no tiene constancia de que esa propiedad pueda ser de titularidad estatal. Así se lo ha comunicado el Ejecutivo el diputado de Galicia En Común en el Congreso, Anton Gómez Reino, quien se interesó por el cumplimiento de una proposición no de ley con la que el Congreso evidenció su apoyo a la intención del ayuntamiento de la ciudad de recuperar esa propiedad para el patrimonio público, según informa Europa Press.

Fue el 11 de marzo de 2021 cuando la Comisión Constitucional del Congreso aprobó, con el voto en contra de Vox y la abstención de Ciudadanos, ese texto del propio Gómez Reino que instaba el Gobierno a "apoyar las iniciativas" tomadas por el Ayuntamiento de A Coruña.

Gómez Reino preguntó al Ejecutivo si había avanzado algo en ese mandato y si tenía previsto personarse en las causas judiciales "abiertas o por abrir" a iniciativa del consistorio con objeto de recuperar la casa para patrimonio público. En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno detalla que en la Dirección General del Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, "no constan indicios" de que la casa Cornide "pueda ser de titularidad estatal".

Por ello, explica que "en principio", no "se ha considerado pertinente iniciar un expediente de investigación o recuperación patrimonial por la Administración General del Estado".