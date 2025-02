El juez archiva la causa contra el número dos de García Ortiz por la filtración sobre el novio de Ayuso

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado sacar al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, de la causa abierta sobre la filtración del correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía en su nombre dos delitos fiscales, según informa EFE.

Los indicios que el magistrado tuvo en cuenta para investigar a Villafañe "han perdido su potencia" y, tras las diligencias practicadas, "la consecuencia no ha de ser otra" que archivar la causa para él, señala el magistrado en un auto dictado este miércoles.

Circunscribe así la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a quienes ha vuelto a apuntar este mismo miércoles en otro auto, donde subraya los indicios en su contra como posibles autores de la filtración investigada.

Respecto a Villafañe, el juez justifica los motivos que le llevaron a sospechar que contribuyó en la filtración a un medio de comunicación el 12 de marzo de 2024 de la denuncia de la Fiscalía y del expediente tributario sobre el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador.

Haber sido quien recibió el expediente de González Amador y las conversaciones que mantuvo con la fiscal investigada, Pilar Rodríguez, "apuntaban a indicios de una presumible participación en la difusión de ese correo y publicación de la nota, como una operación coordinada entre Álvaro, Pilar y el propio Diego".

Sin embargo, el juez admite que tras las declaraciones prestadas, incluida la suya, y varios informes policiales, esos indicios iniciales han quedado "considerablemente" debilitados "ante otras alternativas".

Reconoce también que no puede afirmarse que dicho expediente se utilizase para elaborar la nota de prensa que publicó la Fiscalía el 14 de marzo para aclarar que no era el Ministerio Público quien había ofrecido un pacto de conformidad al abogado de González Amador —como publicó algún medio—sino al revés.

Diego Villafañe insistió en el Supremo que no había divulgado ni filtrado nada; solo se cruzó una llamada con el fiscal general del Estado el 13 de marzo, en la que García Ortiz le preguntó si conocía algún pacto entre la Fiscalía y el abogado de González Amador, y él dijo que no. Y respecto a la citada nota de prensa, el juez concluye que "no se han confirmado elementos de la suficiente solidez, como para seguir manteniendo que existiera algún tipo de concierto en su elaboración o de cualquier otro tipo de control sobre ella por parte de Diego Villafañe".