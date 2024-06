En la "máquina del fango" de Pilar Baselga: anatomía de un bulo judicial

Tiene una apariencia de noticia bomba. La de la apertura de una nueva causa penal por supuesta corrupción contra Begoña Gómez que ampliaría el cerco judicial al que está sometida. Más allá de la investigación del juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que dirige el polémico juez Juan Carlos Peinado, por presunto tráfico de influencias, otro juzgado de Instrucción de Madrid, esta vez el 3, habría admitido a trámite otra querella contra la esposa del presidente del Gobierno, esta vez por la supuesta creación de una cátedra a dedo para ella, una información publicada por medios como The Objective, La Gaceta, Abc, El Mundo o Ok Diario. Y lo habría hecho el 7 de junio, a solo dos días de las pasadas elecciones europeas. Esta scoop de alcance, sin embargo, la de la nueva querella, no aparece reflejada en ninguno de esos medios ni en ningún otro. Porque, sencillamente, es mentira. Se trata de un nuevo bulo con una clara intención de abrir ese nuevo proceso que no existe. Fake news con una clara intención política y judicial.

Su autora es Pilar Baselga, la agitadora de extrema derecha famosa por asegurar en un programa de televisión que Begoña Gómez es transexual y referirse a ella como "Begoño" y haber sido denunciada por esas declaraciones. El pasado 7 de junio publicó un post plagado de emoticonos en su canal de Telegram (que tiene 14.719 seguidores) con el siguiente texto: "Notición. Por fin. La juez del juzgado de Instrucción nº3 de Madrid ha tenido los huevazos de admitir a trámite mi querella contra Bego y el rector de la Complutense por prevaricación / nombramiento ilegal art. 405 y 406 CP [Código Penal]. Dos días antes de las elecciones. Todavía hay jueces valientes en este mar corrupto de fango".

La realidad es muy diferente. Baselga presentó una querella contra Gómez el pasado verano, pero no fue admitida a trámite, sino que fue rechazada de plano por el Juzgado de Instrucción 3 al carecer de los requisitos formales necesarios, en concreto el poder general para pleitos con el que deben contar su abogado y su procurador, explica un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Hace unas semanas volvió a presentarla ante un juzgado distinto que, al ver que ya se había planteado previamente, la volvió a enviar a la juez que inicialmente la rechazó. La respuesta de esta ha sido la misma, según esas mismas fuentes. Que no puede admitirla a trámite porque no se ha resuelto el problema del poder. El portavoz del TSJM insiste: "La querella no se ha admitido a trámite por defectos formales lo que no quiere decir que no pueda serlo una vez subsanados esos defectos".

Se trata por tanto de una mentira. Pero con una clara intención: conseguir los fondos necesarios para que esa querella sea admitida. Porque, no solo anunciaba la patraña de que la nueva investigación contra Gómez ya se había abierto. El post del canal de Telegram de Baselga también decía: "Si querés ayudar a pagar abogado y procurador aquí tenéis los datos". Y daba el número de una cuenta del servicio de transferencias de dinero Wise y otra del banco BBK. También facilitaba el número de teléfono de su abogado para que le enviaran fondos a través de Bizum.

Se desconoce la cantidad de fondos que Baselga y su abogado hayan podido recabar desde el 7 de junio, pero la realidad es que la reclamación de financiación se sustenta en una mentira que puede llevar a engaño a sus seguidores: que el juzgado de Instrucción nº3 de Madrid ha abierto una nueva investigación penal contra Begoña Gómez, algo manifiestamente falso según el TSJM. Es decir, que la agitadora ultra está utilizando un bulo a sabiendas para pedir dinero públicamente. Fuentes judiciales advierten que si la intención real de Baselga es conseguir fondos para abrir una nueva causa y con ellos puede solventar los defectos formales de su querella y pagar la fianza que se le imponga para actuar como acusación popular, la juez tendría probablemente que decidir si realmente la admite a trámite o la archiva al considerarla infundada.

Otras organizaciones ultracatólicas , de extrema derecha, antifeministas o transfóbicas también piden dinero a través de internet y redes sociales a sus simpatizantes para sacar adelante causas judiciales en las que implican a políticos o a su entorno familiar. Varias de las acusaciones populares del caso contra Begoña Gómez que dirige el juez Peinado, lo hacen habitualmente para poder pagar las fianzas que les imponen los jueces para poder actuar, como Manos Limpias o Hazte Oír. Esta última plataforma incluso ha reclamado financiación a través de su página web para que otra organización ligada al PP, la Asociación de Juristas Europeos Prolege, pueda personarse en el caso Pegasus, que investiga el espionaje al presidente del Gobierno y a tres de sus ministros con ese programa de fabricación israelí.

En un programa de la televisión ultraderechista Distrito TV, Baselga dijo el 22 de noviembre de 2022: "Nuestra querida primera dama, bueno, segunda dama porque la primera es la reina, me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera 'Begoño". A lo que luego añadió: "Esta esposa del presidente o esposo viene de una familia de tradición de saunas gays, esto hay que decirlo". Después, citando "medios alternativos", también dijo: "Nada más llegar a La Moncloa Pedro Sánchez, 'Begoño' fue nombrado director de un máster de la Complutense. Y luego: "Después empezó a trabajar para un instituto de empresa con un programa con África y resulta que ahí le tendieron una trampa y la han involucrado en una cuestión de narcotráfico en Marruecos". Esas declaraciones le valieron una querella de Begoña Gómez por injurias y calumnias. Contra ella y contra el director del programa en el que las manifestó. Cuando se le tomó declaración en la causa, decidió guardar silencio, como informó eldiario.es.

Baselga propaga desde hace años bulos de todo tipo a través de las redes sociales. Desde el caso bar España, una falsa conspiración que incluye a jueces y políticos en una trama de pederastia y ritos satánicos, hasta las teorías negacionistas de la covid. La activista ultra ha pedido el voto en las pasadas elecciones para Alvise Pérez y, como él, ha agitado en redes durante toda la campaña el fantasma de un peligro infundado de fraude electoral. Tras conocer los excelentes resultados obtenidos por el candidato de extrema derecha, sin embargo, ha pasado a criticarlo. Porque Alvise, ahora que ha conseguido tres escaños en el Parlamento de Estrasburgo, ya no cuestiona la legalidad de los comicios ni el recuento de votos.