El TSJM declara nulo el despido del guionista del rótulo 'Leonor se va de España, como su abuelo'

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nulo el despido del guionista del programa La Hora de La 1 de TVE que utilizó el rótulo 'Leonor se va de España, como su abuelo' al abordar la noticia de la salida del país de la princesa Leonor para proseguir sus estudios en un centro docente de Gales (Reino Unido).

En el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal madrileño establece que el guionista, "sin perjuicio del juicio crítico que pueda merecer el rótulo por carácter simplista, burdo y tendencioso, no transgredió los límites del derecho a la libertad de expresión admisible en la relación laboral".

Para el alto tribunal madrileño, el rótulo emitido en febrero de 2021 constituye "una apostilla claramente inapropiada e impertinente, que lejos de aportar algo a la noticia la enturbió y ensombreció, desviando injustificadamente la atención hacía un aspecto objetivamente lesivo, no de la reputación de la Infanta, sino de la imagen de la familia de la que forma parte".

No obstante, considera que "no contenía ninguna expresión con un significado objetivamente injurioso o vejatorio hacia la Princesa, cuya honestidad no quedó realmente en entredicho".

De este modo, el fallo del TSJM, instada por la abogada Esther Comas del despacho de Colectivo Ronda en Madrid, revoca la sentencia de instancia, que consideró ajustado a Derecho el despido, y obliga a la readmisión del trabajador en su antiguo puesto, el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del cese y el pago de una indemnización de 10.000 euros en concepto de daños morales.

Tras la polémica suscitada por la aparición del rótulo, la entonces administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, lamentó "profundamente el grave error" en un comunicado y dijo haber adoptado medidas "inmediatas" para que los responsables de la "equivocación" fueran relevados de sus puestos.