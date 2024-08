Nat Simons: "Si no estuviera Amaral no habría ninguna mujer como cabeza de cartel en los festivales"

Felinas es el más reciente disco de Nat Simons (Madrid, 1985). Un trabajo en el que reivindica las grandes figuras femeninas de la historia del rock, desde el espíritu punk de pioneras como Cherie Currie (The Runaways), Patti Smith o Debbie Harry (Blondie), hasta nombres fundamentales de la música española como Luz Casal o Aurora Beltrán, llegando así a una nueva generación integrada por Eva Ryjlen, Rebeca Jiménez, Vega, Anni B Sweet o Carolina de Juan (Morgan). Ellas son el centro de un amplio proyecto que ha tenido su correspondiente traslación al escenario y que se extenderá incluso a un libro. De estas y otras muchas cosas charla la madrileña con infoLibre.

¿Qué es esto de Felinas?

Es la reivindicación de las rockeras, de las voces femeninas, que siempre han estado desgraciadamente a la sombra desde hace muchos años. Lanzamos el disco en enero después de un crowdfunding que funcionó genial. Luego lo presentamos en febrero en La Sala del WiZink Center. Es la demostración de que lo puedes hacer sola y lanza, además, el mensaje poderoso de la mujer en el rock y lo que significa luchar en la independencia a contracorriente todo el rato. El disco ha gustado mucho, hemos vendido bastantes copias. Han salido muchas fechas y como grabamos el concierto en el WiZink, ahora queremos hacer una segunda parte de la gira este otoño-invierno con el lanzamiento del directo y la edición de un libro que complementa todo con entrevistas a un montón de artistas. Después de todo eso me pondré con el siguiente álbum, que voy a grabar en Nashville. Un no parar (risas).

¿Cómo será el libro?

Cuando abrí el crowdfunding el proyecto era disco-libro. Y como no quería que quedara en eso, se me ocurrió hacer conversaciones con diferentes artistas, también internacionales como Lucinda Williams, contando mi experiencia y la suya. No es un libro de entrevistas al uso y también hablo con periodistas y otras mujeres. Muchas pioneras que te cuentan su historia y no quería sacarlo rápido, así que lo estoy trabajando un poco más a fondo, pero espero que para finales de año esté en las librerías.

¿Dedicarse al rock en 2024 es algo así como una rareza?

Esta parece una época de triunfo de solistas que muchas veces no van ni con banda, sino con música pregrabada. Pero ahora están saliendo bandas de rock a nivel internacional, como las mexicanas The Warning, que lo están petando. Y está Maneskin, claro. Me da un poco de esperanza ver su éxito y que estén moviendo gente joven con puro rock. Da también esperanza porque a veces piensas que dentro de unos años no vas a tener nadie que vaya a tus conciertos porque la gente crece y deja de ir a conciertos (risas). Da un poquito de miedo, pero parece que sí hay relevo generacional para el rock y que no todo es música urbana. Cuando yo era pequeña, el mainstream tenía mogollón de estilos, hasta la canción del verano entraba ahí, pero parece que ahora lo más comercial es solo lo latino y el urbano, sin variedad, por eso da esperanza que de repente haya bandas de rock que lo peten entre los jóvenes.

Y ahí está la lección de Felinas, un recorrido por tu carrera en particular y por el rock en general. Con las mujeres en el centro, algo no demasiado habitual. ¿Ese es el ejercicio de reivindicación?

Totalmente. Yo lo que he hecho ha sido escoger y revitalizar clásicos dándoles otro aire. Incluso No me importa nada, de Luz Casal, nos lo hemos llevado a un rollo setentero con su punto moderno. También he intentando mezclar generaciones y que no sea solo un disco de pioneras, por así decirlo, sino que haya una amalgama de artistas que llega hasta la más jovencita, que es una niña de diez años, Xiana, que es un nuevo talento del rock, la cantante de Spooky Velvet. Yo lo que quiero, en definitiva, es que el mensaje llegue a la gente, y por eso también el libro.

Has mencionado a Luz, pero está también Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos). Otra luchadora absoluta que ahí sigue. ¿Viendo juntos sus nombres se ve a las mujeres del rock español?

Así es. Y hacer carrera dentro del rock en este país siendo mujer es mucho más complicado. Seguro. Eso lo cuenta Aurora en el libro. Y qué injusto que Aurora no esté considerada ahora mismo como Rosendo y sea una figura mucho más reivindicada, porque es una luchadora, una felina con un talento impresionante y brutal. Hay que reivindicar más a nuestras figuras femeninas del rock.

Aparte de Aurora y de Luz, ¿de quién más nos tenemos que acordar?

De Mercedes Ferrer, por ejemplo. Eva Amaral es también una figura del rock, que además está muy potente ahora mismo y me alegro de que por lo menos ella esté como cabeza de cartel, porque si no estuviera no habría ninguna mujer como cabeza de cartel en los festivales. Me río por no llorar. Eva es además un referente para grupos como Repion, lo cual nos recuerda lo importante de este tipo de figuras. Como Aurora Beltrán, que fue referente para mí.

Todas las que mencionas han tenido carrera bien diferentes, pero siempre con subidas y bajadas. Siempre luchando para mantenerse, como tú misma.

Absolutamente, pero es que eso es el rock, y si no sabes disfrutar del camino no merece la pena. Lo que cuenta es el día a día de lo que estás viviendo. Que a lo mejor en un momento estás más abajo por lo que sea, pero cuando te va mejor y miras hacia atrás te das cuenta de que todo cobra sentido. Eso, sin expectativas de llenar el Bernabéu, porque si te pones en ese plan ya directamente lo dejas (risas). Siempre digo que yo tenía que haber nacido en los años setenta en Nueva Jersey, para igual así tener opción de llenar el Bernabéu (risas). Todos los que nos gusta el rock terminamos diciendo eso de 'tenía que haber nacido antes'.

Parte del camino es cantar con Cherie Currie, que es una gran pionera del rock mundial con The Runaways a finales de los setenta, cuando esto era absolutamente cosa de hombres. Y la tenemos en Felinas.

Es que, junto a Lita Ford, fueron las primeras mujeres que hicieron un grupo de hard rock rodeadas todo de tíos. La película que les hicieron está bastante bien y se ve su historia de manera resumida. En su libro, Cherie cuenta lo que tuvieron que sufrir cuando salían al escenario y las tiraban cosas y las insultaban... y sin embargo en Japón fueron toda una sensación, que menudo contraste. Pero claro, es que eso es lo que estaba marcando un antes y un después para que luego salieran otras. Eso es lo bonito, que estás sufriendo de alguna manera para hacer tu camino pero al mismo tiempo estás haciendo una revolución. Tanto es así que no solo influyeron a las chicas de los setenta, sino que han seguido haciéndolo a pesar de que se separaron como grupo en 1979.

Fueron la primera 'banda de chicas'. ¿Qué te sugiere que tengamos que seguir usando ese concepto, que chirría bastante, en pleno 2024?

Es que si no han ido surgiendo más grupos de chicas o grupos mixtos es por la falta de referentes a lo largo del tiempo. Yo descubrí el rock gracias a Dover cuando era pequeña y hay ahí un referente muy grande. Aunque sea un tanto reduccionista, hay que reivindicar de cualquier manera, ya no solo en espacios para mujeres, sino para hombres y mujeres. Tiene que llegar un momento en el que sea normal y no te suene exótico decir 'una banda de chicas', porque debería ser algo totalmente normal como que haya millones de bandas de chicos. ¿Una banda de chicas? Pues otra más. Yo creo que llegará un momento en el que ya no nos suene raro ni haya que hacer espacios solo para nosotras y haya una igualdad. Cuantas más haya, mejor para que surjan más y que haya más chicas tocando, como el caso que decíamos de The Warning. Al mismo tiempo, me da un poco de miedo la industria, porque van por otros derroteros e intentan matar al rock todo el rato y hacer lo más fácil posible para ganar dinero, que es por ejemplo grabar en un ordenador sin batería. A mí me dan pánico esas cosas, pero espero que haya una nueva generación, aunque igual sea un poco utópico, que rompa con eso y diga que hay que volver a las bandas porque eso del urban y de hacerlo por ordenador es de viejunos. ¿Te imaginas? (Risas). Pero oye, ahí está el heavy metal, que siempre goza de buena salud y tiene muchos seguidores muy jovencitos.

¿Y en esa nueva generación el rock tendrá que ser necesariamente femenino?

Para mí, el rock es la reivindicación, caer y volverte a levantar, sacar la garra de alguna manera, y para eso la definición perfecta son las mujeres en el rock, porque somos las más luchadoras. De eso trata Felinas. Las mujeres del rock encarnan el espíritu del rock n' roll. Siempre ha sido así y siempre lo será, supongo que en el futuro más y mejor porque cada vez hay más bandas con mucha calidad. Va a ir a más, tengo esa esperanza.