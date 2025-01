‘Érase una vez el Oeste’, una siniestra serie bélica

América primitiva, traducción literal del inglés original, es un título mejor que Érase una vez el Oeste para la reciente propuesta de Netflix sobre un sangriento episodio previo a la Guerra Civil de Estados Unidos, la guerra de Secesión.

Se trata prácticamente de una serie bélica en la que los personajes principales son amenazados por todas partes a la vez. Lo protagonizan una mujer, su hijo todavía niño, y el hombre que los acompaña en su viaje al Oeste.

Entre milicias mormonas, nativos, soldados y caza recompensas

Se encuentran ante el fuego cruzado de la milicia mormona Legión Nauvoo, varios grupos de nativos americanos y en el caso de la mujer cazarecompensas y el Estado, pues está en busca y captura.

El argumento está basado en un acontecimiento real, la Masacre de Mountain Meadows. El primer episodio condensa el terrible acontecimiento. La milicia de los mormones se sentía amenazada por el Estado, que recelaba de sus costumbres, especialmente de su poligamia. Así, los representantes de la Iglesia del Jesucristo de los santos de los últimos días vigilaban celosamente lo que consideraban su territorio.

Protagonistas de ficción en una matanza real

Al encontrar una caravana de pioneros reclutaron a unos nativos americanos y escondidos con capuchas entre ellos atacaron a los migrantes y mataron al menos a ciento veinte.

Varios hechos de la masacre han sido condensados o alterados para encajar en el argumento. La serie inserta aquí a sus protagonistas, que, al sobrevivir, se convierten en incómodos testigos de la matanza a los que hay que aniquilar para tapar los hechos.

Al tiempo, diversas tribus nativas se ven igualmente amenazadas y constreñidas a territorios que no les son propios. La matanza se produjo en septiembre, pero en la serie es trasladada a lo más crudo del invierno, lo que hace que pioneros perdidos se conviertan amenazas por el hambre y la desesperación. Y cuatreros y forajidos asedian las rutas migratorias para redondear el peligro.

Un violento estilo visual

Un panorama atroz reforzado por una cinematografía espectacular a cargo del francés, Jacques Jouffret, que ha desarrollado su carrera en Estados Unidos. Entre sus trabajos se encuentran varios de acción y esas claves de género se han reproducido aquí.

La cámara se pega a los personajes restringiendo su visión mientras silban las flechas durante la masacre. Esa secuencia de seis minutos tuvo una planificación de cuatro meses previos para llegar a un resultado sobrecogedor.

La fotografía está tan desaturada que muchas veces apenas se aprecia el color en una apuesta por lo sombrío, por la suciedad, por el frío. La cámara pierde el horizonte, se inclina, se pega a los personajes, se mueve con ellos forzando la tensión. Nada que ver con el western panorámico que enmarca la aventura de la conquista del territorio en la grandeza del paisaje.

Trágico episodio durante la guerra de Utah

En la revista digital de Netflix, Tudum, el director de la serie, Pete Berg afirma que tuvo la idea en 2020 tras leer un artículo titulado La masacre de Mountain Meadows. Vendió su concepto al guionista de El renacido, Mark L. Smith.

La película dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Leonardo DiCAprio en 2015 también se basaba en hechos reales, ocurridos cincuenta años de lo que cuenta esta serie.

Personajes reales insertados en el drama

Smith se había documentado también sobre el lugar y el periodo. Había escrito también un piloto sobre el pionero Jim Bridger. El que en la vida real fuera creador del fuerte que lleva su nombre aparece aquí como otro de los personajes destacados.

Otro personaje real es el líder mormón Brigham Young. Parte de sus diálogos están extraídos de los discursos y sermones que se conservan de él. El personaje de la líder india Winter Bird está inspirado en una jefa lesbiana que tuvo múltiples esposas.

Tanto Berg como Smith han incorporado a este drama histórico un tono oscuro. Smith ha entregado varios guiones de películas de terror y de acción. Berg ha dirigido numerosas películas como Hancock, ha creado series de televisión como Wonderland, la película y la serie Friday Night Lights y ha sido intérprete en otro buen número de producciones.

“Mirada antinostálgica a la historia”

A ellos se ha unido en la producción ejecutiva Eric Newman, máximo responsable de Narcos y Narcos: México. Este declaró a Tulum que uno de los pilares de su enfoque y el de Berg era la importancia de “una mirada anti nostálgica, fiel a la historia”.

Consideran que la historia contada a los estadounidenses sobre su país está edulcorada. “Es una mentira dirigida a hacernos sentir bien sobre el derrotero escabroso y brutal que habíamos tomado” lo que en su opinión puede perjudicarles al prevenir detectarlo de nuevo.

Betty Gilpin y Taylor Kitsch ponen cara al drama con solvencia. A ella la conocemos por su coprotagonista en la serie Glow y su personaje principal en Mrs. Davis, una monja al ataque contra un algoritmo de inteligencia artificial. Kitsch había participado en Friday Night Lights con el director entre sus múltiples personajes.

Cabalgar con el pie roto

El actor se rompió un pie rodando el segundo episodio. No se curó tras estar entablillado semanas y tuvo que operarse, lo que conllevó una nueva bota ortopédica. Entre una y otra curaciones tuvo que montar a caballo y pelear entre el frio y el barro.

La banda sonora de la serie se suma a su fotografía para crear una base de desasosiego solo rota en momentos con mayor conexión humana. La banda de Texas Explosions in the Sky también había trabajado ya con el director de los episodios. Para Érase una vez el Oeste han creado una base como un latido, no melódica, que mantiene una constante tensión.

A veces truculenta, esta serie se suma al renacer del western que abandera Taylor Sheridan con las precuelas de Yellowstone, especialmente la situada en el siglo XIX, 1883. Coinciden en su intento de abordar la historia de Estados Unidos de una manera más sucia y realista de lo que el relato hegemónico había mostrado.