Abre los ojos: nos están ganando por goleada, sí, por goleada. Empezando por el relato y las palabras. Escucho a los mercenarios de la derecha usar una y otra vez la palabra imputado. El fiscal general está imputado y debería dimitir por el bien del sistema judicial, dicen, erigiéndose en defensores de la democracia y los principios constitucionales. No pasa nada, reiteran, si luego resulta que no es culpable pues se restituye su honor. Lo que no dicen es que para entonces ya estaría dimitido y ellos estarían solícitos intentando cobrarse otra pieza más alta. No veo a ninguno de los tertulianos que tienen enfrente recordarles que desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 (ley del PP) la figura del imputado desaparece de la instrucción, y solo se recupera si el caso se eleva a juicio oral, es decir cuando hay indicios razonables de culpabilidad. Los que entonces defendían la desaparición de esta figura porque perjudicaba al PP, son los mismos que ahora se llenan la boca con ella y se olvidan de su posición de entonces. Y nadie les corrige: ni tertulianos de signo contrario ni periodistas, y ya todo el mundo habla de imputados en lugar de investigados otra vez. El que recuerde aquellos días en los que la sobreactuación solicitaba que cualquier político dimitiera con tal de que pasara por delante de un juzgado, recordará los lamentos de tertulianos y políticos de derechas diciendo que ser llamado a declarar no era signo de haber cometido un delito. Justo lo contrario de lo que defienden ahora.

Abre los ojos: nos están ganando por goleada, sí, por goleada. Porque solo un partido tan torpe como pusilánime es capaz de creer al Partido Popular y regalarles los nombramientos del CGPJ. Las consecuencias ahí las tenemos, disponen de mayoría de bloqueo y permanecen callados ante las múltiples tropelías que estamos viendo todos los días. Empezó con el buenismo de Zapatero, aceptando mayorías cualificadas cuando el PSOE dispone de mayorías absolutas y aceptando mayorías absolutas cuando están vigentes mayorías cualificadas. La derecha lo tiene claro, cuando otros gobiernan chantajean pidiendo mayorías cualificadas para llegar a acuerdos y cuando son ellos los que gobiernan cambian la ley para que con mayorías absolutas se puedan nombrar a sus jueces afines. Es todo tan claro a ojos de cualquier ciudadano medianamente informado que da que pensar el hecho de que el PSOE se deje engañar. ¿No tienen claro aún qué clase de partido es el PP? Pues deberían empezar a tenerlo. O algunos nos podemos empezar a cuestionar que sean cómplices y no víctimas.

Víctor Laria es socio de infoLibre.