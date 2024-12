No se puede entende, sin contextualizar, la deriva que sufre Madrid hacia la rancia derecha facistoide. Incluso contextualizando socialmente el fuste de la ciudad a la par que lo cosmopolita de la misma, no me cuadra. Ni me cuadrará probablemente jamás. Yo me bajo en Atocha.

Al puto tajo.

El gobierno de Ayuso aprobó el pasado viernes unas enmiendas que persiguen contrarrestar la declaración de la Real Casa de Correos, antigua Dirección General de Seguridad y, actualmente, sede de la Presidencia regional, como Lugar de Memoria Democrática. Se olían las enmiendas, y las “cañas” no tardaron en llegar. Está “to pagao”. A partir de ahora la Comunidad podrá ordenar: "El cese inmediato de las actuaciones que perjudiquen la neutralidad" (¿?) o “el respeto a la verdad” (¿?) y otras sandeces similares que puedan perjudicar la imagen institucional de la Real Casa de Correos, o lo que viene siendo: ni me coloquen plaquitas ni me realicen acto alguno en relación a la Memoria Democrática. Por sus ovarios morenos. Los de Ayuso.

‘And the question is’: ¿Qué narices tiene que ver la Memoria Democrática con la Navidad?

La consejera de Economía, Rocío Albert, exclamó, siguiendo el mismo hilo explicativo e intelectual, al inicio de la sesión plenaria: “Que nadie consiga borrar el espíritu de la Navidad”. And the question is: ¿Qué narices tiene que ver la Memoria Democrática con la Navidad?

Esta peña lo único que pretende es burlar la ley democrática, que indica claramente que las administraciones públicas titulares de lugares de Memoria Democrática deben garantizar su identificación, explicación y señalización adecuada. Y cuando llegue la Navidad, todos los que tengamos dientes comeremos turrón, turrón.

Uno se sigue bajando en Atocha, sin cuadrarle lo que ocurre en esta ciudad. Tal vez sea porque no soy de Madrid. Nada nuevo o relevante.

___________________

