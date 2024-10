Cada día tenemos algún video, algún audio escandaloso que ya no nos produce sorpresa. Lo último del Emérito no sé si es ni para comentar en un país donde la corrupción ha hecho posible esa frase denominando a España el país más rico del mundo, porque todos roban y nunca se acaba. Algo que es difícil admitir, pero en donde presumir de honrado es hasta gracioso porque suena a raro, a querer asombrar con una nueva incredulidad. Pero el problema ya deja paso a algo mucho más serio.

Después del 39, por no hablar de lo ocurrido antes, hubo unos españoles que se consideraron los dueños legítimos del país y con una razón apropiada porque aquellos que perdieron la batalla llena de barbaridades eran seres humanos inferiores y con ideas malignas. Repetir esta vacuidad es aburrido, pero es que lo que hicieron hasta hoy no se conoce bien, porque es tal el abuso del derecho de pernada que se niegan con fuerza enorme a que los jóvenes lleguen a saber las verdades que se ocultan en ya demasiados años a través de leyes de Memoria verdadera porque, con independencia de que estén distraídos en el tik tok, muchos quedarían pasmados y con pocas ganar de seguir votando a Bárbaras, Gürteles y cien espectáculos más. Pero el problema no es nombrar casos, el problema es haberlos tapado como inevitables y no haber creado una ley de verdad contra actos punibles porque en pleno siglo XXI aún existen gentes intocables, impunes y defendidos por jueces y medios corruptos hasta la médula, como dijo un juez famoso por haber investigado uno de esos casos que también ocultaban la verdad total…. Y existen esos personajes porque aún son ganadores o descendientes de los que ganaron y les debemos a ellos algo tan maravilloso por habernos liberado de comunistas. Nada menos. Porque ese es el problema.

Un problema que tapó Felipe muchos años, que tapó ETA con sus barbaridades, que tapó un partido que ya no debería ni existir y ahí está, salvado por sus correligionarios o amiguetes de hazañas. Pero es que el PP no es un partido político normal, es una reunión de franquistas que en aquel 75 o 78 se unieron bajo las siglas de AP porque les dijeron que en el nuevo sistema democrático (¿) lo normal era eso. Y aunque es cierto que el comunista Carrillo parecía avalar algo democrático, no era verdad, porque detrás de ellos estaban unas instituciones franquistas puras a las que se amnistió, sin ningún esfuerzo como ahora, perdonando todas las salvajadas que se habían hecho hasta el 75, borremos la guerra civil en donde todos fueron salvajes, porque hasta el 75 los salvajes solo eran los ganadores. Y esos fueron los que a Suárez y luego a Felipe les dijeron que estuvieran quietecitos, porque si molestaban la cosa podría ponerse muy malita. Y en ese momento se certificó con Juan Carlos y Felipe que todo era igual, pero con otra cara y otro Diario hablado de RNE en el que al menos se eliminó aquella sintonía que aún recordamos muchos.

Y de ahí partió una corrupción que ahora vemos avalada en unos audios en donde un rey, nada menos, le cuenta a una de sus muchas amantes los chismes de Estado sin reparar en nada. Y de ahí siguió esa cuadrilla de amigos de AP y luego PP que aplaudieron esas bravatas porque a su lado se podía hacer lo que se quisiera en una patria que era suya. Lo que no se expresó entonces es que esa patria era la mitad solamente del espacio viviente, porque la otra patria era la nada, incluso algo despreciable con lo que había que convivir porque no se les podía eliminar a todos. Y lo expreso sin rubor porque conozco gente que pensaba así. Y esas son las dos patrias que nos dejó Franco, que es el que creó las dos Españas, y esta democracia que es tal en el modo y el sistema administrativo pero que vemos que sigue dividida claramente. Pero una tal Bárbara puede haber hecho algo muy significativo, y es que algunos empiecen a ver que este país no puede seguir así. No podemos tener más políticos de alto y bajo nivel que estén aforados y todos podemos suponer el porqué de esa defensa concertada entre todos. Una defensa que tampoco haría falta porque dentro de la Judicatura todo está controlado por los mismos. Es ese contrapoder que definió en el Congreso Íñigo Errejón, uno de los pocos que cantan verdades. Que es lo que nos hace creer que estamos en democracia real, porque la derecha escucha sus propias vergüenzas, pero las escuchan con una sonrisa interior.

Y a todo esto surgió un día Pedro Sánchez y se armó el cisco. Cuando gobierna, solo por votos, la izquierda, es normal que el espectáculo grotesco florezca, pero en este caso está siendo especial. Y solo es porque Pedro vino a levantar alfombras para cambiar España e intentar hacer una patria de las dos divididas. Empezando por tratar con empatía y sin insultos a vascos y catalanes. Y eso era muy peligroso, pues son dos comunidades rebeldes, como siempre la derecha las consideró. Y podrían salir a la luz sus vergüenzas, que ellos conocen muy bien. Ese es el grandísimo problema que hay que abrir con un abrelatas demasiado grueso pero que hacerlo poco a poco es casi imposible. Lo estamos viendo. Y esa es la causa por la que Sánchez es un peligro que hay que evitar. Y Madrid es su gran problema porque en la capital está esa España una y grande. Y ahora con el muñeco de Ayuso que cada día nos explica lo malvado que es Sánchez, un ser despiadado que se cree que los comunistas y los etarras son buena gente.

Pero después de lo explicado, que muchos lo conocemos por la edad ya pesada, yo me pregunto: ¿Es imposible que se abra esa memoria que tanta falta hace para que la conozcan nuestros jóvenes, y sobre todo aquellos que viven en el engaño que aquí se escribe? ¿No es posible que algún día tengamos una democracia real con esas dos Españas representadas de verdad? ¿Podremos ver que la tal Bárbara ha abierto un canal donde puede aparecer la verdad oculta de este país? ¿Veremos algún día a Aznar o Feijóo hacer un comentario al respecto, cuando todos ellos han vivido al amparo del Emérito haciendo lo que se explica aquí? ¿Veremos algún día una Justicia que juzgue sin activismo político? En resumen: ¿Veremos un día no lejano una democracia real? ¿Olvidaremos algún día el franquismo?

César Moya Villasante es socio de infoLibre