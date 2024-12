Blanquear la incompetencia no es bueno para la democracia

Desgraciadamente cada día vemos cómo en vez de ir hacia adelante y mirar hacia adelante, estamos dando pasos para atrás y regresando al siglo anterior. Observar cómo se hace una misa y se retransmite en directo en la tv pública, a petición del arzobispo de Valencia, por las víctimas de la dana, con la asistencia de políticos que, por desgracia, han sido culpables de muchas de esas víctimas, y apoyados por una institución como es la monarquía, que debería ser un Jefe de Estado de todos y por consiguiente de todas las religiones, es humillante, para las víctimas, para aquellos que defendemos el laicismo en las instituciones, y sobre todo es un reconocimiento de “la hipocresía” de esas dos instituciones: monarquía e iglesia católica, que lo único que piensan es que rezando se pueden solucionar los problemas.

Lo siento, no pretendo que mis palabras sean indecorosas con los familiares que asistieron a dicho “evento”, pues ellos son los que más se deben haber sentido ofendidos al estar sentados al lado de un señor Mazón que estaba comiendo tranquilamente cuando alguna de las víctimas de algún familiar que ha asistido a este espectáculo estaba falleciendo o luchando por sobrevivir. Pero así es la “hipocresía” de algunos de nuestros políticos, de nuestros monarcas y de la iglesia, que su respuesta sea una misa para calmar: la tristeza, el dolor, el hambre, el frío y las necesidades que provoca la incompetencia de políticos como Mazón y sus palmeros de la derecha, encabezada por Ayuso y Feijóo. Y es que para ellos, lo que ocurrió, lo que está ocurriendo, les importa poco, solo les importa el figurar, el postureo, y no la verdadera necesidad.

Me siento muy triste viendo que en vez de progresar vamos hacia atrás, que en vez de luchar por mejorar, agachamos la cabeza e incluso pedimos perdón por no agradecer lo poco que hacen

Ya estaba propuesto celebrar una homenaje de Estado por las víctimas cuando aparecieran todas las víctimas (tres de ellas continúan desaparecidas). ¿Por qué, pues, este homenaje propuesto por la Iglesia? La respuesta es clara: por blanquear por un lado la incompetencia de la propia monarquía, la falta de ayuda de la Iglesia, pese al dinero que tiene, el dar un apoyo católico, ya que para ellos la muerte de inocentes por culpa de la incompetencia de algunos solo son problemas colaterales que se producen, y más cuando se quiere hacer ver a la gente que, se haga lo que se haga, los poderes están claros: la Iglesia, la monarquía y la nobleza, repleta de ciertos políticos incompetentes.

Me siento muy triste viendo que en vez de progresar, vamos hacia atrás, que en vez de luchar por mejorar, agachamos la cabeza e incluso pedimos perdón por no agradecer lo poco que hacen. Yo me siento humillado y me siento despreciado, por cómo la tv pública, la televisión de todos, está también al servicio de una religión, de unos poderes, y no de una ciudadanía que es la que la paga.

Siento tristeza al observar cómo se utiliza a las víctimas que abandonaron y despreciaron por sus intereses particulares, y lo peor, me siento humillado por una monarquía que desprecia la libertad y que utiliza a las víctimas para blanquear sus “indignidades y corruptelas”.

Pero por desgracia esto va a seguir. Por desgracia irá a más, pues en vez de reflexionar y ver que la derecha y ultraderecha están ascendiendo y nos van a llevar a un retroceso cultural, a recortes en lo público y en la libertad, les perdonamos y les votamos, ese es el problema, y más cuando se piensa que todos los partidos y políticos son iguales, y eso es mentira, no todos son iguales, pues todos sabemos dónde estaban algunas personas en aquellos momentos, cuando todo sucedía, y dónde estaban otros, entre ellos el señor Mazón, nuestros monarcas y la iglesia.

Siento que esto se acaba, y que por desgracia, viendo lo de EEUU, lo de Siria, lo de Palestina, Israel, el aumento de la ultraderecha en todos los países, de lo que está sucediendo en Corea, en Francia, esto cada vez tiene menos solución, mientras esto pasa, miles de personas inocentes mueren en el Mediterráneo, en guerras absurdas, de hambre y enfermedades.

Pero esto no importa, lo que importa es lavar y blanquear la incompetencia y la hipocresía, aunque para ello se salten los derechos de las personas, pero eso lo lleva la falta de madurez que nos falta a la ciudadanía y que ya se encargan de que no la tengamos esos que siempre quieren mandar y mantener sus privilegios.

No quisiera acabar este artículo sin expresar mi más sincero pésame a todos los familiares de las víctimas de esta dana tan cruel que sucedió y rendir un gran homenaje a todos aquellos voluntarios, ellos sí han dado sin hipocresía su ayuda moral y humana para socorrer a esos pueblos damnificados por la dana y que, por tanto, hoy estarán tan cabreados como yo por este “espectáculo”, no el dar un homenaje, sino el utilizarlos para blanquear unas instituciones y la incompetencia de unos políticos inmaduros y cargados de irracionalidades argumentales.

______________________________

Ximo Estal es socio de infoLibre.