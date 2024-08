Caja de desigualdad

Como me expresaban los últimos días por otros lares, se está hablando mucho sobre las negociaciones de eso que algunos han llamado la financiación singular para Catalunya, otros lo llaman el concierto catalán, que no es musical. Vaya, una especie de concierto económico al estilo del régimen foral de Euskadi y de Navarra, pero diferente. No lo entiendo.

Es curioso ver y oír las voces de algunos dirigentes autonómicos clamando al cielo por lo que ellos entienden como desigualdad territorial, y en parte, es verdad. Digo en parte porque me gustaría y desearía que estos mismos representantes políticos territoriales explicasen a los ciudadanos del país en general y a los de su región en particular porque no se han quejado del actual sistema de financiación autonómica que lleva caducado desde el 2014, y que durante años algunos de ellos han permitido que sus autonomías hayan recibido menos dinero presuntamente que algunas otras del mapa social español, solo es necesario echar una ojeada a los informes de la AIREF... ¿Cómo nos explican esto, señores políticos regionales?

Que urge crear un nuevo sistema de financiación territorial no es necesario defenderlo, se defiende solo, que se trata de combatir la desigualdad, correcto; que la solidaridad no puede ser voluntaria, ni puede eliminarse el Estado como el máximo exponente del reparto de recursos, totalmente cierto.

Ahora bien, discrepo de que, si el acuerdo de bilateralidad fuera exportable, seguiría siendo desigual, ya que, para eso, se supone que tenemos a los políticos, no es que tengan que esforzarse en buscar una posible solución al rompecabezas económico regional, es que si no lo consiguen, ¿para que nos sirven? Que se vayan, que dimitan.

No nos engañemos, si llegamos a un punto en el que se pueda intuir un avance singular y de cierta relevancia para Catalunya, al final, seguro que será aplicable a todas las autonomías. Es lo coherente, pero ni eso están dispuestos a defender, ¿nos pueden explicar el motivo? Si no lo hacen, será porque ¿realmente no hay motivo coherente o es para llevar la contraria e intentar hacer crecer su ego como hacen siempre?

Josep Sanfeliu es socio de infoLibre.