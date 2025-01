Romperse la camisa como Camarón y retomar la utopía. Que ser radical sea un puto elogio. Como si fueras a morir mañana… una pura cuestión de principios. Que les den a Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant y a las respuestas filosóficas para la ansiedad de vivir siempre conectados. Al Epicureísmo digital. No hay color, nadie nos sobrevivirá. Ni tan siquiera la utopía. Solo la IA y las necias redes.

Al fucking tajo.

El País abría portada hoy con: “Madrid y Barça se tienen ganas”. InfoLibre: “Bruselas pone al algoritmo de Musk en la diana”. elDiario.es: “Feijóo arenga a sus barones para una oposición sin cuartel ni descanso”. El Salto: “Una treintena de jóvenes malviven en una fabrica abandonada tras la Dana”. Público: “La ultraderecha asciende en el mundo con el séquito de Musk, Trump, Silicon Valley y la oscura ideología que hay tras ellos.” Esto es lo que hay, y así rezaban los titulares abriendo portada. Ninguno hablaba de Gaza. El exterminio de la población gazatí ha dejado de ser portada. La utopía de la paz muere. La radicalidad es un hecho.

Que les vayan dando un poco a las celebrities: “manifestar” que hoy, 12 de enero, y mañana 13 de enero, seguirán lloviendo bombas sobre la Franja de Gaza

Hoy, 12 de enero de 2025, los ataques israelíes en Gaza han causado 28 muertos y 89 heridos, según ha informado la Agencia EFE. Este dato eleva el total de fallecidos a 46.565 mientras que los heridos ascienden a 109.660. Estos datos no incluyen los 11.200 desaparecidos cuyos cuerpos no han sido trasladados a hospitales al encontrarse entre escombros o tirados como perros en las carreteras, según ha publicado el Ministerio gazatí de Sanidad. No hay cuartel.

El diccionario de Cambridge ha convertido “manifest” (manifestar) en la palabra del año. Dua Lipa y Nikki Glaser achacan su éxito a “manifestar”, un pensamiento positivo que invade las redes. Pues bien, y que les vayan dando un poco a las celebrities: “manifestar” que hoy 12 de enero y mañana 13 de enero seguirán lloviendo bombas sobre la Franja de Gaza.

Pako Martí es socio de infoLibre.