Se consolidó

El manejo de acuerdo entre PPSOE sobre el CGPJ estaba cantado, el deseo de ambos partidos por el bipartidismo, incluso han colado al fiscal que actuó contra Victoria Rosell y propuesta por Podemos para el CGPJ, no ha sido elegida evidentemente. Todo lo que sea contra Podemos vale. Este acuerdo tiene el visto bueno de una vicepresidenta que no se sabe dónde está ahora políticamente, aunque se supone, ha hecho un comentario que no se entiende, pero se alegra con este acuerdo al decir que se da un "paso adelante". Algo tenía que decir para no dar palmas con las orejas, como era su deseo.

Cada vez está más clara su labor al servicio del PSDE, le quedan tres telediarios a esta «líder» que traiciona has a los suyos. La rebaja de la jornada laboral manteniendo el mismo sueldo está en el aire, la subida salarial se dilatará, y cuando el PSDE logre la amnistía, ya no necesitará votos de Sumar, ERC, Podemos… Tendrá un nuevo aliado Junts / CIU / CDC, cambiaron de nombre por la corrupción y siguieron gobernando, partido que forma parte de la nueva derecha radical europea al basar su ideología en la xenofobia, el nacionalismo, la democracia plebiscitaria, el victimismo y el odio a la independencia judicial.

EL PSDE gobernará con los votos de PP, Junts y PNV, partidos conservadores incluso algunos diputados de Sumar, o lo que sea, también lo harán. Mónica seguro ha dado el paso de la cooperación entre la Sanidad pública y la privada como alternativa. Puede que se produzca una remodelación ministerial y pierda ministerios e incluso la vicepresidencia.

Los otros partidos integrados o desintegrados en Sumar, votarán según convenga a su autonomía en casos concretos o a cambio de… como hace Coalición Canaria. Ahora EH HB, ERC y Podemos no tienen votos suficientes para sacar una mayoría a las propuestas de PSDE, que tendrá el respaldo del PP, es más, ellos estarán a la expectativa de arrancar derechos a la ciudadanía y mejoras sociales, pretendiendo que la jubilación en un futuro más pronto que tarde sea privada. Años llevan intentándolo y sobre todo quitarnos libertad de expresión con la llamada ley mordaza, promesa no cumplida del PSDE.

José Enrique Centén es socio de infoLibre.