Una dana para pensar

La tragedia del Levante español nos ha conmocionado a todos y verlo cada día produce un temor infinito de que eso pueda ser el inicio de un mundo que no sabe tomar medidas que palíen las tragedias. Y lo peor, que sea por culpa en muchos casos de una política fallida y de unos políticos dedicados más a su persona que a solucionar los verdaderos problemas de los ciudadanos.

Los científicos hacen su trabajo y nos alertan de los nuevos peligros del cambio climático y existen políticos que niegan esos conceptos con el solo hecho de su protagonismo y sacar votos de aquellos que se sienten abandonados y votan a la negación de todo por su rabia interna. Todos sabemos que el Mediterráneo es uno de los mares mas calientes del planeta que nos está llevando a una versión de clima subtropical con tiempos de tormentas y calor extremo. Lo veremos en los años venideros sin remisión. Ese calor extremo de las aguas con un frente frío es una bomba que ha padecido el pueblo levantino.

Pero al mismo tiempo de la tragedia vemos los comportamientos políticos y es para echarse a temblar. Lo primero que se observa es la falta de preparación de representantes que actúan con temor para saber qué hacer en un país de Comunidades enfrentadas al gobierno central y se pierde un tiempo precioso en saber si tengo que criticar al Gobierno o hacer algo útil. Una cosa que vemos a diario en la derecha española con Ayuso, pero esta vez ni ella ha sido capaz de decir nada, pero ya ha tenido a Feijóo para dar la nota del día, con esa queja de que no le habían dicho nada. Y es que la derecha actual sin mando piensa que hacer oposición es decir que todo está mal para que alguien piense que ellos lo harían mejor. Y todo ello es porque, sencillamente, tenemos políticos a los que nadie les ha pedido su currículo para saber si sabe de algo porque con aplaudir al jefe ya pueden tener un cargo.

Es terrible que entre Comunidades y gobierno central no hayan entendido que gobernar es mirar por el ciudadano y no de lo que puede suponer lo que hagas en votos. Yo solo espero que Mazón se vaya a su casa comprendiendo a todos aquellos que han hecho difícil la visita del Rey y cualquier autoridad que han sido colaboradores del desastre total por estar pensando más en qué hacer que en hacerlo. Aunque te equivoques, pero debes actuar hasta rompiendo las normas en un momento tan trágico. Pero el PP no sabe gobernar porque nunca les hizo falta teniendo tantos ayudantes de alto nivel en un Estado atado y bien atado con una judicatura que hizo los nudos bien hechos y curiosamente después de más de 80 años aún siguen atados. Y el gobierno central esperó la llamada de Mazón cuando debería haber estado saltándose las normas y atajar un peligro total.

Pero toda esta crítica de un modesto ciudadano nada servirá si mañana en el Congreso vuelven a insultarse y a hundir más a un pueblo decepcionado de muchos de sus políticos. El PP no hará posible nada porque solo aspira a destruir a Sánchez para volver ellos a un gobierno que utilizan para su beneficio personal como demostraron durante tantos años. De VOX es mejor no decir nada porque seguramente mañana volverán a negar el calentamiento climático y, aprovechando, la violencia de género. Lo harán y les votarán muchos. Qué puede salir mal de todo esto….

Mi pésame a todas las familias de Levante afectadas por la tragedia y que ellos sean los que inicien una lucha necesaria para exigir politicos formados y dispuestos a luchar por los ciudadanos.

César Moya Villasante es socio de infoLibre.