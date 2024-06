¿Democracia o dictadura del dinero?

Después del terrible resultado de las elecciones europeas, considerando, por ejemplo, que individuos como Alvise han sido capaces de obtener tres escaños en el Parlamento. De ver a las extremas derechas y derechas extremas propagando bulos y campando a sus anchas.

Con el crecimiento del partido nazi en Alemania, con el de Marine Le Pen en Francia…

Cuando nos enteramos de que muchos europeos se enriquecen metiendo su dinero en bancos rusos.

Cuando recordamos que Hitler ganó en unas elecciones democráticas.

Cuando vemos que, en Madrid, la gente humilde vota a Ayuso, capaz de privatizar la Sanidad y la Educación.

Cuando vemos que, en Cataluña, Esquerra Republicana, haciendo caso omiso a sus votantes, ha regalado la mesa del Parlament a Junts x Puigdemont (sí, no Junts x Cat), sino Junts x Puigdemont.

Cuando vemos a los togados meterse a hacer política.

Cuando miles de personas mueren antes de llegar en cayucos a nuestras costas, habiendo atravesado el desierto, donde han subsistido porque se han comido los cuerpos de sus compañeros muertos.

Cuando vemos que en el Parlamento de España los diputados escogen a dedo a tantos asesores como les de la gana.

Cuando queda claro que la gente preparada, en lugar de poner su talento a disposición del progreso de la Humanidad, se dedica a ir de televisión en televisión a hacer de tertulianos sin dar palo al agua.

Cuando sabemos que en Estados Unidos están a punto de hacer presidente a una calabaza venenosa, entonces me pregunto si en ausencia de un organismo mejor no deberíamos reformar la Democracia.

Se podrían hacer, por ejemplo, unas pruebas básicas a todo el mundo para estar seguros de que entienden lo que votan y de que si, a pesar de eso, quieren votar a tal o cual partido, aunque sea el que les va a destrozar la vida.

Antes, en España, nos mandaba Franco. Ahora, nos manda el dinero.

Esto me lleva a pensar que, en este momento, no existe la Democracia. Bien, la Democracia, sí, porque, en Europa los gobiernos han salido de las urnas y la gente ha votado. Lo que no existe es la Justicia Social. Menos aún, si ampliamos nuestro ángulo de visión y pensamos en el Tercer Mundo, en Rusia, en China y, por encima de todo, en África.

¡Ojo! La Democracia no es la palabra mágica que creíamos los que luchamos contra el franquismo.

Mercè Carandell es socia de infoLibre.