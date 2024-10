La derecha española, más cerca de Milei y Maduro…”Va pa´lante”

El ejemplo del extraterrestre aterrizando en España, incapaz de entender a los que le acogen después de haber viajado por Europa, se ha hecho ya demasiado recurrente para expresar el agotamiento de la ciudadanía y la cada vez más invisible línea que separa el respeto institucional para ejercer la política.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en nada se diferencia de Milei, salvo en la motosierra (pero todo se andará): “Son ustedes unos mafiosos, estalinistas”, “El caradura de fiscal general que tenemos en España”, “Gobierno de tiranos y caraduras”, “Sánchez es el gobernante más corrupto y violento de Europa”, “Aspirante a tirano de ultraizquierda”, “Meme de un presidente de una república bananera”, “Ejerce el matonismo democrático…” hasta incorporar al lenguaje “diplomático” el uso por parte de las extremas derechas de América Latina, el “afectivo” calificativo de “zurdos de mierda”. Lo mismo habría que reproducir del elegante verbo utilizado por Nicolás Maduro para descalificar a quienes critican su política represiva en Venezuela.

Ni siquiera las extremas derechas europeas se han apuntado a esta manera tan denigrante de ejercer la política en su ya dilatada presencia pública. En España se tardó tiempo en asumir la presencia y “acostumbrarse” al lenguaje de Vox, pero la presidenta de la Comunidad más rica de España supera dicho lenguaje porque lo hace desde un poder institucional. Elevó el tono, como invitada a la sesión de apertura del Congreso de los Diputados (noviembre de 2023) al llamarle al Presidente del Gobierno “hijo de puta”, desde entonces no utiliza otro recurso lingüístico. Es decir, nada que los diferencie de Milei/Maduro. La concesión de la medalla internacional de la Comunidad de Madrid a Javier Milei es el premio por haber llamado a Begoña Gómez (esposa del Presidente Pedro Sánchez) “corrupta”.

En aquellas comunidades autónomas donde el PP ha conseguido el poder, el deterioro de las políticas sociales es su seña de identidad

Desde hace más de seis años de oposición del PP, no se le conoce ninguna propuesta política para mejorar la vida de los españoles a nivel estatal, y en aquellas comunidades autónomas donde ha conseguido el poder el deterioro de las políticas sociales (sanidad, educación, servicios sociales…), el ataque a los derechos LGTBI, feminismo, igualdad de género… son sus señas de identidad. Pero todo esto en política era (y es) lo normal porque eran (y son) los ciudadanos, con su voto, quienes tendrían que valorarlo, la diferencia está en los instrumentos que se usan para llegar al poder. Y en eso se han batido todos los récords, y además sin ningún rubor. Miguel Tellado (portavoz del PP) lo ha señalado sin ningún reparo: “Nosotros lo estamos haciendo. Nuestra obligación en estos momentos es echar a Sánchez del Gobierno lo antes posible y lo vamos hacer con todos los medios a nuestro alcance. Y si los medios son judiciales, también lo vamos hacer. Nuestra obligación es echarlo lo más pronto posible”. Blanco y en botella.

Qué lejanas aparecen ya las palabras del ex-portavoz del PP en el Senado (2018), Ignacio Cosidó: “Vamos a controlar la sección segunda de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, desde detrás”, porque no podían soportar que el mismísimo Alto Tribunal utilizara en su sentencia condenatoria el calificativo de “Organización criminal con ánimo de lucro” en su sentencia condenatoria del caso Gürtel. Desde entonces se marcaron como objetivo la no renovación del CGPJ (cinco años!!), ya que es el organismo responsable de los nombramientos de los principales tribunales de justicia. Instrumento fundamental para cumplir su objetivo de “echar a Sánchez” y tapar los delitos de los suyos. Si finalmente consiguen que el Fiscal General del Estado dimita o sea procesado, no sólo sería un golpe duro para el Gobierno progresista, sino que, además, tendrían serias opciones para anular el proceso judicial seguido a la pareja de Ayuso.

El lawfare instalado en España, como en América Latina. “Va pa´lante”.

__________________

Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.