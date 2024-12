La economía marcha bien

Finalizamos 2024 con un rendimiento positivo o muy positivo de la economía española. ¿Por qué no se habla de ello? Si la política del Gobierno de España va bien y el tejido empresarial en general crece, los salarios suben, se crea empleo, la recaudación avanza por buen camino y lo único que no funciona son las Comunidades Autónomas desgobernadas por el PP, que dañan España con tal de obstaculizar la buena gestión económica del gobierno que preside Pedro Sánchez, ¿es que odian a España?

El PP sigue perdonando el pago de impuestos a los más ricos, incluidos sus propios dirigentes (que no os engañe la autobajada de tributos), y recortando los servicios públicos y desmontando los servicios sociales que ayudan a las personas y familias que menos tienen o peor lo están pasando.

Si la política que está desarrollando el gobierno central funciona y la presión fiscal en España es de las más bajas de la Unión Europea, no se puede entender ese apoyo del PNV y Junts al PP/ Vox, perdonando el pago de tributos a las eléctricas que se están forrando gracias a las buenas políticas fiscales y económicas en España.

Además es irracional apoyar a la ultraderecha españolista, que no madruga y dice que quiere eliminar las propias Comunidades Autónomas e ilegalizar al nacionalismo vasco y al catalán o acusa de golpe de Estado por los sucesos de 2017, de terrorismo la proclamación de la república catalana durante ocho segundos y otras perlas contra el independentismo catalán. A pesar de ello, ahora el nacionalismo catalán y vasco se echan en brazos de las derechas y ultraderechas para que la deuda que deben pagar las eléctricas que nos dejó el expresidente Aznar la paguemos las personas más humildes de la patria y, sin embargo, los accionistas de las eléctricas revienten las billeteras y sus cuentas corrientes a costa de no pagar impuestos. Ellos son a quienes el PP y los ultras les están bajando los tributos en las Comunidades Autónomas que gobiernan la derechas y las ultraderechas.

La riqueza que produce España debe llegar a las personas y familias que menos tienen, es de justicia social

La incoherencia política de las alianzas entre las derechas independentistas, la derechas españolistas y la ultraderecha que no madruga para beneficiar a quienes más dinero tienen, más patrimonio y menos vergüenza solidaria para que no paguen impuestos las grandes empresas que han obtenido supremos beneficios a costa del pueblo español y de la clase media y trabajadora. Han demostrado que no son de fiar y, además, suscitan con este hecho de incoherencia política la siguiente cuestión: ¿Habrá algo superior entre las derechas (el antiespañolismo se camufla) y la ultraderecha con las grandes empresas españolas? No es compresible que ayer apoyaran el pago de impuestos y hoy promuevan el perdón del pago de tributos.

Pactantes del perdón de pagos de impuestos a las eléctricas, primero de todo, deberían decir la verdad sobre tanta incoherencia política. Segundo: ¿Cómo se fortalece España para poder acometer sus inversiones como Estado y mantener el sector público, construir viviendas públicas...? ¿Cómo se contratan profesionales para la sanidad y educación pública si se niegan a pagar impuestos o se los perdonan a quienes más tienen? ¿Es esto lo que les importa el pueblo español? No olviden que quienes viven en Euskadi y en Cataluña también son españoles y sufren sus egoísmos e insolidaridad.

El Gobierno de España debe hacer el reparto justo de la riqueza y una redistribución social justa. Si la macroeconomía funciona, la microeconomía debe empezar también a marchar bien. Para ello, la riqueza que produce España debe llegar a las personas y familias que menos tienen, es de justicia social.

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.