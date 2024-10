Entradas para los actos de la Fundación Princesa de Asturias

Es innegable el interés que despiertan los actos y actividades en torno a los Premios Princesa de Asturias. De ahí que el conseguir una entrada o invitación sea ciertamente complicado, disparatado o…

Este año, mucha gente teníamos puesto el ojo en varios, uno de ellos era en el teatro Jovellanos de Gijón (capacidad 1123 butacas) “Partidario de vivir”. Un encuentro de Joan Manuel Serrat e Iñaki Gabilondo con el público de Gijón, dentro de las actividades programadas para el ganador del “Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024”

Mi sorpresa es que cuando termina el tiempo para iniciar la reserva de la entrada, me dicen que hay 1345 personas por delante de mí

Como soy muy disciplinado, me he puesto en contacto con la Fundación, para que me dijeran cómo conseguir la invitación. Sucintamente, me señalan que el sábado 19 de octubre se abría a las 9 y 45h la “cola” para adquirir las entradas. El procedimiento era muy sencillo: una vez abierta la página web de la Fundación y en contacto con ellos, te decían el tiempo que faltaba para que procedieras a retirar tu entrada en función del lugar que ocuparas en la “lista de espera”.

No abrí ordenador a las 9 y 45h sino a las 9h. Esperé pacientemente mi turno. Mi sorpresa es que cuando termina el tiempo para iniciar la reserva de la entrada, me dicen que hay 1345 personas por delante de mí (se supone que todos hemos hecho el mismo procedimiento y yo represento al más torpe de los 1345) y que ello conllevará 35 minutos de espera; dos minutos más tarde ya no eran 1345 sino 1535 los que estaban delante de mí (¿?). Terminado el tiempo de espera, procedo como se me indica a escoger mi entrada y ¡Oh, sorpresa! todo estaba agotado.

¡Una auténtica vergüenza!

Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.