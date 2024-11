Es más que una limpieza étnica

La estrategia de Benjamín Netanyahu contra el pueblo de Palestina y suyo propio la tenía planificada desde hace años, aunque la ejecución de la ocupación por invasión, por tierra, mar y aire de Palestina, le abrió todas las puertas el ataque terrorista de Hamás, que igual él sabía, lo del 7 de octubre. B. Netanyahu. Las órdenes del jefe del ejecutivo israelí son inhumanas y han destruido toda infraestructura palestina, dejando al pueblo palestino sin alimentos, sin medicinas, sin hospitales, sin escuelas, sin universidades y sin derechos civiles, a todo un pueblo. Lo grave es que nadie se atreve a decirle la verdad a la cara a Netanyahu, de la masacre que está ejecutando contra personas inocentes y ampliado a otras tierras de la región, salvo el Presidente de la ONU, el Alto Representante de la UE José Borrell y el Presidente del Gobierno de España.

El Gobierno de Israel juega con ventaja y está repitiendo la historia, con un comportamiento similar a los nazis contra el pueblo hebreo, y Netanyahu sabe que el fundamentalismo judío no está por encima de los derechos humanos y civiles de los pueblos y tampoco son seres irracionales superiores, simplemente tienen armas, bombas y medios para atacar a personas indefensas y sigue extendiendo la irracionalidad de la muerte, con bombas y las injusticias doctrinarias de la religión judía.

El Gobierno de Israel debe saber que sabemos que está ejecutando la limpieza étnica contra el pueblo palestino y ya no engañan a nadie, esa era su intención para ampliar las fronteras de Israel y crear el “imperio judío” ocupando las tierras de Palestina. Dejen un hueco para la paz y el diálogo.

La responsabilidad por la limpieza étnica que lleva practicando contra el pueblo de Palestina el Gobierno de Israel debe ir al Tribunal Penal Internacional por el bien de la vida de los seres humanos de cualquier parte del mundo. Quién dice que no haya otra persona desquiciada, dando vueltas, repleta de prejuicios y envuelta en el narcisismo del “yo” por el “yo”, para alcanzar el poder absoluto, proponiendo la salvación eterna, la seguridad nacional y expulsar a los infieles o a quienes tengan la piel de otro color.

Quienes están detrás de construir un mundo a su semejanza, donde solo quepa el dinero y el poder del dinero, borrando la democracia con la chequera o con religiosidad y ven que el Gobierno fundamentalista religioso de Israel ocupa tierras, deshumaniza sociedades y le dejan asesinar, sin ir nadie a la cárcel por matar impunemente. Esta sociedad fascista que promulgan y proponen algunos no sirve, no os dejéis embaucar y menos engañar. A las personas tan sólo nos vale o sirve la democracia que nos hace iguales, distintos y diversos como seres humanos.

Es este el mundo que queremos para las generaciones futuras los demócratas, donde no nos gobiernen el dinero ni las religiones monoteístas, y menos aún la inteligencia artificial, y que no piensen por nosotras y nosotros los algoritmos. Debemos pensar por nosotras y nosotros mismos, tenemos que poner todo en duda, sí, todo, no hay nada absoluto, todo es relativo y nuestra responsabilidad es actuar y preguntarnos qué sociedad les vamos a dejar a las siguientes generaciones ¿Donde el poder del dinero y las máquinas impongan las normas, las reglas y las leyes de convivencia para que siempre gane el dinero y esa parte ínfima de personas milmillonarias y sus brazos ejecutores, con mucho dinero? No, yo me niego, quiero la democracia y la libertad de Palestina.

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.