Lobato y "su" notario

Me cuesta tanto trabajo creer que un notario filtre una escritura o cualquier documento puesto a su custodia (destrozaría la credibilidad que todos los ciudadanos ponemos en sus actuaciones: "dan fe") como demostrar con pelos y señales la prevaricación de un juez. Me cuesta tanto trabajo creerlo que no he tenido más remedio que ponerme a pensar mal, a ver si así acierto.

Y la única alternativa posible que se me ocurre es que haya sido el propio Lobato quien haya "montado" todo el tinglado. Yo no lo descartaría porque el "movimiento" ha sido de tal calibre que creo acabará siendo el próximo Secretario General del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno cuando acaben los días (que no creo muy lejanos) de Pedro Sánchez (de Casios con cara de no haber roto un plato está la historia llena...).

La derecha cortijera económica, judicial, militar, eclesiástica y política que manda en España desde los Reyes Católicos siempre ha querido una izquierda domesticada, un PSOE dócil y sin problemas

Mi argumento: sabedor de que estaba en la picota y que Oscar López (Moncloa) se la iba a jugar, ha querido quedar él a salvo de cualquier atisbo de sospecha, filtración interesada y pasar a ser el "bueno" (además tiene cara de ídem aunque también de avispado) de la película. Creo que en ese "movimiento", arriesgado ciertamente pero de enorme eficacia, ha tenido la inestimable colaboración del aparato clásico felipista y guerrista, de Page, Tudanca, Lambán y compañía e incluso (no lo descartaría) del propio PP a través del ABC; el objetivo: neutralizar la repercusión del Congreso de Sevilla, concentrar en su caso el malestar de los críticos y a medio plazo contribuir a que terminen los insanos días del gobierno de coalición y las concesiones a los indepes y a los filoetarras..., lo primero ya lo ha conseguido.

La derecha cortijera económica, judicial, militar, eclesiástica y política que manda en España desde los Reyes Católicos siempre ha querido una izquierda domesticada, un PSOE dócil y sin problemas. Y dado que el movimiento ahora a nivel mundial y europeo va de "trumpos y trampas" sólo falta cobrarse la mayor pieza de caza mayor que aún queda como bastión del progresismo en Occidente...

Creo no equivocarme; en cualquier caso, el tiempo lo dirá, aunque con Pedro Sánchez nunca se sabe, siempre hay que esperar un suculento conejo en la chistera...

_________________________

Javier Herrera-Navarro es socio de infoLibre.