La locura universal

Hace tiempo que vivimos en un mundo distinto que nos lleva a un desastre universal sin respuesta de nadie. Y hablo de nadie sensato que vea lo que está pasando sin respuesta. Todo empezó cuando el único dios existente y al que había que adorar era el mercado, o sea, la llamada castizamente ‘pasta gansa’. El dinero ha creado un dios en el que todo el mundo cree como un ejército disciplinado. Y ha sustituido a aquel Dios al que ya nadie nombra y, aquellos que hablan de sus obligaciones como algo a cumplir son los que menos las cumplen. El aborto o el amor al prójimo no son algo muy aplicado por ese mundo de mercado abierto a cualquier cosa con tal que dé beneficios.

Hace ya demasiado tiempo un tal Netanyahu está masacrando a todo un pueblo, incluidos niños y mujeres, sin que nadie diga nada. Es más, si algún político, como Sánchez, se ha dignado oponerse a esa causa, se le ha insultado y denostado. Pero es que allí no se respeta nada de las antiguas leyes o cartas en las que incluso en guerras había obligación de respetar determinadas obras, monumentos o personas. Eso ya nadie lo considera.

A través del tiempo, quizá muy bien organizado por los gurús futuros del mundo que nos espera, vemos avanzar el nuevo fascismo

A través del tiempo, quizá muy bien organizado por los gurús futuros del mundo que nos espera, vemos avanzar el nuevo fascismo, que maneja mejor que nadie las RRSS y que, apoyándose incluso en las democracias del voto, ganan adeptos a base de las mayores burradas, bulos o insultos sin que la gente que es demócrata de verdad, pueda ganar posiciones porque hoy en día lo que gana es la bestialidad sin gota de humanismo. Hablar de buena economía o empleo ya no vale y es increíble que ya eso no venda. Y ellos lo saben y siguen actuando de ese modo que no sabemos muchos cómo se ha instalado en la humanidad poco a poco haciendo un gran hueco en la juventud. Porque todo no creo que sea el mal funcionamiento de la política, que también, pero es que al mismo tiempo se está produciendo un modo de vida imposible para una gran parte de la humanidad, con precios abusivos en las casas y con unos salarios a los que se oponen siempre en su subida los, precisamente, creadores de ese nuevo mundo.

No digamos, hoy, la llegada de trastornados como Musk o Trump a dirigir el mundo, que para abrir boca se quieren quedar con Groenlandia y Canadá y puede que se les ocurra que les gusta el golfo de Cádiz, por decir algo, y nadie se va a poner a crear una base de contención a esta locura. Adónde nos lleva todo esto. Es indudable que a un suicidio consentido de una parte enorme de seres humanos que no tendrán cabida en esa locura colectiva.

Pero dicho esto, ¿alguien sabe si puede haber en el mundo personas con sentido común que vendan lógica y se la compre alguien? Pero es que el mundo digital lo trataría de hundir ahora que valen ya la mentira y el bulo de manera oficial en las RRSS que dominan esos trastornados. No sé si escribo esto porque estoy ya muy mayor, pero la verdad es que no entiendo absolutamente nada del mundo que les espera a mis nietos… ¿Quizá alguien más joven que yo podría sacarme de este pesimismo?

___________________

César Moya Villasante es socio de infoLibre.