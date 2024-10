La luz al final del túnel

Vivimos tiempos convulsos. La declaración unilateral de guerra del PDF en P.ermanente P.aradoja se extiende a toda la sociedad, afecta, incluso, a nuestros hogares. Se producen enfrentamientos en todos los ámbitos. Jueces contra Jueces, Fiscales contra Fiscales y los primeros contra los segundos. Políticos contra sus mismos correligionarios y contra el adversario distinto.

Los efectos adversos de ésta o cualquier otra guerra son exponenciales, del mismo modo que los efectos del cambio climático. Los científicos medioambientales se equivocan al utilizar los datos en progresión simple aritmética y se olvidan de que el efecto adverso es exponencial y lo que auguraban para dentro de 20 años se está produciendo ya. El efecto mariposa es exponencial, el aleteo termina en un huracán incontrolable.

En la guerra armamentística ocurre igual. No sé si algún día podremos manejar los datos sobre las víctimas causadas por Israel, no habrá un lobby judío detrás para encargarse de esa contabilidad por lo que resultará harto difícil. Puede que, en el mejor de los casos, cuando llegue la paz y desescombremos, encontremos todas las víctimas que faltan. Es posible que se pueda identificar una a una, pero nunca podremos acercarnos a los efectos colaterales que este exterminio ha tenido sobre la humanidad y sobre todo nunca dispondremos del número de afectados que esta "guerra" tendrá en el futuro. El odio genera odio y los que han sido masacrados serán vengados por generaciones venideras. Ese es el dato exponencial que escapa a control en este caso y así es como el hoy condiciona el mañana.

Con la declaración unilateral de guerra del Aznarísimo Ares "quien pueda hacer que haga", junto a Poseidón, dios de sí mismo, dios MAR, que ya había iniciado su guerra particular; con la interpretación de las consignas por el cabo chusquero Tellado "nuestra obligación es acabar con este gobierno y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance" (el fin justifica los medios); con la postura de "hacer que hace" (fai que fai) del que pudo ser Presidente y no lo fue porque no quiso (la única verdad en 40 años que lleva en política –hay que ser demócrata para ser Presidente sin mayoría absoluta–); el conflicto bélico se ha recrudecido, si cabe, aún más.

Podríamos simplificar en el análisis y decir: Franquistas (los de la P.ermanente P.aradoja y sus VOXceros) contra Demócratas. Sintetizar y decir: bloque franquista neoliberal contra el bloque constitucionalista.

Pero esta constatación de la realidad política española no nos lleva a ninguna parte.

Decía E. Tolle que no se puede luchar contra lo que es, porque lo que es, es. Por consiguiente, no podemos luchar contra la oscuridad de una habitación, hay que abrir ventanas para dejar pasar la luz.

Si una sociedad avanzada lo es, es en base a la libertad de sus mujeres

Ya tenemos las conclusiones, ahora toca aportar las soluciones. Ahora hay que mirar y no perder de vista la luz que hay al final del túnel.

No se puede luchar contra el odio si no es a través del amor.

Toca ya la Revolución y ésta ha de ser de la única forma posible tal y como indica su propia palabra: rEVOLución. Si una sociedad avanzada lo es, es en base a la libertad de sus mujeres, es hora ya de EVOLucionar. Ambas acepciones contienen la palabra LOVE.

Toca ya acabar con el Feminismo de la única forma posible: la igualdad real, para continuar con la Feminidad, esa que tanto mujeres como hombres tenemos.

El principio universal de Género nos indica que todo tiene parte masculina y femenina en distinto grado. Reconozcamos nuestra propia naturaleza. Visualicemos todo desde esa perspectiva, desde esa Feminidad con amor. Démosle paso a todas ellas y nosotros ayudemos a desescombrar. Empecemos a vislumbrar esa sociedad avanzada que nos saque de este agujero sin fondo. Recordemos que este tipo de sociedad se estructura en una manera de entender la vida desde la paz, el bienestar común y la importancia del grupo.

Esa es la luz que deslumbra y alumbra al final del túnel. Es hora ya.

________________

Joaquín Navas Cabezas es socio de infoLibre.